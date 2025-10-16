Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном...0 комментариев
Путин обвинил западные элиты в «искусственной ломке» мировой энергетики
На пленарном заседании Российской энергетической недели президент России Владимир Путин заявил, что агрессивное давление западных элит привело к «искусственной ломке» энергетической архитектуры мира.
По словам главы государства, перестройка мировых энергетических связей частично является объективным процессом, связанным с появлением новых центров экономического развития и ростом потребления, передает ТАСС.
Однако, подчеркнул Путин, мир также сталкивается с «искусственной ломкой энергетической архитектуры», которую вызывают «агрессивные и весьма напористые действия некоторых западных элит». В качестве примера он привел отказ многих европейских стран от покупки российских энергоресурсов под политическим давлением.
Ранее США потребовали от Японии прекращения закупок российской нефти.
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить покупку российской нефти. Индия отвергла требование США полностью отказаться от импорта нефти из России. Вице-премьер России Александр Новак подтвердил, что российская нефть продолжит поступать в Индию несмотря на давление со стороны США.