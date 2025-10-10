На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».5 комментариев
Путин указал на важность сохранения СНГ
Сохранение самого Содружества Независимых Государств является важнейшим достижением, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав СНГ.
«Думаю, что самое главное заключается в том, что нам удалось сохранить такую площадку [СНГ] не просто для общения, а создать и общий рынок, и общее гуманитарное пространство в известной степени сохранить», – цитирует Путина ТАСС.
Он добавил, что за годы удалось также нарастить экономические, социальные, культурные и гуманитарные связи на новой основе, на новой базе.
Более чем за 30 лет существования СНГ эта структура утвердилась как авторитетное региональное и интеграционное объединение, подчеркнул президент.
Он выразил благодарность президенту Таджикистана Эмомали Рахмону и всем таджикистанским коллегам за организацию мероприятий.
Также глава российского государства призвал СНГ устремиться на лидерские позиции в производстве.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон указал на расширение сотрудничества в области экономики и безопасности внутри СНГ.