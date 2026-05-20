Матвиенко отчитала чиновников за «баланду» в российских больницах
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась жалобами пациентов на еду в медучреждениях и призвала обеспечить больных простой, но здоровой пищей.
«Больница – это не ресторан, и никто не требует там деликатесов, питание должно быть здоровое, простое, но вкусное», – заявила Матвиенко, передает ТАСС.
Поводом для резкой критики стали многочисленные обращения жителей Пензенской области во время пленарного заседания.
Политик отметила, что пациенты часто жалуются на несъедобные блюда даже в отделениях детской хирургии.
«Почему баландой людей кормят, а деньги-то тратятся. И все это идет в отходы потом. Так для чего деньги тратятся?» – сказала Матвиенко.
В связи с этим спикер обратилась к присутствовавшему на заседании министру здравоохранения Пензенской области Вячеславу Космачеву. Матвиенко предложила чиновнику честно признаться, когда он в последний раз обедал в обычной больнице, и выразила уверенность в быстром решении проблемы.
Ранее в Госдуме началась разработка масштабного закона о социальном питании. В феврале следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц пензенского минздрава.