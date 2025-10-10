На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».5 комментариев
Путин поддержал формат работы «СНГ плюс»
Российская сторона поддержала решение о запуске нового формата «СНГ плюс», который ориентирован на расширение взаимодействия с другими государствами и международными структурами, заявил президент России Владимир Путин.
«Поддерживаем принципиально принимаемое сегодня решение о создании нового формата работы «СНГ плюс». Это позволит активнее вовлекать в сотрудничество с нашей организацией другие государства и международные структуры», – цитирует ТАСС Путина.
Путин поблагодарил коллег за поддержку кандидатуры Сергея Лебедева на пост генерального секретаря СНГ, отметив его профессионализм и вклад в развитие организации. Он также пожелал успехов Туркмении, которая возглавит СНГ в 2026 году.
Президент России подчеркнул важность координации внешнеполитической работы на фоне происходящих за пределами СНГ событий, отметив актуальность совместного заявления по случаю 80-летия создания ООН.
Владимир Путин заявил о поддержке инициативы по глубоким контактам между СНГ и Шанхайской организацией сотрудничества и отметил, что подготовлен проект решения о предоставлении ШОС статуса наблюдателя при СНГ.
«Действительно, было бы полезно в полной мере использовать потенциал взаимодействия двух организаций для обеспечения безопасного и устойчивого развития наших стран и всего Евразийского региона», – заявил Путин.
Ранее Владимир Путин заявил о росте авторитета интеграции в рамках СНГ.
Путин также подчеркнул, что сохранение самого Содружества Независимых Государств является важнейшим достижением.
Президент России призвал СНГ занять лидерские позиции в производстве.