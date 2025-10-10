Таджикистан передал Туркмении председательство в СНГ с января 2026 года

Рахмон заявил о переходе председательства в СНГ Туркмении с января 2026 года

Tекст: Вера Басилая

Председательство в органах СНГ с 1 января 2026 года перейдет от Таджикистана к Туркмении, передает ТАСС. Об этом объявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон на заседании Совета глав государств Содружества, проходящем в Душанбе.

«Заседанием Совета глав государств в узком формате было принято решение, что с января следующего года председательство в Содружестве переходит к Туркменистану», – заявил Рахмон.

Саммит глав государств СНГ проходит 10 октября в Душанбе в расширенном составе. В нем принимают участие президенты Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, а также премьер-министр Армении. Заседание совета ведет Эмомали Рахмон – именно Таджикистан председательствует в органах СНГ в 2025 году.

Ранее Рахмон заявил, что год председательства Таджикистана в СНГ прошел под знаком расширения экономического, транспортного и цифрового взаимодействия между странами Содружества.

Путин отметил сохранение самого СНГ как важнейшее достижение.