    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Китаю и Индии надо отойти от края пропасти

    В американских призывах к Индии «дружить против Китая» легко угадывается классическая стратегия англосаксов, направленная на недопущение альянса двух крупных континентальных игроков.

    Алексей Ярошенко Алексей Ярошенко Россия перестает быть нерусской

    Впервые за 30 лет государство начинает выстраивать национальную политику в интересах большинства. Если эта линия будет продолжена, Россия действительно перестанет быть «нерусской». Что выгодно всем народам, живущем в нашей великой и прекрасной стране.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Похищенные украинские дети» – слезовыжималка для идиотов

    Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.

    27 ноября 2025, 08:50 • Экономика

    Турция хорошо заработает на русофобии Европы

    Турция хорошо заработает на русофобии Европы
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Анкара уверила, что не намерена под давлением США и НАТО прекращать закупки российского газа. Чем шире конфликт России с Западом, тем больше возможностей открывается для Турции для дополнительного заработка. На чем Анкара зарабатывает уже сейчас миллиарды долларов, и какие двери для новых заработков откроются в 2027 году?

    Анкара не собирается прекращать закупки газа у России, «никаких поводов для беспокойства нет». Об это заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар в ответ на заявление постпреда США при НАТО Мэттью Уитакер, что Соединенные Штаты ждут отказа от российских энергоресурсов, не только от Венгрии и Словакии, но и от Турции.

    Турция заявила, что Россия всегда была и остается надежным поставщиком газа. Российские поставки удовлетворяют порядка 40-50% потребностей Турции, отметил Байрактар.

    Чем больше Россия и Запада отдаляются друг от друга, тем больше возможностей для дополнительного заработка открывается для Турции. И она, как торговая страна, от таких возможностей отказываться явно не собирается. И правильно делает. Уже сейчас Турция может зарабатывать десятки миллиардов долларов, в том числе на перепродаже российских нефтепродуктов. И дальше возможности Турции могут только расширяться, в том числе и в газовой сфере.

    Для начала обозначим, какие выгоды получает Турция уже сегодня за счет углеводородного сотрудничества с Москвой. «Россия всегда была одним из крупнейших поставщиков газа в Турцию еще задолго до 2022 года, и делила первые места с Германией и Италией. Сейчас в западном направлении Турция - крупнейший покупатель нашего газа, и второй по объемам после Китая в целом по всем направлениям», - говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    По его словам, российское предложение для Турции всегда было выгодным. Потому что Турция в отличие от ЕК не применяла правила Третьего энергопакета, не ущемляла Газпром, не требовала привязать цены на газ в контракте к стоимости газа на спотовом рынке, и у них, вероятно, даже сохранились контракты с привязкой к стоимости нефти.

    «В моменты напряженности, когда между нашими странами возникали конфликты, газ все равно шел, оставался за скобками. Россия никогда не отказывалась поставлять его Турции, а Анкара никогда не отказывалась его покупать. Потому что Турция прекрасно понимала, что более выгодное предложение она не найдет»,

    - говорит Юшков.

    Хотя периодически были корпоративные конфликты, когда частные турецкие компании накапливали задолженность перед Газпромом, и отказывались платить по счетам, или нарушали условие контракта «бери или плати« - не отбирали те объемы газа, которые были обязаны купить.

    Ситуация на газовом рынке у Турции в целом довольно неплохая. «У Турции диверсифицированные источники поставок газа. Есть трубопроводные поставки из России, Азербайджана и Ирана, а также СПГ. Кроме того, Турция заявляет, что обнаружила месторождения на шельфе Черного моря, которые позволит им в будущем нарастить собственную добычу на 20 млрд кубометров в год. Но это покажет время», - говорит Игорь Юшков.

    В любом случае Турция уже сейчас может лавировать между всеми этими контрактами и брать больше газа там, где это наиболее выгодно в данный момент. И, как правило, российское предложение оказывается наиболее выгодным. «Только когда ситуация на рынке сильно меняется, как, например, во время ковида, когда цены на нефть и газ резко пошли вниз, то Анкара минимизировала закупки российского газа в пользу СПГ, потому что в контракте с Газпромом, видимо, есть определенный лаг изменения цены. Но обычно именно наш газ наиболее выгоден. Наше преимущество также в том, что Газпром может поставлять больше, чем конкуренты. У Азербайджана, например, долгосрочный контракт на 8 млрд кубов, а у России - более чем на 20 млрд кубов в год», - говорит Игорь Юшков.

    «Сейчас поставки в Турцию осуществляются через «Голубой поток», который был введен в эксплуатацию еще в начале века, и через «Турецкий поток», запущенный в 2020 году. Сейчас Турция и РФ обсуждают продление контракта на поставку газа и мы не исключаем, что турецкая сторона будет пытаться добиться дополнительных скидок», - говорит Сергей Кауфман, аналитик ФГ «Финам».

    Что касается нефти, то Турция сейчас получает огромные дополнительные доходы благодаря закупке российской сырой нефти и российских нефтепродуктов, от которых страны ЕС добровольно отказались.

    По данным Кауфмана, в последние месяцы дисконт на российский сорт Urals составлял порядка 12-13 долларов за баррель, но после введения санкций против «Роснефти« и «Лукойла« дисконт повысился в отдельных случаях аж до 20 долларов за баррель. Скидки на российские нефтепродукты в целом сопоставимы.

    «Турция, как правило, является третьим по объему покупателем российской сырой нефти, которая перевозится морским транспортом. После 2022 года она стала еще и крупнейшим покупателем российских нефтепродуктов и не потеряла этот статус до сих пор. Анкара в основном покупает дизель, меньше - мазута. Насколько турки увеличили закупки дизеля у России, ровно настолько они нарастили поставки дизеля в Европу. Речь о поставках более 10 млн тонн в год. Это очень выгодная история. Турция говорит, что российский дизель они потребляют на внутреннем рынке, а высвободившиеся объемы собственного дизеля, который они у себя вырабатывают, перепродают европейцам. Но все понимают, конечно, что это реэкспорт, но европейцы в целом не возражали до недавнего времени», - говорит Юшков.

    Однако европейцы хотят с января 2026 года запретить импорт нефтепродуктов, сделанных в других странах из российской нефти. А Турция покупает российскую нефть и перерабатывает ее, поэтому могут возникнуть вопросы к турецким нефтепродуктам с этой стороны. Однако доказать, из какой нефти сделан дизель, на практике довольно сложно. Турция может так же сказать, что те нефтепродукты, которые созданы из российской нефти, потребляются внутри страны, а в Европу идет дизель из любой другой нефти, говорит эксперт ФНЭБ. Турция обычно прекрасно отстаивает свои интересы в плане дополнительных торговых заработков.

    «Турция одна из наиболее выигравших игроков в целом от конфликта России с Западом и в политическом, и в экономическом плане. Потому что через Турцию идут вообще многие товары из России на мировой рынок, и многие товары заходят в Россию через Турцию. Страна очень хорошо на этом зарабатывает. Турция своего не упустит, и санкции ее, как правило не смущают», - говорит Юшков.

    Поэтому, по его мнению, США либо будут не замечать всего то, что Турция покупает у России перепродает, либо будет выдавать для Турции исключения из каких-то новых санкций. Если США не начнут вводить жестких вторичных санкций, то Турция продолжит импортировать российские энергоносители, согласен Кауфман.

    Учитывая, что ЕС собирается к 2027 году отказаться от российского СПГ, а потом, вероятно, и от трубопроводного газа, то у Турции открывается возможность и здесь дополнительно заработать - уже на реэкспорте российского газа. Китай уже начал покупать российский подсанкционный СПГ с завода «Арктик СПГ-2».

    «Турция может с 2027 года начать покупать российский СПГ, который ЕС запретил, и под видом своего газа или какого-то другого перепродавать его европейцам по газопроводам. Если европейцы дальше будут отказываться и от трубопроводного газа, то Турция вполне может увеличить закупки российского трубопроводного газа и продавать его в Европу под видом своего газа»,

    - говорит Юшков.

    Кроме того, Турция может попытаться зарабатывать на транзите, чтобы турецкие приемные СПГ-терминалы стали входные воротами для ряда стран. «Например, Болгария отказалась от покупки российского газа по рублевым схемам еще в 2022 году, но она получает тот же объема газа через турецких трейдеров. Газпром продает турецким трейдерам, а они - Болгарии. Получается, София отказалась от прямого контракта с Газпромом, но не от самого российского газа», - говорит Игорь Юшков.

    Более того, Турция может стать входными воротами для СПГ для Украины, которая хочет покупать его у США. Анкара будет зарабатывать на регазификации и на дальнейшем транзите этого газа по Трансбалканскому газопроводу до Украины, заключает эксперт.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации