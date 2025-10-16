  • Новость часаВС России нанесли удар возмездия по газовой энергетике Украины
    Мнения
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Друзья, противники и попутчики России в Латинской Америке

    Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнёра. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном – Чили, Панама, Парагвай. Между ними – широкая группа «балансирующих» держав – Бразилия, Мексика, и другие.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Заигрывание с украинским национализмом ведет в пропасть

    Русские, евреи, грузины, армяне во власти на Украине теряют лицо и становятся соучастниками преступлений киевского режима, пытаясь быть большими украинцами, чем украинцы. Но это их не спасет. В нацистском государстве они этнически неполноценны, а это не лечится.

    2 комментария
    Антон Крылов Антон Крылов Русская кухня – «мягкая сила»

    Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.

    21 комментарий
    16 октября 2025, 11:17 • Новости дня

    Россия выразила уверенность в нефтяном партнерстве с Индией

    Новак выразил уверенность в продолжении экспорта нефти в Индию вопреки давлению США

    @ Russian Government/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российская нефть продолжит поступать в Индию, несмотря на давление со стороны США, заявил вице-премьер России Александр Новак.

    Новак заявил, что энергетическое сотрудничество с Индией строится на дружеских отношениях и экономической целесообразности, а индийские партнеры намерены самостоятельно определять свою политику импорта нефти, передает «Интерфакс».

    Вице-премьер добавил, что энергетический ресурс России востребован, экономически выгоден, целесообразен.

    «Уверен, что наши партнеры будут продолжать с нами работать, взаимодействовать и развивать энергетическое сотрудничество», – отметил Новак.

    Новак также рассказал, что индийские компании начали оплачивать часть поставок российской нефти в юанях, но основная часть расчетов по-прежнему проходит в рублях.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему прекратить покупать российскую нефть.

    Однако представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал отметил, что приоритетом в вопросе импорта нефти и газа остается защита интересов национальных потребителей на фоне нестабильной энергетической ситуации.

    16 октября 2025, 08:36 • Новости дня
    Индия ответила на слова Трампа об отказе от российской нефти

    МИД Индии заявил о приоритете интересов потребителей при импорте энергоносителей

    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Приоритетом для индийских властей при импорте нефти и газа остается защита интересов национальных потребителей, особенно в условиях нестабильной энергетической ситуации, заявил официальный представитель индийского внешнеполитического ведомства Рандхир Джайсвал, комментируя слова президента США Дональда Трампа, который заявлял, что премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил ему о готовности прекратить закупки российской нефти.

    По его словам, власти Индии в вопросах импорта энергоносителей ориентируются на защиту интересов своих потребителей, передает ТАСС.

    Джайсвал добавил, что Индия является одним из крупнейших мировых импортеров нефти и газа, и обеспечение стабильных цен и надежных поставок выступает двойной целью индийской энергетической политики. Он подчеркнул, что политика импорта полностью подчинена этой задаче, а также включает диверсификацию источников поставок в соответствии с рыночными условиями.

    Вместе с тем, Джайсвал сообщил, что Индия и США продолжают обсуждать расширение энергетического сотрудничества и увеличение закупок американских энергоносителей. Он отметил, что индийская сторона уже много лет стремится нарастить импорт из США, и нынешняя администрация Вашингтона проявляет интерес к углублению такого взаимодействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить покупку российской нефти. Индия отвергла требование США полностью отказаться от импорта нефти из России. Индийские нефтяные компании продолжают вести переговоры о закупке российских энергоресурсов.

    Комментарии (12)
    15 октября 2025, 18:44 • Новости дня
    Индия начала платить за российскую нефть юанями и рублями
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Индийская сторона приступила к оплате поставок российской нефти частично в юанях, однако основной объем расчетов по-прежнему осуществляет в рублях.

    Как передает ТАСС, вице-премьер России Александр Новак заявил, что Индия уже начала проводить расчеты за российскую нефть в юанях, хотя большая часть платежей остается в рублях. Новак отметил: «Знаю, что такие расчеты начались. Процент, думаю, в настоящее время небольшой, потому что в основном расчеты идут в рублях».

    Вице-премьер не назвал точную долю расчетов в юанях, подчеркнув, что этот механизм пока используется ограниченно. Основной объем торговых операций между странами, по его словам, продолжает осуществляться в российских рублях.

    Новак ранее неоднократно подчеркивал важность диверсификации валюты в международных расчетах для укрепления экономических связей России с азиатскими партнерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп пригрозил введением стопроцентных пошлин на китайские товары. Власти США ожидают сокращения импорта российской нефти Индией и переключения на американских поставщиков.

    Президент России Владимир Путин объяснил стремление США запретить другим странам закупки российских энергоносителей фразой «Что позволено Юпитеру, не позволено быку».

    Комментарии (5)
    15 октября 2025, 18:29 • Видео
    Европа хочет продлить войну на три года

    «Украинцы планируют конфликт на три года, что разумно», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав обеспечить Киев оружием на этот срок. Эту задачу должна решить встреча европейских силовиков в Брюсселе, которая проходит сегодня. Однако задача выглядит нерешаемой.

    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 10:34 • Новости дня
    Китай ответил на призыв Трампа отказаться от нефти из России
    @ VCG/Visual China Group/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Китай отвергает любые незаконные односторонние санкции, расширение юрисдикции и любые формы принуждения и давления, выступает за уважительное отношение к сотрудничеству с Москвой, заявил пресс-секретарь дипмиссии Лю Пэнъюй.

    Пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй заявил, что Пекин отвергает любые формы давления, принуждения и незаконных санкций в отношении своего сотрудничества с Россией, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Китай твердо отвергает любые формы принуждения и давления.

    Лю Пэнъюй добавил, что взаимодействие между странами на основе международного права является законным и должно уважаться. Такое сотрудничество, по его словам, не вредит интересам других государств и должно быть защищено.

    Ранее представитель посольства отмечал, что Китай готов к торговой войне с США, но сохраняет открытость к диалогу. В дипмиссии также заявили, что Соединенные Штаты не могут одновременно требовать урегулирования международных конфликтов и угрожать экономическими мерами.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить закупки российской нефти.

    Индийские власти подчеркнули, что при импорте энергоносителей руководствуются защитой интересов собственных потребителей.

    Таблоид Telegraph сообщил, что Трамп планирует создать так называемый «фонд победы» для Украины за счет введения пошлин на китайские товары.

    Комментарии (4)
    15 октября 2025, 16:38 • Новости дня
    Британия запретила импорт из третьих стран нефтепродуктов из российской нефти
    @ Lars Penning/dpa/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Британии приняли решение ограничить поставки нефтепродуктов, произведенных в третьих странах с использованием российской нефти.

    Об этом сообщило британское министерство иностранных дел, передает РИА «Новости».

    Ранее Британия ввела санкции против «Лукойла», «Роснефти» и НСПК.

    В июне правительство Британии объявило о расширении ограничительных мер против России, включив в новый санкционный список десять человек и 20 судов.

    Комментарии (7)
    14 октября 2025, 08:14 • Новости дня
    Китай объявил о расследовании протекционизма США в судоходстве
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пекин инициировал расследование с целью оценки влияния американских ограничений на развитие судостроительной отрасли и судоходства в Китае, говорится в распространенном заявлении минтранса Китая.

    Министерство транспорта КНР начало межведомственное расследование протекционистских мер Соединенных Штатов, передает ТАСС.

    В заявлении Минтранса говорится, что целью расследования является определение масштабов ущерба, который наносится китайскому судостроению и судоходству соответствующими действиями Вашингтона.

    Ведомство подчеркивает, что расследование проводится для обеспечения безопасности и защиты интересов развития национальной судоходной отрасли, судостроительного сектора и производственно-снабженческих цепочек КНР. Процедура реализуется на основании законов о госбезопасности и противодействии иностранным санкциям, а также согласно правилам международного морского транспорта Китая.

    Компетентные органы Китая также намерены выяснить, какие компании и частные лица могли содействовать дискриминирующим мерам США против Пекина. По итогам расследования власти КНР планируют предпринять ответные шаги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом предложил запретить китайским авиакомпаниям летать в США через Россию. Европейские авиакомпании проигрывают Китаю из-за закрытия российского воздушного пространства. Американские перевозчики требовали запретить конкурентам из Индии и Китая полеты над Россией.

    Комментарии (2)
    16 октября 2025, 11:25 • Новости дня
    Китай сделал серьезное предупреждение Британии из-за санкций против перевозчиков нефти из России

    Китай выразил протест Британии из-за санкций против перевозчиков нефти

    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Китайские власти сделали Великобритании серьезное предупреждение по поводу введения санкций в отношении китайских перевозчиков российской нефти, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    Китай выразил серьезное недовольство новыми санкциями Британии против перевозчиков российской нефти, передает ТАСС.

    Как заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, власти Китая уже сделали Лондону жесткое представление по этому вопросу.

    Он отметил, что Пекин считает подобные меры недопустимыми вмешательством во взаимодействие между китайскими и российскими компаниями. Линь Цзянь подчеркнул, что нормальные обмены и сотрудничество между Китаем и Россией не должны страдать из-за подобных шагов Британии.

    Ранее власти Британии приняли решение ограничить поставки нефтепродуктов, произведенных в третьих странах с использованием российской нефти.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 23:55 • Новости дня
    Трамп заявил об обещании Моди прекратить покупать российскую нефть

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему прекратить покупать российскую нефть, что Трамп назвал «большим шагом» в попытках экономически изолировать Москву.

    «Поэтому я был недоволен тем, что Индия покупает нефть, и сегодня он [Моди] заверил меня, что они не будут покупать нефть у России. Это большой шаг. Теперь мы заставим Китай сделать то же самое», – приводит слова Трампа портал YahooNews.

    Посольство Индии в Вашингтоне не сразу ответило на отправленные по электронной почте вопросы о том, давал ли Моди такое обещание Трампу.

    Обещание Индии прекратить покупать российскую нефть стало бы поворотным моментом в мировой энергетической дипломатии, поскольку Вашингтон активизирует усилия по ограничению нефтяных доходов Москвы на фоне продолжающегося конфликта на Украине.

    Это также стало бы сигналом о серьезном изменении позиции одного из крупнейших потребителей энергоносителей Москвы и могло бы изменить расчеты других стран, импортирующих российскую нефть.

    В комментариях журналистам Трамп добавил, что Индия не может «немедленно» прекратить поставки, назвав это «небольшим процессом, который скоро завершится».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США ввели тарифы на индийские товары, а Индия отвергла требование США прекратить импорт российской нефти. Власти США ожидают сокращения импорта российской нефти Индией и переключения на американских поставщиков, однако индийская сторона приступила к оплате поставок российской нефти частично в юанях, основной объем расчетов по-прежнему осуществляя в рублях.

    Комментарии (4)
    14 октября 2025, 11:53 • Новости дня
    Цена на пшеницу упала до минимума 2020 года из-за разногласий между США и КНР

    Tекст: Вера Басилая

    Стоимость зерна опустилась до 4,9 доллара за бушель на фоне обострения торговых споров между Соединенными Штатами и Китаем, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg и отчета Hightower Report, стоимость пшеницы достигла минимума с 2020 года и составила 4,9 доллара за бушель, передает ТАСС.

    Отмечается, что снижение цен продолжается уже четвертый день подряд.

    В отчете Hightower Report подчеркивается, что спрос в мире на пшеницу всегда будет, а большое количество мировых запасов говорит о том, что у конечных потребителей нет причин активно ее скупать.

    Bloomberg сообщает, что ухудшение торговых отношений между США и Китаем повлияло не только на пшеницу, но и на прогнозируемый спрос на американские соевые бобы, который оказался ниже ожиданий.

    По данным китайской таможни, за период с января по сентябрь китайско-американский товарооборот сократился на 15,6% в годовом выражении, до 425,81 млрд долларов.

    Ранее Дональд Трамп объявил о введении со 1 ноября стопроцентных пошлин на товары из Китая в дополнение к уже действующим 30%.

    В ответ Китай ввел специальные портовые сборы для судов под флагом США и судов, принадлежащих или эксплуатируемых американскими компаниями и гражданами.

    Трамп заявил, что США не стремятся причинять вред Китаю на фоне нового торгового конфликта.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 09:36 • Новости дня
    Киев пожаловался на «трещины» в санкционном режиме ЕС против России

    Bloomberg: Киев жалуется на «трещины» в санкционном режиме ЕС против России

    Tекст: Вера Басилая

    Киев считает, что санкционный режим Евросоюза против России «дает трещину», поскольку его соблюдение зависит от отдельных стран-членов, заявил уполномоченный Владимира Зеленского по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

    Уполномоченный Владимира Зеленского по вопросам санкционной политики Владислав Власюк пожаловался на ослабление санкций ЕС против России, передает РИА «Новости».

    Власюк заявил, что санкционный режим Европейского союза дает трещину, поскольку его соблюдение осуществляется государствами-членами, а не всем блоком.

    Он также призвал Европейский союз усилить экспортный контроль для европейских компаний. Это, по его мнению, поможет обеспечить более эффективное соблюдение санкционных мер.

    Со своей стороны, власти России неоднократно подчеркивали, что государство успешно справляется с санкционным давлением. Запад начал оказывать это давление несколько лет назад и продолжает его усиливать.

    Ранее сообщалось, что министры финансов стран G7 намерены рассмотреть новые меры давления на Россию, связанного с обвинениями в «гибридных действиях».

    Совет Европейского союза продлил действие санкционного режима против России.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Россия стала абсолютным рекордсменом по числу и объему введенных против нее санкций, которые потерпели полный крах.

    Комментарии (0)
    14 октября 2025, 08:45 • Новости дня
    Стоимость нефти стабилизировалась на оценке перспектив мировой торговли

    Мировые цены на нефть стабилизировались на перспективах мировой торговли

    Tекст: Мария Иванова

    Цены на нефть во вторник остались стабильны: эксперты оценивают влияние торговой напряженности между США и Китаем на рынок.

    Цена декабрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.18 мск  незначительно опускалась – на 0,05%, до 63,29 доллара за баррель, а ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI так же слабо дешевели – на 0,03%, до 59,47 доллара, передает РИА «Новости».

    «Цены стабильны, поскольку инвесторы оценивают напряженность в торговых отношениях между США и Китаем», – цитирует Reuters аналитиков Saxo Bank. Из опубликованного заявления минкоммерции КНР следует, что Пекин и Вашингтон продолжают консультации по торговле на фоне недавнего обострения отношений.

    Напомним, в воскресенье президент США Дональд Трамп на фоне нового торгового конфликта с Пекином заявил, что все будет хорошо и США не стремятся причинять вред Китаю. В конце предыдущей недели Трамп сообщал, что США с 1 ноября или раньше введут дополнительные к уже действующим тарифам стопроцентные пошлины на китайские товары.

    Комментарии (0)
    14 октября 2025, 08:25 • Новости дня
    Китай ввел санкции против пяти дочерних компаний Hanwha Ocean

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пекин объявил о введении санкций против пяти компаний Hanwha Ocean после поддержки ими расследования США по судостроительной отрасли Китая, следует из заявления министерства коммерции КНР.

    Китайские власти приняли решение о введении санкций в отношении пяти дочерних компаний южнокорейской Hanwha Ocean, связанных с США, передает РИА «Новости».

    Меры стали ответом на действия США, которые инициировали расследование в соответствии с разделом 301, предусматривающее введение портовых сборов для судов, имеющих отношение к Китаю.

    Министерство коммерции КНР подчеркнуло, что расследование, а также последующие меры США, нарушают международное право и наносят урон законным интересам китайских предприятий. В заявлении указано, что компании Hanwha Ocean в США оказали содействие американским властям, тем самым, по мнению Пекина, подорвали суверенитет и безопасность Китая.

    Санкции распространяются на Hanwha Shipping LLC, Hanwha Philly Shipyard Inc., Hanwha Ocean USA International LLC, Hanwha Shipping Holdings LLC и HS USA Holdings Corp. С этого дня организациям и частным лицам в Китае запрещено вести любую деловую или иную деятельность с этими компаниями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Китая заявил, что новые санкции США вынуждают Пекин принять ответные меры. Власти Китая отметили, что действия Вашингтона наносят серьезный ущерб национальным интересам страны. Китай ввел ограничения в отношении 14 западных оборонных компаний.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 10:11 • Новости дня
    Новак: Россия имеет возможность наращивать добычу нефти

    Новак: Россия сможет наращивать добычу нефти в рамках ОПЕК+

    Tекст: Вера Басилая

    Россия обладает способностью и дальше наращивать объемы добычи нефти в рамках ОПЕК+, однако этот процесс является инерционным, заявил вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели.

    Россия обладает потенциалом для дальнейшего наращивания добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, передает ТАСС. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели. Он отметил, что процесс увеличения добычи небыстрый.

    Новак пояснил, что неспешное наращивание обусловлено несколькими факторами. Он заявил: «Мы компенсируем часть перевыполнения (квоты), которая была накоплена. Второе, мы наращиваем (добычу). Этот процесс не такой быстрый, как предполагается».

    Вице-премьер также подтвердил техническую возможность страны наращивать добычу в будущем, несмотря на инерционность процессов. При этом Александр Новак добавил, что текущие мировые цены на нефть отражают существующий баланс спроса и предложения, передает РИА «Новости».

    Ранее вице-премьер Александр Новак описал уход мировой энергетической парадигмы, основанной на диверсификации поставок, и приход эпохи региональных «энергетических крепостей».

    ОПЕК сообщил о повышении нефтедобычи Россией в ноябре.

    Мировые цены на нефть начали опускаться на ожидании переизбытка предложения на рынке в связи со снижением геополитических рисков на Ближнем Востоке и недавними решениями восьмерки ОПЕК+.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 09:47 • Новости дня
    Сийярто назвал атаки на «Дружбу» ударом по суверенитету Венгрии

    Сийярто: Атаки на «Дружбу» являются посягательством на суверенитет Венгрии

    Tекст: Вера Басилая

    Любые нападения на трубопровод «Дружба» фактически представляют собой угрозу национальному суверенитету Венгрии, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на Российской энергетической неделе.

    Выступая на полях Российской энергетической недели, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что «кто бы ни производил атаки на трубопровод «Дружба», фактически производит атаку на наш национальный суверенитет». Он пояснил, что надежное обеспечение энергией – это суверенитет страны, передает РИА «Новости».

    Венгерский министр также отметил, что поставки нефти по трубопроводу «Дружба» являются жизненно важными для его страны. Он заявил, что без этого маршрута физически невозможно обеспечить Венгрию энергоресурсами.

    В рамках форума Петер Сийярто выразил благодарность вице-премьеру России Александру Новаку за приглашение.

    «Спасибо за приглашение. Я очень рад», – сказал Сийярто на русском языке.

    Глава МИД Венгрии акцентировал важность российских энергоресурсов для выживания страны.

    Ранее ЕС решил ограничить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    Сийярто обвинил ЕС в невыполнении обязательств после атаки Киева на «Дружбу».

    Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил об отсутствии альтернатив российской нефти для Венгрии.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 08:52 • Новости дня
    Нефть подешевела на опасениях переизбытка предложения

    Мировые цены на нефть снизились на опасениях переизбытка предложения

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть в среду начали снижаться: аналитики опасаются избыточного объема предложения на рынке.

    Цена декабрьских фьючерсов на марки Brent по состоянию на 7.24 опускалась на 0,35% – до 62,17 доллара за баррель, а ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,27%, до 58,54 доллара, передает РИА «Новости».

    «Помимо торговых отношений между США и Китаем главный фактор, влияющий на цены сейчас, – это степень переизбытка предложения на рынке, которую можно проследить по изменениям мировых запасов», – цитирует Reuters аналитика Haitong Futures Яна Аня.

    По данным минэнерго США, за неделю, завершившуюся 3 октября, коммерческие запасы нефти в стране (кроме стратегический резерв) увеличились на 3,7 млн баррелей (0,9%), – до 420,3 млн баррелей. При этом эксперты ожидали роста показателя только на 2,5 млн баррелей.

    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 07:21 • Новости дня
    США потребовали от Японии прекращения закупок российской нефти

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава американского минфина Скотт Бессент в ходе встречи с коллегой из Японии Катсунобу Като сообщил, что Токио следует прекратить закупки российской нефти.

    «Министр Като и я обсудили важные вопросы, касающиеся экономических отношений США и Японии, а также ожидания администрации того, что Япония перестанет импортировать российские энергоносители», – цитирует Бессента РИА «Новости».

    Кроме того, министры обсудили инвестиции.

    В сентябре японский МИД заявил, что японские импортеры смогут и дальше закупать нефть с проекта «Сахалин-2» при условии официального подтверждения происхождения сырья, несмотря на новые ценовые ограничения.

    До этого Токио ввел новые антироссийские санкции, по мнению японских властей, эти меры являются «вкладом в достижение мира».

    Комментарии (0)
