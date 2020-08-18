СК начал проверку по факту «оживления» женщины в морге

Следственный комитет в Курской области начал проверку после сообщений об «ожившей» в морге районной больницы пациентке, сообщил представитель следственного управления региона.

«Проводится проверка», – сообщил представитель ведомства РИА «Новости».

Он не уточнил подробностей.

В понедельник СМИ сообщили, что в Курской области женщина, которую в больнице посчитали умершей, очнулась в морге. Региональное правительство инициировало собственную проверку по факту происшествия.