Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном...
Путин назвал Россию единственной страной с полной цепочкой ядерной энергетики
Россия обладает уникальными компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.
«Россия единственная в мире обладает компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики. И, строя за рубежом, мы не просто возводим объекты, а вместе с партнерами создаем будущее энергетического сектора и смежных отраслей, формируем прочную национальную кадровую, научную, технологическую базу развития целых государств», – указал российский лидер, передает ТАСС.
Ранее Путин заявил, что в российском топливно-энергетическом комплексе уже реализуются процессы, направленные на достижение технологического лидерства.