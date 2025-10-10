Путин поддержал формат работы «СНГ плюс»

Путин: Россия поддерживает решение о создании нового формата работы «СНГ плюс»

Tекст: Вера Басилая

«Поддерживаем принципиально принимаемое сегодня решение о создании нового формата работы «СНГ плюс». Это позволит активнее вовлекать в сотрудничество с нашей организацией другие государства и международные структуры», – цитирует ТАСС Путина.

Путин поблагодарил коллег за поддержку кандидатуры Сергея Лебедева на пост генерального секретаря СНГ, отметив его профессионализм и вклад в развитие организации. Он также пожелал успехов Туркмении, которая возглавит СНГ в 2026 году.

Президент России подчеркнул важность координации внешнеполитической работы на фоне происходящих за пределами СНГ событий, отметив актуальность совместного заявления по случаю 80-летия создания ООН.

Владимир Путин заявил о поддержке инициативы по глубоким контактам между СНГ и Шанхайской организацией сотрудничества и отметил, что подготовлен проект решения о предоставлении ШОС статуса наблюдателя при СНГ.

«Действительно, было бы полезно в полной мере использовать потенциал взаимодействия двух организаций для обеспечения безопасного и устойчивого развития наших стран и всего Евразийского региона», – заявил Путин.

Ранее Владимир Путин заявил о росте авторитета интеграции в рамках СНГ.

Путин также подчеркнул, что сохранение самого Содружества Независимых Государств является важнейшим достижением.

Президент России призвал СНГ занять лидерские позиции в производстве.