За разборками государств и цифровых гигантов идет необратимый процесс встраивания интернета в общее национальное пространство с государственным контролем над ним. Для нас – людей, привыкших и помнящих интернет-вольницу нулевых, текущие инновации вызывают как минимум неудовольствие и дискомфорт.4 комментария
Стоимость нефти снизилась более чем на 3% из-за ожиданий перемирия США и Ирана
Надежды на скорое заключение мирного договора между Вашингтоном и Тегераном спровоцировали снижение мировых цен на сырье, опустив марку Brent до 108 долларов за баррель.
Стоимость фьючерсов на углеводороды демонстрирует отрицательную динамику, передает РИА «Новости».
К середине дня марка Brent подешевела на 3,32%, опустившись до 108,38 доллара за баррель. Июльские контракты на WTI потеряли 2,72% и торговались на уровне 101,54 доллара.
Трейдеры позитивно оценивают перспективы деэскалации на Ближнем Востоке. «Цены на нефть снизились на потенциале заключения мира между США и Ираном», – заявил старший аналитик LSEG Эмриль Джамиль в беседе с Reuters.
В среду американский сенат проголосовал за рассмотрение резолюции, ограничивающей военные полномочия президента Дональда Трампа в отношении Тегерана. Инициативу группы демократов поддержали 50 сенаторов, против высказались 47 парламентариев.
Накануне вице-президент США Джей-Ди Вэнс подчеркнул, что вооруженное противостояние не будет длиться бесконечно. По его словам, Вашингтон планирует довести начатое до конца и вернуть американских военнослужащих домой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Снакануне американский лидер отложил военную операцию ради заключения мирного соглашения.
Месяцем ранее вице-президент Джей Ди Вэнс допустил скорое завершение боевых действий против исламской республики.