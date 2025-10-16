Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном...0 комментариев
Путин сообщил о запуске процессов достижения технологического лидерства в ТЭК
Президент России Владимир Путин заявил, что в российском топливно-энергетическом комплексе уже реализуются процессы, направленные на достижение технологического лидерства.
«В российском ТЭКе уже развернуты процессы достижения технологического лидерства», – сказал глава государства на международном форуме «Российская энергетическая неделя», передает РИА «Новости».
Ранее Путин сообщил о продолжении сотрудничества в формате ОПЕК+, направленного на стабилизацию мирового рынка нефти.