Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».12 комментариев
Минздрав: Рост цен на жизненно важные препараты в России ниже инфляции
Рост цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) в России не превышает уровень инфляции, отметили в Минздраве.
«У нас цены на ЖНВЛП ниже уровня инфляции», – сообщил РИА «Новости» заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев.
Соответствующее заявление он сделал в кулуарах форума «Биопром».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Минздрав рекомендовал включить пять лекарств в перечень жизненно необходимых. В апреле ФАС снизила цены на семь жизненно важных лекарств.
Ранее президент Владимир Путин поручил контролировать цены на ЖНВЛП.