Путин заявил о выполнении Россией обязательств ОПЕК+ по балансировке нефтяного рынка
Президент России Владимир Путин сообщил о продолжении сотрудничества в формате ОПЕК+, направленного на стабилизацию мирового рынка нефти.
Выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели, лидер страны Владимир Путин отметил, что Россия продолжает сотрудничество в рамках ОПЕК+, передает ТАСС.
«На основе взаимных интересов мы с партнерами выполняем обязательства для балансировки мирового рынка нефти», – заявил Путин. Он подчеркнул, что это делается не только для производителей, но и для потребителей.
Глава государства также указал на наличие результатов совместных усилий. Он уточнил, что речь идет об объемах предложения на рынке и текущей ценовой конъюнктуре.
Ранее глава ОПЕК заявил о стремлении деполитизировать нефть.