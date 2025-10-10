На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».16 комментариев
Лидеры СНГ заключили соглашения по антитеррору и военному сотрудничеству
Лидеры СНГ утвердили программы военного и энергетического сотрудничества
На саммите в Душанбе главы стран СНГ договорились о совместных мерах против терроризма, укреплении границ и развитии энергетической безопасности.
О подписании ряда соглашений по итогам саммита в Душанбе сообщает ТАСС.
Программа сотрудничества на 2026–2028 годы нацелена на противодействие терроризму и экстремизму, а также включает решения по борьбе с транснациональной преступностью.
Среди утвержденных документов также Программа по укреплению пограничной безопасности на внешних границах СНГ на 2026–2030 годы и Концепция военного сотрудничества до 2030 года. Главы государств приняли совместное заявление по случаю 80-летия основания ООН.
Дополнительно была согласована Декларация о сотрудничестве в сфере обеспечения региональной энергетической безопасности, затрагивающая вопросы стабильности и взаимодействия в энергетическом секторе региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет глав государств СНГ намеревался обсудить и принять ключевые документы по безопасности, включая концепцию военного сотрудничества на шесть лет.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев озвучил идею объединить усилия СНГ для создания центра по прогнозированию чрезвычайных климатических и техногенных ситуаций.
На саммите в Душанбе лидеры стран СНГ утвердили новый формат сотрудничества, позволяющий привлекать к диалогу третьи страны и международные организации.