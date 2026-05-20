Российский филиал Mazda подал заявку на регистрацию товарного знака
Японский автопроизводитель оформляет права на кириллический бренд «Мазда» для реализации легковых машин, автомобильного топлива и развития сети собственных автосалонов.
Российский филиал японского автомобильного концерна Mazda намерен зарегистрировать товарный знак в России. Соответствующая заявка поступила в ведомство в мае, передают РИА «Новости».
Под новым брендом компания предполагает реализовывать легковые и спортивные автомобили, электрические аккумуляторы и бензин. Кроме того, планируется развитие сети автосалонов, предоставление услуг по аренде машин и ремонту транспортных средств.
В ноябре 2022 года Mazda продала свою долю в совместном предприятии с группой «Соллерс» во Владивостоке. Соглашение включало право обратного выкупа в течение трех лет. Однако в начале ноября 2025 года представители «Соллерса» сообщили, что японская компания не воспользовалась опционом и окончательно лишилась права на выкуп своих производственных активов в России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее японская корпорация Toyota зарегистрировала в стране пять новых автомобильных брендов.
В апреле немецкий автоконцерн Mercedes-Benz продлил срок действия своих товарных знаков до 2036 года.