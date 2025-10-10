На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».5 комментариев
Путин призвал СНГ занять лидерские позиции в производстве
Содружеству Независимых Государств необходимо устремиться на лидерские позиции в производстве, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета глав СНГ в узком составе.
«В рамках СНГ идут процессы импортозамещения, но, как мы сейчас уже и в России считаем, полагаю, это важно и для всех нас: важно не заместить что-то, а быть лидерами где-то, и не просто где-то, на какой-то периферии развития, а по ключевым направлениям», – цитирует Путина ТАСС.
По его словам, товарооборот России со странами СНГ в 2024 году увеличился на 7%, до 112 млрд долларов.
Президент России добавил, что структура товарооборота улучшается за счет роста сегмента продукции с высокой добавленной стоимостью.
«Вот я хочу это отметить, просто это, что называется, медицинский факт. У нас происходит облагораживание нашего товарооборота из года в год», – указал он.
Также Путин отметил, что СНГ укрепило позиции как значимое интеграционное объединение, почти все расчеты между странами проходят в национальных валютах.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон указывал на расширение сотрудничества в области экономики и безопасности внутри СНГ.