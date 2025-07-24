Пушилин рассказал, как Москва поможет ДНР в решении проблем с водой

Tекст: Ирма Каплан

«Очень хорошая новость! По прямому поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина регион-шеф Донецка город Москва направляет 50 дополнительных полностью укомплектованных аварийных бригад. А это 390 человек и необходимая техника», – сообщил он в Telegram-канале.

Он уточнил, что прибудут 75 водовозов с водителями, которые будут работать в две смены и развозить воду в населенные пункты.

«Сегодня уже поставщики разливной питьевой воды начали снижать цены. Еще не во всех точках продаж успели установить новые ценники, до конца недели завершат. Послезавтра проверки начнет Народный контроль. Далее будем подключать правоохранителей», – добавил Пушилин.

Он указал, что ремонтные бригады устранили 106 порывов за сутки, в работе остались еще 590 порывов.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, врио председателя правительства ДНР Андрей Чертков сообщал, что уровень запасов воды в ДНР упал до критически низкого уровня, ряд водохранилищ почти обмелел, воды не хватает для обеспечения населения.

Аварийные бригады из Северной Осетии, Воронежской и Волгоградской областей прибыли в ДНР для устранения порядка 300 коммунальных аварий в сутки.