Лидеры СНГ заключили соглашения по антитеррору и военному сотрудничеству

Лидеры СНГ утвердили программы военного и энергетического сотрудничества

Tекст: Елизавета Шишкова

О подписании ряда соглашений по итогам саммита в Душанбе сообщает ТАСС.

Программа сотрудничества на 2026–2028 годы нацелена на противодействие терроризму и экстремизму, а также включает решения по борьбе с транснациональной преступностью.

Среди утвержденных документов также Программа по укреплению пограничной безопасности на внешних границах СНГ на 2026–2030 годы и Концепция военного сотрудничества до 2030 года. Главы государств приняли совместное заявление по случаю 80-летия основания ООН.

Дополнительно была согласована Декларация о сотрудничестве в сфере обеспечения региональной энергетической безопасности, затрагивающая вопросы стабильности и взаимодействия в энергетическом секторе региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет глав государств СНГ намеревался обсудить и принять ключевые документы по безопасности, включая концепцию военного сотрудничества на шесть лет.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев озвучил идею объединить усилия СНГ для создания центра по прогнозированию чрезвычайных климатических и техногенных ситуаций.

На саммите в Душанбе лидеры стран СНГ утвердили новый формат сотрудничества, позволяющий привлекать к диалогу третьи страны и международные организации.