Лебедев получил новое назначение генсеком СНГ на три года

Совет глав государств СНГ продлил полномочия Лебедева на три года

Tекст: Елизавета Шишкова

Сергей Лебедев вновь назначен генеральным секретарем Содружества Независимых Государств сроком на три года. Такое решение было принято Советом глав государств на заседании, прошедшем в Душанбе, сообщает ТАСС.

Лебедев сообщил о назначении, выступая на заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе, отметив: «Решением Совета глав государств генеральным секретарем Содружества на очередной трехлетний период назначен [на заседании] в узком формате ваш покорный слуга».

В ходе выступления Лебедев выразил благодарность лидерам стран СНГ за оказанное доверие и подчеркнул, что намерен продолжать работу на укрепление отношений дружбы и добрососедства между странами и народами объединения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет глав государств СНГ намеревался обсудить и принять ключевые документы по безопасности, включая концепцию военного сотрудничества на шесть лет.

Несколько лидеров стран СНГ провели короткую неформальную беседу перед началом заседания Совета в Душанбе.