Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.
Разведчики ВС России раскрыли уничтожение ВСУ дружеским огнем
Радиоперехват показал, что украинская пехота отказалась выполнять приказ и была уничтожена дружеским огнем после ухода с позиций, сообщили в Минобороны РФ.
Разведчики группировки «Восток» перехватили радиопереговоры противника об уничтожении группы пехоты ВСУ, передает РИА «Новости». Из перехваченных переговоров стало ясно, что украинская пехота отказалась исполнять приказ нового командира, который требовал проникнуть в населенный пункт Александроград на границе ДНР и Днепропетровской области и установить там флаг.
Группа ВСУ решила оставить свои позиции, но после отхода была полностью уничтожена огнем со стороны соседнего подразделения, что подтверждается прямой речью: «Вышли из «опорника», только отошли, а их соседи наши «минусанули» по приказу».
В Минобороны России также отметили, что украинское командование распорядилось списать потери на российских военнослужащих.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Российские военные начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Российские силы освободили Предтечино в ДНР.