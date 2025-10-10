Лебедев получил новое назначение генсеком СНГ на три года

На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».5 комментариев
Сергей Лебедев вновь назначен генеральным секретарем Содружества Независимых Государств сроком на три года. Такое решение было принято Советом глав государств на заседании, прошедшем в Душанбе, сообщает ТАСС.
Лебедев сообщил о назначении, выступая на заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе, отметив: «Решением Совета глав государств генеральным секретарем Содружества на очередной трехлетний период назначен [на заседании] в узком формате ваш покорный слуга».
В ходе выступления Лебедев выразил благодарность лидерам стран СНГ за оказанное доверие и подчеркнул, что намерен продолжать работу на укрепление отношений дружбы и добрососедства между странами и народами объединения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет глав государств СНГ намеревался обсудить и принять ключевые документы по безопасности, включая концепцию военного сотрудничества на шесть лет.
Несколько лидеров стран СНГ провели короткую неформальную беседу перед началом заседания Совета в Душанбе.