Путин сообщил о запуске процессов достижения технологического лидерства в ТЭК

Путин принял участие в церемонии открытия новых участков дорог

Tекст: Дарья Григоренко

Одним из ключевых событий стало открытие второго мостового перехода через реку Обь возле Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе. Новый мост длиной 1,8 км, а с подходами – 45,5 км, призван улучшить транспортную связь между населенными пунктами и вывести транзитный поток за пределы крупнейшего города ХМАО с населением 429 тыс. жителей, передает ТАСС.

Мостовой переход станет важной частью транспортных коридоров Пермь – Ханты-Мансийск – Нижневартовск и Тюмень – Сургут – Салехард, перераспределяя основную транспортную нагрузку. В Татарстане завершили обход села Сокуры: на участке трассы Р-239 Казань – Оренбург построено 11,2 км новых дорог и реконструировано 12,8 км действующей трассы, расширенной до четырех полос. Этот участок разгрузит востребованное направление между Казанью, трассой М-12 «Восток» и международным аэропортом, завершение работ запланировано на 2026 год.

В Карелии завершен капитальный ремонт 15,1 км автодороги А-215 Лодейное Поле – Брин-Наволок, что повысит связь Петрозаводска с Ленинградской и Вологодской областями. До ремонта часть дороги была грунтовой, что затрудняло движение. Обновленная трасса проходит по побережью Онежского озера, соединяет регионы и обеспечивает транспортную доступность ряда промышленных и туристических объектов, включая предприятия по добыче камня и местные достопримечательности.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что в ходе совещания Путина с правительством планируется провести церемонию открытия новых дорог в различных регионах.

На одном из предыдущих совещаний правительства с президентом в сентябре обсуждалось развитие инфраструктуры страны до 2036 года.