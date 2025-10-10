Путин указал на важность сохранения СНГ

Tекст: Алексей Дегтярев

«Думаю, что самое главное заключается в том, что нам удалось сохранить такую площадку [СНГ] не просто для общения, а создать и общий рынок, и общее гуманитарное пространство в известной степени сохранить», – цитирует Путина ТАСС.

Он добавил, что за годы удалось также нарастить экономические, социальные, культурные и гуманитарные связи на новой основе, на новой базе.

Более чем за 30 лет существования СНГ эта структура утвердилась как авторитетное региональное и интеграционное объединение, подчеркнул президент.

Он выразил благодарность президенту Таджикистана Эмомали Рахмону и всем таджикистанским коллегам за организацию мероприятий.

Также глава российского государства призвал СНГ устремиться на лидерские позиции в производстве.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон указал на расширение сотрудничества в области экономики и безопасности внутри СНГ.