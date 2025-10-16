Россия выразила уверенность в нефтяном партнерстве с Индией

Новак выразил уверенность в продолжении экспорта нефти в Индию вопреки давлению США

Tекст: Вера Басилая

Новак заявил, что энергетическое сотрудничество с Индией строится на дружеских отношениях и экономической целесообразности, а индийские партнеры намерены самостоятельно определять свою политику импорта нефти, передает «Интерфакс».

Вице-премьер добавил, что энергетический ресурс России востребован, экономически выгоден, целесообразен.

«Уверен, что наши партнеры будут продолжать с нами работать, взаимодействовать и развивать энергетическое сотрудничество», – отметил Новак.

Новак также рассказал, что индийские компании начали оплачивать часть поставок российской нефти в юанях, но основная часть расчетов по-прежнему проходит в рублях.

Ранее Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему прекратить покупать российскую нефть.

Однако представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал отметил, что приоритетом в вопросе импорта нефти и газа остается защита интересов национальных потребителей на фоне нестабильной энергетической ситуации.