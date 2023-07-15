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15 июля, суббота  |  Последнее обновление — 10:04  |  vz.ru
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Нефтяной союз России и саудитов бесит Запад

МЭА вбивает клин между Россией и Саудовской Аравией Александр Манзюк/ТАСС
Саудовская Аравия теряет лидерство в ОПЕК+ и отдает его России, уверяет Международное энергетическое агентство. При этом цены на нефть уже стабилизировались, пишут западные СМИ. Однако в реальности Саудовская Аравия не является жертвой России и идет на сокращение добычи осознанно. Именно потому, что на самом деле до стабилизации нефтяных цен еще может быть далеко.  Подробности...
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Польские бизнесмены ответят за русофобию Варшавы

Михаил Воскресенский/РИА Новости
Россия решила закрыть польское консульство в Смоленске, мотивируя это тем, что Варшава последние годы проводит враждебную политику в отношении Москвы. В Польше пообещали симметричный ответ. К каким последствиям могут привести подобные решения и стоит ли ожидать понижения уровня дипломатических отношений между Россией и Польшей?  Подробности...
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Как России распорядиться подбитой техникой НАТО

В Госдуме поддержали предложение о выставке подбитой техники ВСУ кадр из видео
Разбитая техника стран НАТО может оказаться у посольств западных стран в Москве. С такой инициативой выступили в Госдуме, и теперь ее должны проработать в профильном комитете парламента. Однако в экспертном сообществе мнения на этот счет разделились. Какие аргументы звучат за и против организации подобных выставок и как России лучше всего распорядиться подбитой техникой противника?  Подробности...
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Почему Китай зовет Россию вместе управлять миром

Председатель КНР принял спикера Совфеда России EPA/ТАСС
Китай предлагает России совместно «направлять реформу глобального управления в правильное русло». Это официальное заявление Си Цзиньпина сложно понять иначе, как прямой сигнал о возможности взаимного создания правил игры для всего остального мира. Что именно означает этот сигнал и почему Пекин нуждается в помощи Москвы в столь фундаментальном вопросе? Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Маскарад Зеленского затянулся

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Главная стилистическая проблема Зеленского – его нарочитость. Нарочито небрежная небритость. Говорящий костюм, который должен означать: «моя страна воюет». Но это как если бы Олаф Шольц оделся в стиле Октоберфеста, а Джо Байден натянул ковбойскую шляпу. Подробности...
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«Око за око» против искусственного интеллекта

Олег Степанов
Олег Степанов, учредитель АНО «Большая Земля»
ИИ – это класс программных продуктов, в которых присутствует сложная нелинейная логика. Это всего лишь инструмент, созданный человеком, это «лопата», которая без человека не может ничего, а в руках человека может стать и добром, и злом. Лопатой можно копать, а можно убивать. Подробности...
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Как Россия может спутать карты Варшаве

Кирилл Аверьянов
Кирилл Аверьянов, политолог
Вы знаете приказ Бандеры «убейте каждого поляка в возрасте от 16 до 60 лет»? Если не знаете, то вы не являетесь украинистами. А если знаете, то вы согласны с ним или нет? Если согласны, то наша дискуссия закончена. Подробности...
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США против «русской партии» Сербии

Киев требует от Запада ядерную бомбу

Зачем Макрон и Байден поменялись местами

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Итальянский художник нарисовал в Мариуполе мурал в поддержку детей Донбасса

Уличный художник из Неаполя Йорит (настоящее имя Чиро Черулло) нарисовал в Мариуполе мурал – плачущую девочку – для поддержки жителей новых регионов России. «Сопротивление, которое нам следовало поддержать, в Донбассе против режима Киева» – так автор прокомментировал идею рисунка
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Отчуждение Зеленского стало главным итогом для Украины на саммите НАТО

Результаты саммита НАТО в Вильнюсе оказались для Киева скромными: Украине не предложили сроков и условий для вступления в альянс. Страна получила лишь повышение уровня сотрудничества с НАТО. Это внесло раскол в отношения президента Украины Владимира Зеленского с руководством альянса
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Достижения научной и конструкторской мысли показали на выставке «Иннопром-2023»

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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

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    Почему Китай зовет Россию вместе управлять миром

    Политологи объяснили призыв Си Цзиньпина к Москве
    Председатель КНР принял спикера Совфеда России
    		  
    15 июля 2023, 09:25
    Фото: EPA/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Китай предлагает России совместно «направлять реформу глобального управления в правильное русло». Это официальное заявление Си Цзиньпина сложно понять иначе, как прямой сигнал о возможности взаимного создания правил игры для всего остального мира. Что именно означает этот сигнал и почему Пекин нуждается в помощи Москвы в столь фундаментальном вопросе?

    Кимерика. Так в начале нулевых некоторые американские эксперты называли некий китайско-американский альянс (Chimerica, от China и America), который мог бы управлять современным миром.

    Однако альянс в итоге не состоялся. Вашингтон не хотел делиться реальной властью, а Китай отказывался играть роль американского рупора и подносчика снарядов (экономических, политических – любых). И вместо альянса сегодня наблюдается эскалация американо-китайских отношений.

    И поэтому на наших глазах в СМИ возник и укрепляется новый термин – назовем его, допустим, Кируссика. Российско-китайский альянс для управления современным миром. Можно даже сказать, что именно о нем говорят теперь не только какие-то отдельные политологи, а сам глава КНР Си Цзиньпин.

    Один не справится

    На встрече со спикером Совета Федерации России Валентиной Матвиенко китайский лидер предложил Москве совместными усилиями «направлять реформу глобального управления в правильное русло, защищать общие интересы государств с формирующимся рынком и развивающихся стран». Проще говоря, в четыре руки заниматься трансформацией однополярного мира в многополярный и прописывать правила этого нового мира.

    Громкое заявление, не свойственное китайской дипломатии до последнего времени, однако полностью укладывающееся в новую, более активную внешнюю политику КНР. Глобальной международной системе в том виде, в котором она сейчас существует, приходит конец. «Китайское руководство осознает, что институты, созданные после Второй мировой войны, перестают эффективно работать. В ближайшее время последует неизбежное обновление этих структур, а значит, миру предстоит глобальная встряска. И в этой борьбе Китаю нужны союзники», – поясняет газете ВЗГЛЯД политолог-международник Елена Супонина.

    Казалось бы, зачем Пекину союзники? На сегодня китайская экономика является второй (а по некоторым данным и первой) в мире. По численности населения КНР делит первое/второе место с Индией, однако китайское население все-таки более зажиточное и монолитное. Китайская наука уже давно не заточена на копирование западных технологий, а по некоторым направлениям (те же квантовые вычисления) опережает американцев.

    Да, все эти достижения налицо. Но есть и недостатки – при наличии денег и технологий у Китая нет ни нужного имиджа, ни значимого политического ресурса для глобального управления. Из-за этого он не в состоянии в одиночку контролировать дела даже на своей периферии.

    «Китай не может единолично контролировать Центральную Азию, так как не имеет достаточных ресурсов и компетенций, а также воспринимается населением региона как агрессивная враждебная сила. Пекин сейчас взаимодействует с регионом преимущественно как с источником сырья и в меньшей мере транзитной зоной. Гуманитарные и информационные проекты практически никак не влияют на сверхвысокий уровень синофобии в регионе. Китаю не доверяют и не будут доверять в ближайшем будущем», – объясняет газете ВЗГЛЯД глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

    Москва дает отношения

    Поэтому Китаю нужны союзники. Те, с которыми у него нет противоречащих интересов (то есть Индия отпадает). Те, кто занимается глобальной политикой (то есть не ЮАР с Бразилией). Те, с кем у Китая в массе своей общие враги и друзья (то есть не Саудовская Аравия и Иран). Наконец, те, кто входит в число ведущих мировых держав – то есть Россия. Единственный, по сути, кандидат, который может закрыть китайские слабости и недостатки.

    Например, в той же Средней Азии. «Москва имеет в регионе колоссальный авторитет вопреки русофобской пропаганде, финансируемой США. Последние опросы американских НПО показывают огромную популярность российских телеканалов, практически во всех республиках образованный класс говорит на русском, на этом же языке пишутся судебные приговоры и специальная литература во всех областях», – продолжает объяснять Никита Мендкович.

    Похожая ситуация складывается в других регионах Глобального Юга – например, в Африке.

    И дело тут не только в стремлении Китая извлекать из этих стран ресурсы – внешняя политика КНР не обеспечена какой-то гуманитарной составляющей, основанной на глобальной, по-хорошему миссионерской идеей. «Китайская мечта – это процветание китайцев. Когда КНР говорит о концепции глобального благоденствия, то нужно понимать, что китайцев прежде всего волнует собственное благосостояние. То есть стабильность китайского общества, повышение уровня благосостояния китайских граждан, рост зажиточности китайского среднего класса, выравнивание доходов со справедливым распределением между китайскими провинциями», – поясняет Елена Супонина.

    По сути, у России колоссальный опыт интернационализма – начиная от искренних усилий по индустриализации развивающихся стран и заканчивая гуманитарными миссиями и обучением студентов. Поэтому России не только в Средней Азии, но и в Африке доверяют больше, чем китайцам.

    Наконец, Россия – в отличие от Китая – не стесняется использовать силу для защиты своих партнеров. Либо напрямую (через ВКС в той же Сирии), либо через ЧВК (как в Африке). И российская армия – в отличие от китайской – уже обладает боевым опытом ведения настоящей конвенциональной войны.

    «Китаю банально не хватит военной мощи, которая есть у России», – поясняет газете ВЗГЛЯД гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. Поэтому на Россию полагаются больше, чем на Китай, – и даже в какой-то степени хотят уравновесить китайское влияние российским (например, не только в Африке, но и на том же Ближнем Востоке).

    Соответствуем?

    Что же касается интереса России в этой Кируссике, то тут надо решить два вопроса. И первый из них – какое место в ней займет РФ?

    «Китай при создании новой системы безопасности в системе международных отношений будет пытаться играть ведущую роль, а многие остальные будут ведомыми. С Россией Китай говорит на равных, это не может не льстить, однако дальнейший разговор на равных будет зависеть от состояния дел в России и вокруг нее. И если Москва хочет остаться на равных, ей нужно развивать свою экономику и укреплять свое общество», – говорит Елена Супонина.

    Тут многое будет зависеть также от состояния дел на Украине – и с этой точки зрения Москва просто не сможет занять иную роль, кроме равной. Ведь если она выиграет, то, с учетом резко возрастающего ее авторитета, ни о каком «младшем брате» речи не пойдет. Если же проиграет, то о какой-то форме партнерства вообще можно будет забыть.

    Второй вопрос – как на это двустороннее партнерство посмотрят другие великие державы Глобального Юга. Например, та же Индия, для которой Пекин все-таки соперник. Не испортим ли мы таким альянсом отношения с Нью-Дели?

    С большой долей вероятности – не испортим. Прежде всего потому, что Индия прекрасно понимает суть российско-китайских отношений, что они не направлены против индийских интересов.

    «Китай и Россия являются давними партнерами в силу того, что обе страны подвергаются агрессии НАТО: Россия на Украине, а Китай – на Тайване. Поэтому сотрудничество было, есть и будет, особенно в рамках противодействия агрессии Запада в других регионах. Это никогда плохо не влияло на российско-индийские отношения, которые носят доверительный характер, поэтому Нью-Дели может быть уверен, что наши отношения с КНР не будут обращены против Индии», – считает Никита Мендкович.

    Кроме того, никто не мешает Москве подтягивать Нью-Дели к этому процессу управления. И здесь основным препятствием являются не китайцы, а сами индийцы, которые пока еще пытаются играть в многовекторную дипломатию.
     
     
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