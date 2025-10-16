Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнёра. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном – Чили, Панама, Парагвай. Между ними – широкая группа «балансирующих» держав – Бразилия, Мексика, и другие.0 комментариев
Россия выразила уверенность в нефтяном партнерстве с Индией
Новак выразил уверенность в продолжении экспорта нефти в Индию вопреки давлению США
Российская нефть продолжит поступать в Индию, несмотря на давление со стороны США, заявил вице-премьер России Александр Новак.
Новак заявил, что энергетическое сотрудничество с Индией строится на дружеских отношениях и экономической целесообразности, а индийские партнеры намерены самостоятельно определять свою политику импорта нефти, передает «Интерфакс».
Вице-премьер добавил, что энергетический ресурс России востребован, экономически выгоден, целесообразен.
«Уверен, что наши партнеры будут продолжать с нами работать, взаимодействовать и развивать энергетическое сотрудничество», – отметил Новак.
Новак также рассказал, что индийские компании начали оплачивать часть поставок российской нефти в юанях, но основная часть расчетов по-прежнему проходит в рублях.
Ранее Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему прекратить покупать российскую нефть.
Однако представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал отметил, что приоритетом в вопросе импорта нефти и газа остается защита интересов национальных потребителей на фоне нестабильной энергетической ситуации.