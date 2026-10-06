Минздрав: Рост цен на жизненно важные препараты в России ниже инфляции

Ростех представил новую вакцину от коклюша, дифтерии и столбняка

В России зарегистрировали новую вакцину от коклюша и столбняка для взрослых

Tекст: Мария Иванова

Госкорпорация «Ростех» продемонстрировала препарат для ревакцинации в рамках проходящего в Геленджике форума, пишет РИА «Новости».

«Наш холдинг «НацимБио» в этом году впервые на форуме представляет новую вакцину для ревакцинации взрослого населения против трех инфекций: коклюша, дифтерии и столбняка. Эта вакцина в этом году зарегистрирована», – заявил Цыб.

Он подчеркнул, что производство препарата будет развернуто на предприятии в Перми, что позволит полностью удовлетворить спрос на внутреннем рынке.

На выставке форума «Биопром» свои передовые технологии продемонстрировали свыше 100 компаний, среди которых «Магнит», «Герофарм», «Арнест», «Сибур» и Фонд «Сколково». Часть представленных разработок уже внедрена в серийное производство, по другим проектам завершены испытания и созданы опытные образцы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в России назвали сроки поступления в медучреждения первой отечественной вакцины от ВПЧ.

Весной российская вакцина от коклюша снизила зависимость от иностранных препаратов.

В стране ранее впервые зарегистрировали вакцину от коклюша для взрослых.