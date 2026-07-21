Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.5 комментариев
Дрон ВСУ залетел в окно дома в ЛНР, двое детей пострадали
В городе Сватово в ЛНР беспилотный летательный аппарат украинских боевиков влетел в окно квартиры, травмировав четверых мирных жителей, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
«Украинский БПЛА залетел в окно жилого дома. Пострадали четыре человека, среди них двое детей 10 и 14 лет», – заявил руководитель региона, передает РИА «Новости».
Помимо несовершеннолетних, ранения получили двое взрослых. 10-летний мальчик находится в тяжелом состоянии, врачи готовят его к транспортировке в республиканскую детскую больницу для оказания необходимой медицинской помощи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинский беспилотник атаковал служебную машину МЧС в ЛНР.
Неделей ранее в результате ударов ВСУ по муниципалитетам региона погибли два мирных жителя.
В конце прошлого месяца в Сватово из-за налета вражеского дрона на заведение быстрого питания пострадали четыре человека.