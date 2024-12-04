Стало известно о выдвижении дочери Жириновского в Госдуму от ЛДПР

«Коммерсантъ»: Анастасия Боцан-Харченко заменит Жириновского в списке кандидатов ЛДПР на выборах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает «Коммерсантъ», дочь основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко станет кандидатом от партии на предстоящих выборах в Госдуму-2026. Заместитель руководителя фракции ЛДПР в Государственной думе Станислав Наумов подтвердил данную информацию, заявив, что она будет ключевой частью проекта партии.

По словам Наумова, подготовка к выборам уже началась, формируется программа развития депутатов, избранных в 2024 году, которые составят основу списка кандидатов. Он выразил уверенность, что среди них будет и Анастасия Боцан-Харченко.

Анастасия родилась в 1983 году в незарегистрированном союзе Жириновского и Татьяны Тезиковой. В свидетельстве о рождении ее отцом указан Владимир Жириновский. В 2010 году она вышла замуж за госслужащего Аркадия Боцан-Харченко, который ранее занимал должность вице-губернатора Владимирской области. У них двое детей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2026 году мероприятий по празднованию 80-летия Владимира Жириновского на государственном уровне, а эксперты объяснили необходимость широкого празднования юбилея Жириновского в 2026 году.