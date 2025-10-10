Путин призвал СНГ занять лидерские позиции в производстве

Tекст: Алексей Дегтярев

«В рамках СНГ идут процессы импортозамещения, но, как мы сейчас уже и в России считаем, полагаю, это важно и для всех нас: важно не заместить что-то, а быть лидерами где-то, и не просто где-то, на какой-то периферии развития, а по ключевым направлениям», – цитирует Путина ТАСС.

По его словам, товарооборот России со странами СНГ в 2024 году увеличился на 7%, до 112 млрд долларов.

Президент России добавил, что структура товарооборота улучшается за счет роста сегмента продукции с высокой добавленной стоимостью.

«Вот я хочу это отметить, просто это, что называется, медицинский факт. У нас происходит облагораживание нашего товарооборота из года в год», – указал он.

Также Путин отметил, что СНГ укрепило позиции как значимое интеграционное объединение, почти все расчеты между странами проходят в национальных валютах.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон указывал на расширение сотрудничества в области экономики и безопасности внутри СНГ.