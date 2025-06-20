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    Министр Италии поставил под сомнение необходимость существования НАТО
    Путин: Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины
    Путин: Россия и Китай не формируют новый миропорядок, мы его только оформляем
    Путин: Использование Киевом «грязной бомбы» станет последней ошибкой неонацистов
    Путин назвал Израиль почти русскоговорящей страной
    Путин назвал экономический эффект от экспорта водки в ЮАР
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Длинная воля Москвы снова должна победить

    Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.

    4 комментария
    Александр Тимохин Александр Тимохин Кто и почему победит в войне Израиля и Ирана

    Через несколько дней после нападения Израиля на Иран становится ясно, за счет чего первые израильские удары стали столь эффективными. С другой стороны, военная мощь Ирана не сломлена, а Израиль сам ежедневно подвергается ракетным атакам. Что и почему способно стать решающим фактором в военном противостоянии этих держав?

    15 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков В иранской развилке Израиль не может, США не хотят

    У американцев пока нет тех, на кого можно в случае смены режима «оставить власть в Тегеране». А без таких – пусть не легитимных, но хотя бы способных к реальному управлению – сменщиков в стране может наступить хаос.

    10 комментариев
    20 июня 2025, 22:10 • Новости дня

    Глава ОПЕК заявил о стремлении деполитизировать нефть

    Глава ОПЕК заявил о стремлении деполитизировать нефть
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    ОПЕК рассматривает деполитизацию нефти как одну из ключевых задач, заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс отметил, что деполитизированный подход к деятельности организации является главной целью, поскольку ОПЕК отвечает примерно за 30% мирового энергобаланса, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что ОПЕК стремится к тому, чтобы нефть рассматривалась исключительно как товар, без политических подтекстов.

    Хайсам аль-Гайс добавил, что организация работает над укреплением своей роли на мировом энергетическом рынке.

    Аль-Гайс отметил, что ОПЕК не использует идеологические принципы в своих прогнозах и статистике по рынку нефти, в отличие от некоторых западных стран. Он добавил, что организация всегда стремится к объективности и отделяет политику от своей профессиональной деятельности.

    Генеральный секретарь также выразил признательность за то, что Россия внимательно относится к прогнозам ОПЕК и учитывает их при формировании своей энергетической политики. По его словам, это имеет важное значение для всей работы организации.

    Президент России Владимир Путин начал переговоры с представителями Бахрейна, Китая и ОПЕК на Петербургском международном экономическом форуме.

    20 июня 2025, 19:24 • Новости дня
    Путин назвал Израиль почти русскоговорящей страной

    Путин заявил о проживании двух миллионов выходцев из СССР в Израиле

    Путин назвал Израиль почти русскоговорящей страной
    @ Eyal Warshavsky/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подчеркнул значительное присутствие выходцев из СССР в Израиле, упомянув их влияние на отношения между государствами.

    На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин отметил, что Израиль сегодня стал почти русскоговорящей страной. Об этом сообщает РИА «Новости». По словам Путина, в Израиле проживает почти 2 млн человек, которые являются выходцами из бывшего Советского Союза и Российской Федерации.

    Путин подчеркнул: «Хочу обратить ваше внимание, что в Израиле проживает почти 2 млн человек, выходцев из бывшего Советского Союза и Российской Федерации. Это почти русскоговорящая страна сегодня. И мы, безусловно, всегда в новейшей российской истории учитываем этот фактор».


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    20 июня 2025, 16:30 • Новости дня
    Путин: Важнейшая задача текущего года – добиться умеренной инфляции и низкой безработицы
    Путин: Важнейшая задача текущего года – добиться умеренной инфляции и низкой безработицы
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Важнейшая задача текущего года – обеспечить переход экономики на траекторию сбалансированного роста, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

    «Наша важнейшая задача текущего года – обеспечить переход экономики на траекторию сбалансированного роста. Что это значит? Мы понимаем это таким образом, что мы должны добиться умеренной инфляции и низкой безработицы. По данным статистики годовая инфляция уже снизилась до однозначных показателей – менее 10%. По состоянию на 16 июня она составила 9,6%. Конечно, это еще много, но таргетирование инфляции продолжается», – заявил Путин, передает официальный сайт главы государства.

    Он особо обратил внимание, что инфляционная динамика развивается лучше, чем ожидали многие эксперты и чем даже предсказывал Банк России. Это уже позволило приступить к аккуратному смягчению денежно-кредитной политики.

    «Но изменение потребительских цен – это далеко не вся картина. Повторю, сбалансированный рост – это и умеренная инфляция, и низкая безработица, и продолжение позитивной экономической динамики. Важно держать в фокусе все индикаторы самочувствия наших отраслей, компаний и даже отдельных предприятий», – отметил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин открыл пленарное заседание Петербургского международного экономического форума 2025 года и обратился с приветственным словом к участникам.

    Россия заняла четвертое место в мире по объему ВВП и первое место в Европе. Президент отметил, что за последние два года рост ВВП обеспечивался не только за счет оборонно-промышленного комплекса. Зависимость российской экономики от сырьевого сектора снизилась.

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    20 июня 2025, 11:48 • Видео
    Эстония хочет войны с Россией. Побереглась бы

    Глава МИД Эстонии Маргус Цакхна заявил о новой концепции НАТО, согласно которой «война будет перенесена на территорию России». Что это значит? И о чем нужно срочно напомнить прибалтам?

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    20 июня 2025, 02:56 • Новости дня
    Кравцов объявил о единых требованиях по изучению всех предметов в школах

    Tекст: Антон Антонов

    Единые требования к изучению всех школьных предметов начнут действовать с 1 сентября 2025 года, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на полях Петербургского международного экономического форума.

    Министр отметил, что учителя получат все необходимые учебные программы, определяющие, какие темы и в каком объеме изучаются в каждом классе, передает РИА «Новости».

    «Фактически вводятся единые требования по изучению в том или ином классе того или иного предмета, тех или иных тем и сколько часов отводится», – рассказал министр.

    Кравцов подчеркнул, что новые стандарты синхронизировали с трудовым кодексом. Таким образом, нагрузка на педагогов также будет нормирована.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство просвещения заявило о планах по унификации школьных учебников по всем предметам.

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    20 июня 2025, 20:33 • Новости дня
    Субианто назвал первые итоги объединения социализма и капитализма в Индонезии
    Субианто назвал первые итоги объединения социализма и капитализма в Индонезии
    @ ANATOLY MALTSEV/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Прабово Субианто на ПМЭФ-2025 отметил, что Индонезия сделала ставку на экономическую модель, сочетающую элементы двух систем – социализма и капитализма, каждая из которых имеет свои недостатки и свои преимущества.

    «Я считаю, что каждая страна должна следовать собственной экономической философии. Такой философии, которая отвечала бы интересам страны, которая соответствовала бы культурным установкам соответствующей страны. Именно поэтому я выбрал путь компромисса, а именно: взять лучшее из социализма и лучшие из капитализма», – заявил Субианто в рамках своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме 2025.

    По его словам, «чистый социализм» не работает. «Это утопия. Чистый социализм – это то, что мы наблюдали на многих примерах, и действительно он, повторяю, не работает. А чистый капитализм приводит к неравенству, приводит к тому, что лишь малая доля населения пользуется благами, богатством», – пояснил глава Индонезии.

    «Но наш путь идет посередине, – добавил он. – Мы хотим опереться на креативность, творческий подход, который характерен для капитализма, мы должны использовать инициативу, которая характерна для капитализма. Но нам необходимо, чтобы и государство играло важную роль для того, чтобы бороться с бедностью, бороться с голодом, чтобы защищать слабых».

    Он пояснил, что в государствах с формирующейся экономикой, таких как Индонезия, существует серьезный риск — возможность того, что власть окажется под контролем узкого круга влиятельных лиц.  Элиты, включая крупный бизнес и высокопоставленных чиновников, могут вступать в тайные сговоры, преследуя собственные интересы. Это неизбежно тормозит борьбу с бедностью и мешает развитию устойчивого среднего класса.

    Именно поэтому, отметил Субианто, страна придерживается принципа, который можно выразить кратко: наибольшее благо — наибольшему числу людей. Государственные институты обязаны работать на благо большинства граждан, а значит, быть прозрачными и свободными от коррупции. 

    Он назвал первые итоги этого эксперимента по внедрению лучших качество социализма и капитализма. «Я семь месяцев нахожусь на этом посту. За это время мы смогли обеспечить рост производства риса и кукурузы почти на 50 процентов. И это самое серьезное увеличение объемов производства этих культур за всю историю существования моей страны», – подчеркнул Субианто.

    Ранее президент Индонезии объяснил, почему выбрал ПМЭФ вместо G7.

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    20 июня 2025, 19:10 • Новости дня
    Путин напомнил о правиле русского солдата

    Tекст: Денис Тельманов

    На пленарной сессии Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин напомнил о старинном правиле, связанном с русскими солдатами.

    Президент России Владимир Путин напомнил о старинном правиле, согласно которому территория, где ступает нога русского солдата, становится российской, передает ТАСС.

    «Вы знаете, у нас есть <…> не поговорка, не притча, а старинное правило – там, где ступает нога русского солдата, то наше», – сказал он.

    Эта фраза прозвучала в ходе обсуждения вопросов суверенитета и национальных интересов России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин раскрыл данные о потерях украинской армии в Курской области и отметил серьезную нехватку личного состава в рядах ВСУ.

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    20 июня 2025, 16:22 • Новости дня
    Путин: Мы добились исторического минимума безработицы

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Владимир Путин отметил прогресс в борьбе с безработицей, в том числе среди молодежи, указав на стабильный уровень занятости и создание условий для карьерного роста.

    Президент России Владимир Путин заявил, что уровень безработицы в стране стабилизировался на отметке 2,3%, а за последние четыре года число занятых увеличилось на 2 млн 400 тыс. человек. По его словам, с октября прошлого года показатель безработицы в целом по стране удерживается на этом уровне. «Мы добились исторического минимума безработицы», – подчеркнул президент.

    Глава государства также сообщил, что стране удается идти по правильному пути в решении проблемы молодежной безработицы. Он отметил, что молодежная безработица остается острой экономической и социальной проблемой во всем мире, однако в России в этой сфере достигнут заметный прогресс.

    Путин подчеркнул: «В России, как мы видим, в целом удается идти по правильному пути, и думаю, что мы можем сказать, что мы ее решаем». Он добавил, что важно создавать возможности для повышения экономической активности граждан, чтобы молодежь и люди в зрелом возрасте могли реализовывать свой потенциал на рынке труда, получать новые компетенции и увеличивать доход.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, стране необходимо поддерживать статус одной из самых крупных мировых экономик, об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

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    20 июня 2025, 09:21 • Новости дня
    Цены на нефть начали снижаться

    Мировые цены на нефть начали заметно снижаться

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть в пятницу утром начали заметно снижаться.

    Цена августовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 9.02 падает на 2,88%, до 76,58 доллара за баррель, а августовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,7%, до 73,36 доллара, передает РИА «Новости».

    Эксперты оценивают возможность снижения рисков расширения конфликта на Ближнем Востоке. Как сообщила New York Post в пятницу со ссылкой на источники в американской администрации, осторожность президента США Дональда Трампа, который не спешит с решением о бомбардировках Ирана, обусловлена опасениями создать «еще одну Ливию».

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    20 июня 2025, 22:00 • Новости дня
    Шейх Бахрейна описал политику России цитатой из стихотворения Пушкина

    Tекст: Вера Басилая

    На пленарном заседании ПМЭФ советник по национальной безопасности Бахрейна шейх Насер бен Хамад Аль Халиф сравнил политику России по отношению к народу со строчками из стихотворения Александра Пушкина.

    Шейх Насер бен Хамад Аль Халиф, представитель короля Бахрейна и советник по нацбезопасности королевства, охарактеризовал политику России по отношению к своему народу строками из «Пророка» Александра Пушкина, передает РИА «Новости».

    Во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума он отметил, что как поэт ценит поэзию и хотел бы привести слова Пушкина.

    «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал», – процитировал Аль Халиф, отметив, что мудрая политика, подобная пушкинским словам, по его мнению, отражает отношение России к своему народу.

    Он также подчеркнул, что такая политика не может измеряться только количественными показателями. Шейх заявил, что стратегическое партнерство с Россией является одной из основ развития бизнеса в Бахрейне.

    Представитель королевства добавил, что Манама продолжает курс на привлечение зарубежных инвестиций, придавая большое значение инновациям и творчеству как ключевым факторам экономического роста.

    По его словам, Бахрейн рассматривает ПМЭФ как эффективную платформу для продвижения амбициозных инициатив и укрепления сотрудничества между инвесторами и предпринимателями из различных стран.

    Президент России Владимир Путин попросил советника по нацбезопасности Бахрейна Насера бен Хамада Аль Халифу передать привет королю Хамаду бен Исе Аль Халифе.

    Принц Бахрейна назвал Петербургский международный экономический форум очень представительным.

    Бахрейн выразил благодарность Путину за его усилия по урегулированию конфликта между Ираном и Израилем.

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    20 июня 2025, 20:13 • Новости дня
    Путин заявил о потере ЕС 200 млрд евро из-за отказа от российского газа
    Путин заявил о потере ЕС 200 млрд евро из-за отказа от российского газа
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2025 подчеркнул, что попытки навредить стране обернулись проблемами для самих инициаторов. Так, отказ Евросоюза от российского газа обернулся потерями почти 200 млрд евро.

    Президент России Владимир Путин заявил, что недоброжелатели страны сами испытывают негативные последствия от своих попыток навредить России, передает РИА «Новости». В ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума 2025 года он отметил, что разные страны ищут способы нанести экономический ущерб России.

    «Наши недруги, недоброжелатели изыскивают постоянно какие-то способы нанесения нам экономического ущерба. И прежде всего сами от этого страдают», – сказал Путин в своей речи.

    По мнению президента, несмотря на внешнее давление, экономика России продолжает развиваться, а инициаторы санкций и других ограничений сталкиваются с ответными трудностями.

    Он отметил, что, по оценкам экспертов, а также по данным Евростата, ущерб Евросоюза от отказа от российского газа достиг примерно 200 млрд евро.

    Путин заявил: «Наши эксперты посчитали, да и не наши тоже. Это, кстати, по-моему, Евростат тоже дает: ущерб Еврозоны от отказа только на газ, по-моему, для них ущерб составил где-то около 200 млрд евро».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с руководителями международных информагентств на полях ПМЭФ и обсудил кризисы на Украине и на Ближнем Востоке.

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал отказ Европы от российской энергии самоубийственным шагом и отметил рост враждебности в отношениях с европейцами. Вице-премьер Александр Новак заявил, что потенциал экономического роста России превышает 3%.

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    20 июня 2025, 17:07 • Новости дня
    Путин пригласил страны поддержать новую мировую модель роста

    Путин призвал государства внести вклад в новую модель роста

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ озвучил инициативу объединения усилий государств для совместного стабильного развития и процветания.

    Россия пригласила все страны мира поучаствовать в создании новой глобальной модели экономического роста, передает РИА «Новости». Президент Владимир Путин выступил с этим заявлением на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

    Глава государства подчеркнул важность совместной работы для обеспечения процветания и стабильного развития на долгие годы. «Россия приглашает партнеров внести свой вклад в формирование новой глобальной модели роста, вместе обеспечить процветание наших стран и стабильное развитие всего мира на многие-многие годы вперед. Ровно для этого в текущем году мы провели в Москве "Открытый диалог", в котором приняли участие представители более ста государств. Намерены не только сделать такой формат регулярным, но и построить вокруг него целую экосистему для обсуждения, проработки и реализации прорывных идей», – заявил Путин.

    Напомним, открытый диалог «Будущее мира. Новая платформа глобального роста» для обсуждения новых путей глобального экономического развития прошел с 28 по 30 апреля в Национальном центре «Россия».

    Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Основные темы форума связаны с вопросами глобального сотрудничества и поиска новых экономических решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия заняла четвертое место в мире по объему ВВП, а в Европе – первое. Зависимость экономики от сырьевого сектора снизилась. Рост ВВП за последние два года обеспечивался не только за счет оборонно-промышленного комплекса. Президент Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2025 года стал первым выступающим и обратился с приветственным словом к участникам мероприятия.

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    20 июня 2025, 20:39 • Новости дня
    Пленарная сессия ПМЭФ с Путиным продлилась рекордные четыре часа

    Пленарная сессия ПМЭФ с Путиным побила рекорд продолжительности

    Tекст: Денис Тельманов

    Рекордная по длительности пленарная сессия Петербургского международного экономического форума собрала глав государств и лидеров бизнеса.

    Пленарная сессия Петербургского международного экономического форума с участием президента России Владимира Путина продлилась ровно четыре часа, передает ТАСС. Это стало самым продолжительным мероприятием за последние три года.

    В прошлом году аналогичная сессия длилась три часа сорок три минуты, а в 2023 году – два часа пятьдесят шесть минут. В этом году выступление президента Путина заняло пятьдесят пять минут и вошло в пятерку самых длинных на ПМЭФ.

    Президент в своей речи обозначил пять ключевых направлений для развития российской экономики, среди которых повышение экономической активности граждан, создание новых условий для инвестиций, технологическое обновление, изменение структуры внешней торговли и интеграция инноваций в оборонную и гражданскую сферы.

    На сессии также выступили президент Индонезии Прабово Субианто, советник по национальной безопасности Бахрейна Насер бен Хамад Аль Халифа, вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян и вице-президент ЮАР Пол Машатиле. После выступлений они ответили на актуальные вопросы дня. Модератором стал гендиректор Sky News Arabia Надим Котеич.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выступил за отказ от подхода, при котором мировые ресурсы контролируются узким кругом западных стран. Президент России поставил задачу войти в двадцатку мировых лидеров по условиям ведения бизнеса к 2030 году. Владимир Путин открыл пленарное заседание Петербургского международного экономического форума 2025 года и обратился с приветственным словом к участникам.

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    20 июня 2025, 12:59 • Новости дня
    Губернаторы приняли участие в ПМЭФ и заключили ряд договоров

    Tекст: Вера Басилая

    На Петербургском международном экономическом форуме губернаторы подписали ряд важных инвестиционных соглашений и договоров для развития регионов.

    Врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк сообщила о заключении крупных инвестсоглашений с агро- и энергокомпаниями на Петербургском форуме, сообщается в ее Telegram-канале.

     Мария Костюк заявила о соглашении с ГК «Новый Сухопутный Зерновой Коридор» по развитию сельского хозяйства и созданию российского-китайского производственно-перерабатывающего кластера рядом с мостовым переходом «Нижнеленинское – Тунцзян». Объем инвестиций в этот проект составит 10 млрд рублей, планируется создание 120 рабочих мест на первом этапе. Правительство области окажет поддержку в предоставлении земель, инфраструктуре и обучении кадров для новых производств.

    Еще одно соглашение подписано с компанией «Юнигрин Энерджи» о строительстве солнечной электростанции мощностью около 600 МВт в Камышовском поселении. Ожидается, что инвестиции составят около 60 млрд рублей, а проект снизит нагрузку на существующие электросети и создаст новые рабочие места. В приоритете при подборе персонала будут местные специалисты, для чего планируют открыть профильные направления обучения в колледжах области.

    Соглашения о развитии Волгодонска и цифровой трансформации были подписаны на Петербургском международном экономическом форуме, сообщается на сайте области. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев подписали протокол, предполагающий выделение почти 3,2 млрд рублей в течение трех лет на капитальный ремонт и обновление школ, детсадов, культурных и спортивных объектов, а также благоустройство и дорожное строительство в Волгодонске. В документе предусмотрены бюджетные и внебюджетные инвестиции.

    Слюсарь отметил, что сотрудничество с «Росатомом» позволит значительно улучшить социальную инфраструктуру города и повысить качество жизни жителей. Лихачев отметил, что комплексное развитие и внедрение инноваций помогут сделать Волгодонск современным и комфортным для жизни городом.

    На форуме также подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровых технологий между Ростовской областью и Сбербанком. Слюсарь и Герман Греф договорились о развитии кадрового потенциала в ИТ-сфере и запуске в Ростове-на-Дону «Школы 21» от Сбера, которая займется подготовкой IT-специалистов для региона. Партнерство предусматривает внедрение искусственного интеллекта и цифровизацию госуслуг, медицины и образования.

    Тамбовская область заключила 12 соглашений на Петербургском международном экономическом форуме, сообщается в Telegram-канале врио губернатора области Евгения Первышова. Девять из них касаются инвестиционных проектов с совокупным объемом вложений около 30 млрд рублей. По словам  Первышова, эти проекты позволят создать в регионе более 700 новых рабочих мест.

    Группа компаний «Прогресс Агро» намерена вложить почти 14 млрд рублей в модернизацию сахарного завода в Мордовском округе и элеваторного комплекса мощностью 95 тыс. тонн хранения.

    Первышов подчеркнул, что развитие агропромышленного комплекса остается одним из приоритетов региона, а область стабильно входит в пятерку лидеров Центрального федерального округа по производству зерна, сахарной свеклы, подсолнечника и сои.

    Он также отметил, что обсуждалась подготовка специалистов для работы в растениеводстве, сахарной промышленности и на площадках элеваторного комплекса на базе Мичуринского аграрного университета. Вторым по объему инвестиций стало соглашение с ООО «Металл Сервис», которое вложит 10,8 млрд рублей в создание промышленного производства. Первышов добавил, что сейчас идет активная работа по созданию особой экономической зоны, и планируется, что новое предприятие станет ее якорным инвестором.

    В Оренбургской области появится новый цех по производству сэндвич-панелей, что позволит создать около 900 рабочих мест, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Евгений Солнцев.

    Он сообщил о подписании соглашения с председателем совета директоров Группы компаний «СМК» Александром Шамсутдиновым и реализации ряда инвестиционных проектов в регионе.

    По словам Солнцева, на создание производства планируется направить 5 млрд рублей до 2028 года. Помимо этого, область и инвестор намерены развивать спортивную инфраструктуру, поддерживая как взрослый, так и детско-юношеский спорт.

    Глава региона отметил, что инвестиции способствуют развитию Оренбургской области, способствуют созданию новых рабочих мест и росту доходной части бюджета.

    В рамках соглашения с Российским государственным университетом социальных технологий начнут работать программы  обучения основам конструирования беспилотников, работе с искусственным интеллектом, сообщается в Telegram-канале врио губернатора Ненецкого автономного округа Ирины Гехт.

    Врио главы региона рассказала, что университет разработал учебные программы по основам конструирования беспилотных летательных аппаратов и работе с искусственным интеллектом. Также вуз предлагает курсы повышения квалификации для психологов и занимается вопросами реабилитации участников спецоперации.

    Гехт отметила, что  власти региона обсудят возможные форматы сотрудничества с университетом для реализации совместных образовательных и социальных проектов.

    Калужский производитель полиэтиленовых труб расширит линейку продукции за счет изделий, ранее не выпускавшихся в России. Соответствующее соглашение о расширении мощностей подписано с компанией «Группа Полипластик». Об этом сообщил губернатор области Владислав Шапша в Telegram-канале .

    В регионе уже работает Жуковский трубный завод – крупнейшее предприятие Калужской области по выпуску полимерных труб и комплектующих. Продукция используется в различных отраслях: строительстве, коммунальном хозяйстве, энергетике, промышленности и сельском хозяйстве. На заводе функционирует собственная лаборатория и испытательный центр, что позволяет осуществлять строгий контроль качества.

    В ближайших планах предприятия – модернизация цеха для переработки полимеров и запуск линии по производству многослойных труб, которые до сих пор не производились в России. Владислав Шапша отметил: «Перед нашей промышленностью сейчас стоит большая задача – заместить своей продукцией иностранные производства. Калужские предприятия с успехом решают ее».

    Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что на полях Петербургского международного экономического форума были заключены два значимых соглашения. Как следует из сообщения в Telegram-канале Махонина с «Уралхимом» и «Уралкалием», входящими в группу «Уралхим», власти договорились о совместном социально-экономическом развитии Березников и Соликамского округа. По условиям договоренностей, предприятия обязались обновлять социальную инфраструктуру и формировать комфортную городскую среду для жителей этих территорий.

    Совместно с «Баден Групп» в регионе продолжится развитие туристического потенциала, а также оздоровительной, спортивной и пляжной инфраструктуры. По этим планам, в Перми появится водно-оздоровительный курорт, который будет принимать гостей в течение всего года. В мае проект получил статус приоритетного для развития региона.

    Власти отметили, что сейчас в Пермском крае реализуется 114 приоритетных инвестиционных проектов вместе с промышленными предприятиями. Такое сотрудничество с бизнесом позволяет расширять существующие и создавать новые промышленные производства, а также развивать логистику, туризм и спорт.

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    20 июня 2025, 16:29 • Новости дня
    Путин заявил о росте занятости в высокотехнологичных отраслях

    Путин сообщил о росте занятости в секторах высокотехнологичной экономики страны

    Tекст: Денис Тельманов

    На пленарном заседании ПМЭФ президент России Владимир Путин выделил увеличение рабочих мест в обрабатывающей промышленности, IT и секторе туризма.

    Занятость в отраслях высокотехнологичной экономики России продолжает увеличиваться, передает РИА «Новости». Об этом заявил президент России Владимир Путин во время своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

    «У нас растет занятость в отраслях, где формируется конечный продукт – в секторах высокотехнологичной экономики, в том числе имею в виду обрабатывающую промышленность, информационные технологии, туризм», – сказал Путин.

    Путин находится с рабочей поездкой в Северо-Западном федеральном округе, где участвует в мероприятиях форума и ведет международные переговоры. ПМЭФ в 2025 году проходит с 18 по 21 июня, главная тема форума – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин открыл пленарное заседание Петербургского международного экономического форума 2025 года и поприветствовал участников форума. Путин подчеркнул, что Россия занимает четвертое место в мире по объему ВВП и первое место в Европе. Президент заявил, что зависимость экономики России от сырьевого сектора снизилась. Он также отметил, что рост ВВП за последние два года обеспечен не только оборонно-промышленным комплексом.

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    20 июня 2025, 16:48 • Новости дня
    Путин поручил правительству создать стратегию развития креативной экономики

    Путин призвал разработать стратегию и федеральный проект для креативной экономики

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин дал поручение правительству подготовить долгосрочную стратегию развития креативной экономики и рассмотреть запуск федерального проекта в этой сфере.

    Президент России Владимир Путин поручил правительству страны и региональным властям разработать стратегию развития креативной экономики, передает РИА «Новости»». Глава государства заявил об этом в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

    Путин напомнил, что в текущем году начал действовать федеральный закон, определяющий правовую базу для креативных индустрий. До конца года в семидесяти регионах начнется внедрение стандартов развития этого сегмента экономики, а также формирование соответствующей инфраструктуры.

    Президент отметил, что для системного развития креативных индустрий поручил правительству совместно с субъектами Федерации подготовить долгосрочную стратегию и рассмотреть запуск федерального проекта в этой области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Россия заняла четвертое место в мире по объему ВВП и первое место в Европе. Путин отметил, что зависимость российской экономики от сырьевого сектора снизилась.

    Он также подчеркнул, что рост ВВП за последние два года был обеспечен не только за счет оборонно-промышленного комплекса. Президент выступил первым на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2025 года и обратился с приветственным словом к участникам.

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    20 июня 2025, 21:20 • Новости дня
    Путин: Товарооборот России и Китая достиг новой рекордной отметки

    Путин: Россия и Китай увеличили объем взаимной торговли до 245 млрд долларов

    Tекст: Вера Басилая

    Объем торговли между Россией и Китаем вырос на 7% и достиг 245 млрд долларов, что стало новым рекордом для двусторонних экономических отношений, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном.

    О достижении нового рекорда в торговых связях между Россией и Китаем сообщил президент Владимир Путин на встрече с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном, передает ТАСС.

    «Что касается экономических связей, то они развиваются, несмотря на все сложности, прибавили еще 7% и достигли новой планки – 245 млрд долларов. Это очень хороший показатель», – заявил Путин.

    Президент России также заявил о намерении посетить Китай с визитом, чтобы принять участие в саммите ШОС и праздновании окончания Второй мировой войны, в частности победы над милитаристской Японией.

    Он подчеркнул, что с удовольствием воспользуется приглашением председателя КНР.

    Ранее на пленарном заседании ПМЭФ вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян призвал усиливать двустороннее сотрудничество с Россией.

    Президент России Владимир Путин отметил, что Россия и Китай не формируют новый миропорядок, а только его оформляют.

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