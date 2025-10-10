Токаев предложил создать центр прогнозирования ЧС для стран СНГ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил странам СНГ создать региональный центр прогнозирования чрезвычайных климатических и техногенных ситуаций, сообщает ТАСС.

Он отметил, что «предлагаем объединить наши усилия путем создания регионального центра прогнозирования чрезвычайных климатических и техногенных ситуаций». Помимо этого, Токаев выразил серьезную обеспокоенность стремительным обмелением Каспийского моря.

По оценке Токаева, проблема Каспия уже вышла за рамки региональной и стала глобальной. В связи с этим он призвал подключиться к разрабатываемой по инициативе Казахстана межгосударственной программе сохранения водных ресурсов Каспия. Токаев добавил, что к подготовке такого документа могут присоединиться не только прикаспийские страны, но и все заинтересованные государства и международные организации.

Также президент Казахстана выступил на заседании Совета глав государств СНГ с предложением о создании единой цифровой транспортно-логистической карты СНГ. По словам Токаева, такая карта позволит объединить национальные инфраструктурные планы и сформировать целостное пространство транспортной взаимосвязанности.

Он подчеркнул, что развитие современной инфраструктуры – одна из ключевых задач для раскрытия транспортного потенциала стран СНГ. Токаев считает, что цифровая карта обеспечит условия для привлечения значительных инвестиций в экономику государств Содружества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поддержал формат работы «СНГ плюс». Таджикистан передал Туркмении председательство в СНГ с января 2026 года. Сергей Лебедев получил новое назначение генеральным секретарем СНГ на три года.