ФАС снизила цены на семь жизненно важных лекарств
Семь жизненно необходимых лекарств подешевели после пересмотра перечня ЖНВЛП, что повысит их доступность для российских пациентов.
Федеральная антимонопольная служба снизила цены на семь популярных жизненно необходимых препаратов, передает ТАСС.
Такое решение связано с обновлением перечня ЖНВЛП, благодаря чему государственный контроль цен теперь распространяется и на ранее не охваченные формы лекарственных средств.
В ведомстве заявили: «Это стало возможным в результате агрегации перечня ЖНВЛП и проведения ведомством экономического анализа». Ранее в перечень включались только отдельные формы, а производители аналогичных лекарств с другими наименованиями могли устанавливать свои цены.
Снижение цен коснулось таких препаратов, как «Полиоксидоний» (на 37%), «Перекись водорода» (на 11%), дженерик «Периндоприл» (на 45%), «Морфин» (на 49,8%) и «Сафнело» (на 22%). Кроме того, цена на «Калквенс Т» теперь на 13% ниже минимальной стоимости в референтных странах, а «Симбикорт рапихалер» – в среднем на 14% ниже средней цены за 2025 год.
В ФАС отметили, что обновление перечня ЖНВЛП и экономический анализ позволили снизить стоимость и расширить доступность этих медикаментов для граждан России. Теперь препараты будут доступны в медицинских организациях в рамках программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Антимонопольная служба объявила о снижении стоимости жизненно важных лекарств от рака и нейтропении. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ФАС представить предложения по совершенствованию борьбы с нарушениями тарифного регулирования в жилищно-коммунальной сфере до 20 апреля.