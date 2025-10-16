  • Новость часаПутин заявил о крахе европейской промышленности
    Как прибалтов готовят к «российской агрессии»
    Трамп собрался обсудить с Зеленским переход ВСУ в наступление
    В Госдуме высмеяли генсека НАТО, оскорбившего российских летчиков и моряков
    Глава МИД Польши призвал бить «Томагавками» по российским НПЗ
    Юшков оценил последствия диверсии Британии и Украины против «Турецкого потока»
    Британия руководила операцией «Паутина» против аэродромов России
    Газодобыча в Полтавской области Украины полностью остановлена
    Кремль обесценил слова Трампа о закупках нефти Индией и Китаем
    Британские СМИ: Трамп готовит «фонд победы» для Украины
    Мнения
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Друзья, противники и попутчики России в Латинской Америке

    Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном...

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Заигрывание с украинским национализмом ведет в пропасть

    Русские, евреи, грузины, армяне во власти на Украине теряют лицо и становятся соучастниками преступлений киевского режима, пытаясь быть большими украинцами, чем украинцы. Но это их не спасет. В нацистском государстве они этнически неполноценны, а это не лечится.

    2 комментария
    Антон Крылов Антон Крылов Русская кухня – «мягкая сила»

    Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.

    25 комментариев
    16 октября 2025, 14:56 • Новости дня

    Путин назвал Россию единственной страной с полной цепочкой ядерной энергетики

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия обладает уникальными компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

    «Россия единственная в мире обладает компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики. И, строя за рубежом, мы не просто возводим объекты, а вместе с партнерами создаем будущее энергетического сектора и смежных отраслей, формируем прочную национальную кадровую, научную, технологическую базу развития целых государств», – указал российский лидер, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что в российском топливно-энергетическом комплексе уже реализуются процессы, направленные на достижение технологического лидерства.

    15 октября 2025, 20:19 • Новости дня
    Путин принял участие в церемонии открытия новых участков дорог
    Путин принял участие в церемонии открытия новых участков дорог
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых дорожных объектов, приуроченной ко Дню работников дорожного хозяйства, который отмечается в это воскресенье.

    Одним из ключевых событий стало открытие второго мостового перехода через реку Обь возле Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе. Новый мост длиной 1,8 км, а с подходами – 45,5 км, призван улучшить транспортную связь между населенными пунктами и вывести транзитный поток за пределы крупнейшего города ХМАО с населением 429 тыс. жителей, передает ТАСС.

    Мостовой переход станет важной частью транспортных коридоров Пермь – Ханты-Мансийск – Нижневартовск и Тюмень – Сургут – Салехард, перераспределяя основную транспортную нагрузку. В Татарстане завершили обход села Сокуры: на участке трассы Р-239 Казань – Оренбург построено 11,2 км новых дорог и реконструировано 12,8 км действующей трассы, расширенной до четырех полос. Этот участок разгрузит востребованное направление между Казанью, трассой М-12 «Восток» и международным аэропортом, завершение работ запланировано на 2026 год.

    В Карелии завершен капитальный ремонт 15,1 км автодороги А-215 Лодейное Поле – Брин-Наволок, что повысит связь Петрозаводска с Ленинградской и Вологодской областями. До ремонта часть дороги была грунтовой, что затрудняло движение. Обновленная трасса проходит по побережью Онежского озера, соединяет регионы и обеспечивает транспортную доступность ряда промышленных и туристических объектов, включая предприятия по добыче камня и местные достопримечательности.

    Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что в ходе совещания Путина с правительством планируется провести церемонию открытия новых дорог в различных регионах.

    На одном из предыдущих совещаний правительства с президентом в сентябре обсуждалось развитие инфраструктуры страны до 2036 года.

    16 октября 2025, 14:55 • Новости дня
    Путин заявил о крахе европейской промышленности

    Путин заявил о крахе европейской промышленности из-за энергосанкций

    Путин заявил о крахе европейской промышленности
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что отказ европейских стран от закупки российских энергоносителей негативно сказался на экономике Евросоюза.

    По его словам, под политическим давлением многие страны Европы прекратили сотрудничество с Россией в энергетической сфере, что обернулось для них падением промышленного производства и ростом стоимости энергоносителей, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что в результате таких решений в Евросоюзе наблюдается падение оборотов промышленности, повышение цен из-за более дорогих заокеанских нефти и газа, а также общее снижение конкурентоспособности европейских товаров и экономики региона.

    Глава государства отметил, что по данным Евростата, объем промышленного производства в еврозоне в июле текущего года оказался на 1,2% ниже показателей 2021 года. Он также добавил, что в Германии спад промышленного производства достиг 6,6% по сравнению со средним уровнем 2021 года.

    Ранее Путин обвинил западные элиты в «искусственной ломке» мировой энергетики.

    16 октября 2025, 14:40 • Видео
    ЕС отказался от «стены беспилотников»

    Страны Евросоюза отказались от проекта со «стеной дронов», который предложила Еврокомиссия для «защиты от России». Причина банальна: нет денег, но, вопреки пропаганде НАТО, есть сомнения, что Россия действительно готовит нападение на ЕС.

    15 октября 2025, 16:05 • Новости дня
    Путин и аш-Шараа начали переговоры в расширенном составе
    Путин и аш-Шараа начали переговоры в расширенном составе
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и сирийским главой Ахмедом аш-Шараа перешли в расширенный формат.

    До этого лидеры провели переговоров в узком составе в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца, которые продлились около полутора часов. Переговоры начались в 14.15 по московскому времени. Нынешняя встреча проходит в формате рабочего завтрака, передает ТАСС.

    Ранее Путин на встрече с аш-Шараа заявил об особых отношениях России и Сирии. Аш-Шараа сообщил о намерении перезапустить отношения Москвы и Дамаска.

    Российский лидер назвал успехом проведение парламентских выборов в Сирии, а также рассказал о 4 тыс. сирийских студентах, обучающихся в вузах России.

    Сирийский глава признал важную роль России в достижениях страны.

    15 октября 2025, 17:10 • Новости дня
    Переговоры Путина и аш-Шараа в Кремле завершились

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры президента России Владимира Путина и президента Сирии временного периода Ахмеда аш-Шараа завершились в Москве.

    Встреча состоялась в Кремле и продолжалась два с половиной часа, передает ТАСС. Это первый очный контакт между лидерами двух стран с момента смены власти в Сирии.

    Ранее Путин на встрече с аш-Шараа заявил об особых отношениях России и Сирии. Он назвал успехом проведение парламентских выборов в Сирии, а также рассказал о 4 тыс. сирийских студентах, обучающихся в вузах России.

    Аш-Шараа признал важную роль России в достижениях страны.

    15 октября 2025, 21:50 • Новости дня
    Путин подписал закон об ужесточении ответственности для иноагентов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за нарушение законодательства об иностранных агентах.

    Согласно новым правилам, иноагента могут привлечь к уголовной ответственности после однократного административного наказания. Это касается нарушений статьи 330.1 УК РФ, связанной с уклонением от исполнения обязанностей по закону об иностранных агентах. Ранее для такого шага требовалось двукратное привлечение к административной ответственности, передает ТАСС.

    Данная норма распространяется даже на тех иностранных агентов, кто уже был судим по этой же статье Уголовного кодекса РФ. Изменения призваны усилить контроль за деятельностью лиц и организаций, признанных иностранными агентами.

    В апреле Путин утвердил поправки, позволяющие признавать иноагентами лиц за содействие противникам России.

    Ранее Госдума одобрила законопроект, который запрещает иностранным агентам заниматься просветительской и образовательной деятельностью как среди детей, так и взрослых, а спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил судить иноагентов заочно за антигосударственные действия.

    15 октября 2025, 21:07 • Новости дня
    Путин выразил надежду на стабильное обеспечение топливом зимой

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе совещания с членами правительства президент России Владимир Путин выразил надежду на успешное прохождение отопительного сезона.

    «Все очень своевременно и складно. Надеюсь, что все так и будет», – сказал Путин, комментируя доклад министра энергетики Сергея Цивилева, передает ТАСС.

    На совещании Цивилев представил информацию о подготовке регионов к зимнему периоду и обеспечению их необходимыми запасами топлива.

    Напомним, на фоне похолодания и старта отопительного сезона суточные поставки газа российским потребителям в сентябре достигли рекордных 1 млрд куб. метров.

    Ранее глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) заявил о необходимости пересмотреть действующие правила запуска отопления.

    15 октября 2025, 21:35 • Новости дня
    Путин поручил правительству обеспечить регионы топливом в зимний период

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на совещании подчеркнул необходимость строгого исполнения всех мер по обеспечению регионов топливом в ходе зимнего сезона.

    Президент России Владимир Путин потребовал от правительства жестко исполнять решения по обеспечению регионов топливом в зимний период, передает ТАСС. На совещании с членами правительства Путин заявил: «Благодушие здесь точно неуместно». Он подчеркнул, что все принятые меры должны быть реализованы без промедления.

    Глава государства также добавил: «Надо все, о чем мы говорили, жестко приводить в жизнь», обращаясь к министру энергетики Сергею Цивилеву, который представил доклад о подготовке к зимнему сезону.

    Напомним, на фоне похолодания и старта отопительного сезона суточные поставки газа российским потребителям в сентябре достигли рекордных 1 млрд куб. метров.

    Ранее глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) заявил о необходимости пересмотреть действующие правила запуска отопления.


    15 октября 2025, 23:00 • Новости дня
    Путин распорядился провести в 2026 году мероприятия к 90-летию Лужкова

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин подписал 15 октября Указ №731 «О праздновании 90-летия со дня рождения Ю. М. Лужкова, сказано в документе, размещенном на официальном портале правовых актов России.

    «В связи с исполняющимся в 2026-м году 90-летием со дня рождения М.Ю. Лужкова, постановляю: провести в 2026 году мероприятия, посвященные празднованию 90-летия со дня рождения М.Ю. Лужкова», – говорится в указе.

    Кроме того, указ постановляет правительству России в шестимесячный срок образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования,  утвердить его состав и обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования.

    Юрий Лужков родился 21 сентября 1936 года, пост мэра Москвы занял в июне  1992 года, оставил в сентябре 2010-го года. Лужков умер в Мюнхене 10 декабря 2019 года.


    15 октября 2025, 20:12 • Новости дня
    Путин поручил привести 85% дорог в нормативное состояние к 2030 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поставил задачу привести к 2030 году не менее 85% федеральных трасс и дорог крупнейших городских агломераций в нормативное состояние.

    Об этом он заявил на совещании с членами правительства, посвященном вопросам дорожного строительства, передает РИА «Новости».

    Накануне Кремль анонсировал совещание Путина с кабмином по теме дорожного строительства.

    Ранее в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал церемонию открытия дорог на совещании с Путиным.

    16 октября 2025, 15:01 • Новости дня
    Путин описал отказ Запада от обслуживания ТЭК в России фразой «купил билет и не поехал»
    Путин описал отказ Запада от обслуживания ТЭК в России фразой «купил билет и не поехал»
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе, назвал глупостью и сравнил с выражением «купил билет и не поехал» отказ западных компаний от обслуживания российского топливно-энергетического комплекса.

    Комментируя уход западных компаний с российского рынка ТЭК, Путин отметил, что для них Россия была одним из основных рынков сбыта высокотехнологичной продукции, передает ТАСС.

    По его словам, из-за отказа от сотрудничества, который был навязан европейским компаниям, их производство стало нерентабельным, они теряют сотрудников и технологии. При этом, подчеркнул президент, российские специалисты наращивают компетенции и становятся технологическими лидерами, поскольку внутренний рынок позволяет производить продукцию с хорошей рентабельностью.

    В результате партнеры по всему миру, которые раньше закупали оборудование в Европе, теперь все чаще обращаются к российским компаниям. «Чего сделали-то? Это купил билет и не поехал на зло кондуктору. Чушь какая-то, понимаете? Ерунда», – заключил Путин.

    Ранее Путин сообщил о запуске процессов достижения технологического лидерства в ТЭК.

    Он заявил о крахе европейской промышленности из-за энергосанкций.

    16 октября 2025, 13:12 • Новости дня
    Песков: Путин пока не рассказал кабмину советы Черномырдина по подготовке к зиме

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин еще не поделился с правительством рекомендациями экс-премьера Виктора Черномырдина по подготовке к зимнему периоду, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что Владимир Путин пока не передал членам кабинета министров советы бывшего главы правительства Виктора Черномырдина. Эти рекомендации касались подготовки к осенне-зимнему периоду, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь ответил на вопрос журналистов, рассказав, что президент еще не поделился этими наставлениями. Он отметил, что глава государства расскажет о них, как только появится такая возможность.

    Накануне Владимир Путин на совещании пообещал Министерству энергетики ознакомить их с рекомендациями Черномырдина, данными в 1990-х годах. Президент не стал публично озвучивать эти важные наставления.

    Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду на успешное прохождение отопительного сезона.

    Путину потребовал от правительства жестко исполнять решения по обеспечению регионов топливом в зимний период.

    16 октября 2025, 12:35 • Новости дня
    Песков анонсировал международный телефонный разговор у Путина

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин вечером может провести международный звонок по телефону, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Возможен вечерний международный телефонный разговор», – цитирует Пескова ТАСС.

    Во вторник Песков сообщал, что у президента планируется серия международных телефонных переговоров.

    Также Путин обсуждал с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым по телефону предстоящий визит казахстанского лидера в Россию.

    16 октября 2025, 12:47 • Новости дня
    Кремль спросили об ответном визите Путина в Сирию

    Песков: Возможность ответного визита Путина в Сирию пока не обсуждалась

    Tекст: Вера Басилая

    Возможность ответного визита Владимира Путина в Сирию не обсуждалась на переговорах с президентом страны на переходный период Ахмедом аш-Шараа, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, на переговорах президента России Владимира Путина с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа вопрос о возможном ответном визите российского лидера в Сирию не поднимался, передает ТАСС.

    Дмитрий Песков уточнил, что обсуждений этой темы не было. Однако он допустил, что подобные приглашения могут быть впоследствии переданы по дипломатическим каналам.

    Песков добавил, что на встрече речь шла о других вопросах, связанных с двусторонними отношениями между Россией и Сирией.

    Ранее в Москве прошли переговоры Владимира Путина с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, прибывшим с рабочим визитом.

    Лидеры России и Сирии обсудили текущее состояние и перспективы развития российско-сирийских связей в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

    Главы государств также рассмотрели ситуацию на Ближнем Востоке.

    16 октября 2025, 12:26 • Новости дня
    Степашин рассказал о любви Путина к книгам

    Степашин рассказал, что Путин много читает и любит книги

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин известен своей любовью к книгам и регулярно находит время для чтения, рассказал президент Российского книжного союза Сергей Степашин на научно-практической конференции «Большой стиль – 2025» в Национальном центре «Россия».

    Степашин заявил, что Путин любит книги и уделяет много времени их чтению, передает ТАСС.

    Степашин подчеркнул, что это ему хорошо известно: «У нас президент много читает, много знает и любит книги, это я знаю не понаслышке». Он напомнил, что администрация президента и сам Владимир Путин активно поддержали учреждение премии «Слово», организованной Союзом писателей РФ и Российским книжным союзом.

    Во время выступления на научно-практической конференции «Большой стиль – 2025» в Национальном центре «Россия» Степашин также отметил, что самые великие произведения отечественной литературы были написаны во время Великой Отечественной войны.

    Он добавил, что сейчас Союз писателей и Российский книжный союз активно занимаются развитием детской литературы, посетовав на то, что современные отечественные детские писатели малоизвестны широкой аудитории. Степашин призвал уделить этому вопросу особое внимание.

    Ранее Владимир Путин поделился воспоминаниями о школьном преподавателе литературы и обсуждении зарубежной классики.

    16 октября 2025, 14:30 • Новости дня
    Путин обвинил западные элиты в «искусственной ломке» мировой энергетики

    Tекст: Валерия Городецкая

    На пленарном заседании Российской энергетической недели президент России Владимир Путин заявил, что агрессивное давление западных элит привело к «искусственной ломке» энергетической архитектуры мира.

    По словам главы государства, перестройка мировых энергетических связей частично является объективным процессом, связанным с появлением новых центров экономического развития и ростом потребления, передает ТАСС.

    Однако, подчеркнул Путин, мир также сталкивается с «искусственной ломкой энергетической архитектуры», которую вызывают «агрессивные и весьма напористые действия некоторых западных элит». В качестве примера он привел отказ многих европейских стран от покупки российских энергоресурсов под политическим давлением.

    Ранее США потребовали от Японии прекращения закупок российской нефти.

    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить покупку российской нефти. Индия отвергла требование США полностью отказаться от импорта нефти из России. Вице-премьер России Александр Новак подтвердил, что российская нефть продолжит поступать в Индию несмотря на давление со стороны США.

