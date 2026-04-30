Мошенники придумали новый способ обмана россиян через смс-бомбинг

Tекст: Алексей Дегтярёв

Суть атаки заключается в том, что на телефон человека в течение короткого времени приходит огромное количество сообщений с кодами подтверждения, указали в компании, передает РИА «Новости».

«Атака идет следующим образом: специальные программы массово вводят номер телефона жертвы на сайтах десятков интернет-магазинов, аптек и сервисов услуг. В результате человеку на телефон обрушивается шквал смс-сообщений с кодами подтверждения», – добавили там.

После того как жертва впадает в панику от потока смс, ей звонит мошенник, представляясь сотрудником службы безопасности. Он убеждает человека продиктовать личные данные или перевести деньги на «безопасный счет», чтобы якобы прекратить взлом.

Для реализации таких схем аферистам необходимы сайты с возможностью отправки сообщений. За первые четыре месяца 2026 года эксперты зафиксировали резкий рост атак на ресурсы финансовых организаций и онлайн-торговли. На многих из них доля нелегитимных обращений к формам регистрации превышает 50%.

