    Зачем США угрожают вторжением в Мексику
    СВР объяснила жажду мести России у Мерца
    Политолог: Украина Зеленского ближе к экономической модели Прибалтики, а не Южной Кореи
    Медведев пригрозил изъятием «ценностей британской короны»
    Путин пообещал решить задачи на Украине мирно или военным путем
    Российские войска освободили днепропетровскую Новоселовку
    Участники «коалиции желающих» не договорились о войсках на Украине
    Ведущий Fox News не исключил подрыва «Силы Сибири 2»
    Путин поручил проработать строительство новых ГЭС на Дальнем Востоке
    Олег Хавич Олег Хавич Как новый президент Польши стал жертвой своей русофобии

    Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наземные дроны отвоевывают ниши на поле боя

    Автономность беспилотных колесных и гусеничных платформ несколько ниже, чем у их летающих и плавающих собратьев – в силу технологических аспектов и непроработанности программного обеспечения. Но можно не сомневаться, что по мере развития ИИ автономизация наземных платформ будет расти, как и их роль в боевых действиях.

    Илья Ухов Илья Ухов Россия масштабирует опыт жизни без диктата Запада

    Россию в условиях крупномасштабного альянса с Глобальным Югом невозможно взять измором. Визит Путина в КНР наглядно показал роль Москвы в качестве ведущего центра нового многополярного мироустройства.

    4 сентября 2025, 14:47 • Новости дня

    Число заказов в пиццериях у Пентагона резко выросло во время парада в Китае

    Yuyuan Tantian: Число заказов в пиццериях у Пентагона резко выросло во время парада в Китае

    Tекст: Денис Тельманов

    Во время военного парада в Пекине загрузка пиццерий возле Пентагона резко возросла, Domino's и Papa John's зафиксировали кратный рост заказов.

    Аккаунт Yuyuan Tantian, связанный с государственными СМИ Китая, сообщил в соцсети Weibo, что во время масштабного военного парада в Пекине, посвященного 80-летию победы во Второй мировой войне, пиццерии Domino's и Papa John's возле Пентагона зафиксировали значительный рост числа заказов, передает РИА «Новости».

    Заказы в Domino's увеличились на 435%, а в Papa John's – на 333%. Рост совпал по времени с началом парада на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

    В публикации отмечается, что американские СМИ традиционно связывают увеличение количества заказов в пиццериях с переработкой сотрудников Пентагона. Один из пользователей прокомментировал ситуацию так: «Если Пентагон одновременно закажет на вынос пиццу и китайский ракетный комплекс Dongfeng-61, что из них придет первым?». Этот комментарий собрал почти 380 лайков.

    Третьего сентября в Пекине прошел масштабный парад с демонстрацией новых видов вооружения. На мероприятии присутствовали президент России Владимир Путин и главы других государств. Президент США Дональд Трамп ранее назвал парад очень красивым и признался, что смотрел его.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай на параде в Пекине продемонстрировал две новые тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты, способные нести многочисленные ядерные боеголовки.

    Над министром обороны США сгустились тучи, поскольку Пита Хегсету прочат отставку по принуждению или по собственному желанию. Дональд Трамп распорядился отменить участие Илона Маска в тайном брифинге Пентагона по отношениям с Китаем из-за опасений по поводу его связей с Пекином в сфере технологий.

    4 сентября 2025, 03:55 • Новости дня
    Ведущий Fox News не исключил подрыва «Силы Сибири 2»

    Ведущий Fox News Уоттерс заявил о возможности подрыва «Силы Сибири 2» в будущем

    Ведущий Fox News не исключил подрыва «Силы Сибири 2»
    @ Charles Sykes/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Ведущий телеканала Fox News Джесси Уоттерс заявил о том, что будущий газопровод «Сила Сибири 2» из России в Китай могут взорвать, как это произошло с «Северными потоками».

    Уоттерс заявил в прямом эфире, что Россия «прокладывает большой трубопровод в Китай», это свидетельствует о сближении двух стран, передает РИА «Новости».

    «Возможно, кому-то придется разбомбить этот трубопровод, как «Северный поток», – сказал Уоттерс, сделав на словах «кому-то» обозначающий кавычки жест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, и. о. постпреда России Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН отметил отсутствие реального взаимодействия Запада с Москвой в расследовании теракта на «Северных потоках». Западные государства, по его словам, проявляют отсутствие заинтересованности в объективном и результативном расследовании этого теракта.

    3 сентября 2025, 18:35 • Новости дня
    Эксперт: Военный парад в Пекине ознаменовал поворот в соотношении сил КНР и США

    Военный аналитик Анпилогов: Китай быстрыми темпами догоняет показатели США в военной сфере

    Эксперт: Военный парад в Пекине ознаменовал поворот в соотношении сил КНР и США
    @ Cha Chunming/Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Китай продемонстрировал, что обладает серьезным военно-промышленным комплексом, способным производить самые современные вооружения. При этом все они интегрированы в единую систему, что делает КНР сопоставимой по военной мощи с США, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Пекин показал на параде межконтинентальные ядерные ракеты, а также ядерную торпеду прозванную «приветом Америке».

    «Китай впервые показал свои стратегические ядерные силы практически в полном составе. Это новая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) DF-61, баллистическая ракета воздушного базирования JL-1, новейшая баллистическая ракета подводных лодок JL-3. Также была продемонстрирована современная межконтинентальная стратегическая ядерная ракета DF-5C», – отметил военный аналитик Алексей Анпилогов.

    Он напомнил, что заявленная дальность DF-5C составляет более 15 тыс. километров, что позволяет обходить американские системы противоракетной обороны и раннего предупреждения. «Это серьезно обесценивает перспективы первого обезоруживающего удара со стороны Штатов», – акцентировал собеседник.

    Еще одной новинкой, представленной в ходе парада, стал автономный подводный аппарат AJX-002, который прозвали «приветом Америке», продолжил спикер. Он указал на неподтвержденные сообщения, согласно которым машина может быть снабжена ядерным двигателем. Анпилогов счел это вполне возможным, указав на ее размеры – длина порядка 18-20 метров и диаметр около полутора метров.

    «Если информация подтвердится, это сблизит его концепцию с российской разработкой «Посейдон», которая позиционируется как ударная ядерная торпеда, – отметил спикер. – Согласно неофициальным данным о системе AJX-002, она способна наносить удары боевой частью, а также осуществлять минирование удаленных акваторий, включая военно-морские базы на восточном и западном побережьях США».

    Аналитик также обратил внимание на продемонстрированное КНР неядерное оружие. Это, в частности гиперзвуковые корабельные ракеты YJ-15, YJ-17, YJ-19 и YJ-20. «Их основные тактико-технические данные неизвестны. Как бы то ни было, парад стал подтверждением тому, что вооружения уже производятся серийно», – отметил специалист.

    Кроме того, на параде показали шесть новых видов противовоздушных ракет, включая HQ-11, HQ-16, HQ-19 и HQ-29, продолжил собеседник. «Последний – самый современный и дальнобойный зенитный комплекс в арсенале КНР. По неофициальным данным, HQ-29 способна достигать гиперзвуковых скоростей и выходить в космос на высоту около 500 км. Это ставит ее в один ряд с американским THAAD, израильскими Hetz 3 и Arrow 3, а также с российским С-500 «Прометей», – детализировал Анпилогов.

    Он также указал на комплексы, предназначенные для поражения дронов. «Это новая опасность, и ответ на нее должен быть дешевым, массовым и эффективным. В первую очередь здесь можно упомянуть ЗРК ближнего действия FK-3000», – отметил аналитик. Таким образом, Китай продемонстрировал наличие мощного военно-промышленного комплекса, способного создавать самые современные системы вооружений, подчеркнул спикер.

    «Более того, все вооружения интегрированы в единую систему ведения современной высокотехнологичной войны. КНР способна производить их массово и достичь паритета даже с американской армией, которая до недавнего времени считалась значительно превосходящей по многим параметрам. Пекин наглядно продемонстрировал, что его прошлое отставание в значительной степени преодолено», – акцентировал эксперт.

    Проведение парада 3 сентября стало масштабным идеологическим поворотом для Китая, отмечает Анпилогов. «Раньше подобные мероприятия проводились исключительно 1 октября – в день основания КНР. Дата 3 сентября ранее находилась на периферии официальной китайской историографии», – пояснил он. После разгрома Японии в стране возобновилась гражданская война между правительством Гоминьдана и Коммунистической партией Китая, причем наследие первого продолжает сохраняться на Тайване.

    «КНР впервые создала такой исторический мост, связав победу во Второй мировой войне с современностью, продемонстрировав преемственность между дореволюционным периодом и нынешней национальной идеей», – считает собеседник. Парад также стал сигналом США и сепаратистским силам, что Пекин не допустит попыток «оторвать» Тайвань, заключил Анпилогов.

    Напомним, Китай на военном параде в Пекине в среду впервые представил свои стратегические силы наземного, морского и воздушного базирования в качестве ядерной триады. В первой колонне ракет с ядерными боеголовками были продемонстрированы ракеты воздушного базирования «Цзинлэй-1», межконтинентальные баллистические ракеты подводного базирования «Цзюйлан-3», а также межконтинентальные ракеты наземного базирования «Дунфэн-61» и «Дунфэн-31».

    Помимо этого, на параде впервые показали межконтинентальную стратегическую ядерную ракету DF-5C, которую Пекин позиционирует как важное средство устрашения и обеспечения стратегической безопасности. Предполагаемая дальность ее полета составляет более 20 тыс. км (длина экватора – 40 тыс. км). Таким образом, ракета может поражать цели в любой точке земного шара, пишет Global Times.

    4 сентября 2025, 12:00 • Видео
    Итоги визита Путина в Китай

    Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    4 сентября 2025, 07:19 • Новости дня
    В Госдуме отметили «полнейшую истерику» Каллас

    В Госдуме отметили «полнейшую истерику» Каллас от итогов саммита ШОС

    В Госдуме отметили «полнейшую истерику» Каллас
    @ Kristian Tuxen Ladegaard Berg/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководитель европейской дипломатии Кая Каллас находится в истерическом состоянии после саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

    «Глава европейской дипломатии Каллас пребывает в полнейшей истерике от итогов саммита ШОС в Китае. Мол, позиции Запада под угрозой, а встреча лидеров КНР, России, Ирана и КНДР вообще «прямой вызов» миропорядку, основанному на правилах», – написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что у Каллас появилось осознание неминуемого разрушения этих правил, созданных коллективным Западом для оправдания монополизма и гегемонии.

    Парламентарий подчеркнул, что евробюрократия «в панике» из-за консолидации сил мирового большинства, направленной на преодоление навязанных западным меньшинством нарративов и ценностей. По мнению Слуцкого, именно такой новый порядок формируют сегодня Россия, Китай и страны Глобального Юга.

    Эпоха доминирования так называемого «золотого миллиарда», по словам Слуцкого, уходит, несмотря на попытки Запада противостоять этим изменениям. Это объективный исторический процесс, вызванный ростом влияния здравых сил в мировой политике.

    Напомним, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что переговоры российского, китайского и северокорейского лидеров бросают вызов существующему мировому порядку.

    При этом Каллас сообщала, что ЕС собирается к 2031 году существенно увеличить затраты на военную сферу, сумма составит дополнительные 2 трлн евро.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что итоги визита президента России Владимира Путина в Китай говорят об укреплении многополярного мира.

    3 сентября 2025, 20:48 • Новости дня
    Трамп вновь пригрозил мерами из-за действий России по Украине

    Президент США пообещал некие действия, если шаги Москвы не устроят Вашингтон

    Трамп вновь пригрозил мерами из-за действий России по Украине
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп допустил некие меры со стороны США в случае, если шаги России по ситуации на Украине не удовлетворят американскую сторону.

    США примут меры, если не будут удовлетворены шагами России по урегулированию украинского кризиса, передает ТАСС. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Белом доме.

    В ответ на вопрос журналистов, есть ли у него послание для Владимира Путина, Трамп сказал: «У меня нет сигнала президенту Путину. Он знает мою позицию. И он примет то или иное решение».

    Американский лидер также добавил: «Каким бы ни было его решение, мы будем или довольны им, или недовольны. И, если мы будем недовольны, вы увидите, что кое-что произойдет». Трамп не уточнил, какие именно меры готовит Вашингтон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пекин выразил надежду на сотрудничество с Вашингтоном на основе взаимопонимания и уважения. Дональд Трамп выступил с обвинениями России, Китая и КНДР в «заговоре» против США. Вашингтон требует от европейских стран полного отказа от импорта российской нефти.

    3 сентября 2025, 18:17 • Новости дня
    Путин заявил об успешном наступлении ВС России на всех направлениях

    Путин сообщил об успешном наступлении всех группировок ВС России на СВО

    Путин заявил об успешном наступлении ВС России на всех направлениях
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент отметил, что российские войска демонстрируют успехи на фронте, несмотря на различные темпы продвижения на отдельных участках линии боевых действий.

    Все группировки российских вооруженных сил наступают на всех направлениях, сообщил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул, что наступление идет успешно и, хотя темпы различаются, продвижение фиксируется практически везде.

    Путин отметил, что противник в рамках специальной военной операции вынужден «затыкать дыры» на фронте, перебрасывая наиболее боеспособные подразделения на критические участки. При этом резервов у ВСУ становится все меньше.

    «То, что мы видим: он [противник] пытается «затыкать дыры», что называется, перебрасывая наиболее дееспособные части из одного достаточно сложного для него района в другие районы боевых действий, которые считает более критичными», – заявил российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин выразил обеспокоенность возможным вступлением Украины в НАТО и отметил долгосрочные риски для безопасности России.

    Москва несколько лет воздерживалась от ответных мер на удары по энергетическим объектам, однако теперь действия России стали более серьезными.

    Российские войска ежемесячно освобождают от 600 до 700 кв. км территорий в рамках специальной военной операции на Украине.

    4 сентября 2025, 04:14 • Новости дня
    Захарова назвала иностранную интервенцию на Украине неприемлемой для России
    Захарова назвала иностранную интервенцию на Украине неприемлемой для России
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия не будет обсуждать иностранную интервенцию на Украине в любой форме, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге на полях ВЭФ.

    «Россия не собирается обсуждать в корне неприемлемую и подрывающую всякую, любую безопасность иностранную интервенцию на Украине в какой бы то ни было форме, в каком бы то ни было формате», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    На своем брифинге на полях Восточного экономического форума Захарова заявила: «Это нужно им (Западу) каким-то образом донести до сведения». Захарова пояснила, что Западу не помешает «подсказка в виде российской позиции», когда западные страны в очередной раз станут обсуждать данную тему.

    Захарова также подчеркнула, что предлагаемые Владимиром Зеленским гарантии безопасности для Украины российская сторона считает неприемлемыми. Она отметила, что эти инициативы фактически являются «калькой» идей европейских сторонников войны и превращают Украину в «плацдарм для террора и провокаций против России».

    «Они являются гарантиями не безопасности Украины, они являются гарантиями опасности европейскому континенту», – сказала она.

    Захарова прокомментировала слова Зеленского о формате «НАТО-лайт» для Украины. Она заявила, что Зеленский, видимо, перепутал гарантии безопасности с «каким-то коктейлем». Как отметила дипломат, Зеленский сам «корректирует» численность ВСУ, «бросая в пекло тех, кто насильственно мобилизован и абсолютно к этому не готов», передает ТАСС.

    Официальный представитель МИД также заявила, что поддержка «укронацистов» со стороны иностранных государств лишь затягивает конфликт и усиливает риски его неконтролируемой эскалации. Захарова добавила, что подобная помощь может привести к серьезным последствиям для глобальной стабильности.

    По ее словам, одобрение США возможной продажи Украине более 3 тыс. ракет ERAM и необходимого для них оборудования противоположно заявляемому стремлению к урегулированию конфликта дипломатическими средствами.

    Никаких средств не хватит, чтобы восстановить Украину с учетом коррумпированности государства, где внешнюю помощь разворовывают даже сейчас, заявила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ряда стран Европы продолжают обсуждать возможность размещения на Украине европейских военных. Москва ранее не раз заявляла, что присутствие войск стран НАТО на Украине является недопустимым шагом.

    3 сентября 2025, 16:20 • Новости дня
    Эксперт: Военный парад в Китае стал тревожным сигналом для США

    Востоковед Маслов: Военная мощь Китая приближается к американской

    Эксперт: Военный парад в Китае стал тревожным сигналом для США
    @ ANDRES MARTINEZ CASARES/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Демонстрация Китаем своей ядерной мощи на сегодняшнем параде – ответ скептикам, которые говорили, что у страны нет достаточных ресурсов для защиты своих экономических достижений, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов. Ранее КНР впервые показал межконтинентальную ракету на жидком топливе DF-5C.

    «Показ целого комплекса новейших вооружений на параде в Пекине был сигналом США. Китай как бы намекает, что он может дотянуться до любой точки на американской территории. Но вряд ли это можно считать явной угрозой, поскольку отношения Пекин и Вашингтона не достигли своей худшей точки. Я бы назвал это своеобразной демонстрацией технических возможностей», – отметил Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ.

    «Я не склонен считать, что данный сигнал был адресован кому-либо, кроме США, поскольку КНР последовательно придерживается позиции о недопустимости применения ядерного оружия против стран, которые им не обладают и, соответственно, не представляют прямой угрозы для Китая», – добавил собеседник.

    «Кроме того, демонстрация Пекином своего стратегического арсенала стала еще и камнем в огород тех скептиков, которые говорили, что у Китая нет достаточной мощи для защиты своих экономических достижений», – детализировал аналитик.

    «И мы видим, что сигнал был услышан в США. Американский истеблишмент и СМИ активно обсуждают возросшую военную мощь КНР, а также присутствие на трибуне лидеров трех ядерных держав – президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына», – указал политолог.

    «При этом жалобы американского лидера Дональда Трампа на якобы трехсторонний «сговор» Москвы, Пекина и Пхеньяна тоже можно считать реакцией США на происходящее в Пекине. Но у Вашингтона нет инструментов для ответа КНР. Белый дом будет грозить новыми экономическими санкциями и пошлинами, но постарается не раздражать Китай в военном плане, в том числе – в тайваньском вопросе», – резюмировал Маслов.

    Ранее на параде в Китае впервые продемонстрировали межконтинентальную ядерную ракету на жидком топливе DF-5C, способную поражать цели по всей планете. Также были представлены стратегические силы наземного, морского и воздушного базирования в качестве ядерной триады.

    При этом, Трамп заявил, что не рассматривает парад как вызов для США. «Китай нуждается в нас», – подчеркнул он, заверив журналистов в своих хороших отношениях с Си. Также он сказал, что не обеспокоен сближением Пекина и Москвы, а также потенциальным ущербом интересам Вашингтона. «У нас самая сильная армия в мире. Они никогда не стали бы использовать свои силы против нас. Это было бы худшее, что они могли бы предпринять», – отметил политик.

    Вместе с тем, на своей странице в соцсети Truth Social американский лидер обвинил лидеров России, Китая и КНДР в «заговоре против США». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил надежду, что «речь шла в каком-то переносном смысле». «Никакие заговоры никто не строит», – указал представитель Кремля, подчеркнув, что отношения трех стран, а также сотрудничество в рамках ШОС и БРИКС направлены на общее благо, а не против кого-либо.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему саммит ШОС в Тяньцзине стал демонстрацией постепенного снижения влияния США в мире, и что сближение России, Китая и Индии приняло характер необратимого процесса.

    4 сентября 2025, 07:08 • Новости дня
    Белый дом пояснил, что Трамп говорил о звонке Зеленскому, а не Путину

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент США Дональд Трамп имел в виду намерение позвонить Владимиру Зеленскому, а не президенту России Владимиру Путину, когда говорил о ситуации на Украине, сообщили в Белом доме.

    Представитель Белого дома пояснил, что американский президент имел в виду Зеленского, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Разговор должен состояться 4 сентября.

    Ранее Трамп несколько раз говорил об украинском кризисе, отвечая на вопросы на встрече с президентом Польши Каролем Навроцким.

    Российский президент Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский – это «действующий глава администрации», также он отметил, что Зеленский обладает сомнительной легитимностью.

    При этом Путин указал на возможность встречи с Зеленским в Москве, однако в Киеве отвергли таковую возможность.

    До этого президент США Дональд Трамп заявил, что узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине.

    3 сентября 2025, 19:25 • Новости дня
    Спрос на авиабилеты в Китай вырос после упрощения въезда

    Турэксперт Кузьмин сообщил о росте бронирований авиабилетов в Китай

    Tекст: Елизавета Шишкова

    После введения безвизового режима для россиян количество бронирований авиабилетов в Китай на вторую половину сентября увеличилось на 50%, сообщил заместитель директора по развитию авиарынка в сервисе путешествий «Туту» Артем Кузьмин.

    Как сообщает Газета.Ru, заместитель директора по развитию авиарынка сервиса «Туту» Артем Кузьмин рассказал о заметном скачке интереса россиян к поездкам в Китай. По его информации, количество забронированных билетов на вторую половину сентября увеличилось в полтора раза, что связано с введением безвизового режима для граждан России.

    «После объявления Китая о безвизовом режиме для россиян мы наблюдаем значительное увеличение интереса к путешествиям в эту страну. По нашей статистике, рост спроса на авиабилеты на вторую половину сентября, который можно связать с введением безвизового режима, составил 50%. Этот показатель свидетельствует о том, что упрощение въезда в Китай становится важным стимулом для путешественников, и мы ожидаем дальнейший рост интереса в ближайшие месяцы», – заявил Кузьмин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай разрешит гражданам России с обычными загранпаспортами посещать страну без визы на срок до 30 дней. Россия направила Китаю запрос с просьбой уточнить детали въезда и пребывания россиян в связи с введением Пекином одностороннего безвизового режима с 15 сентября 2025 года.

    4 сентября 2025, 01:58 • Новости дня
    Минэкономразвития: Россия не рассматривает отмену виз для Китая

    В Минэкономразвития заявили, что не ожидали отмены виз для въезда в Китай

    Tекст: Антон Антонов

    Введение безвизового режима для граждан Китая в России сейчас не планируется, это требует дополнительной серьезной проработки, заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев.

    Кондратьев на Восточном экономическом форуме отметил, что этот шаг стал неожиданным для российской стороны и не обсуждался «по крайней мере» на уровне Минэкономразвития, передает РИА «Новости».

    «Зеркально Россия по введению безвизового режима с Китаем не ответила», – сказал он. По словам Кондратьева, такой вопрос требует серьезной дополнительной проработки и на данный момент не рассматривается российской стороной.

    Кондратьев пояснил, что «решение Китая – не какое-то отдельное соглашение между странами», Пекин предпринял «одностороннее снятие виз» для граждан России. Как отметил Кондратьев, Китай сейчас проводит внутри страны политику сильной либерализации визового режима, он уже снял визовый режим для многих стран.

    «Есть определенные вещи, которые требуют проработки для введения зеркальной меры», – сказал Кондратьев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай объявил о запуске пробного безвизового режима для граждан России. Пекин разрешит гражданам России с обычными загранпаспортами находиться на территории Китая без визы до 30 дней.

    4 сентября 2025, 07:58 • Новости дня
    Ростех назвал «Панцирь-МЕ» единственным комплексом без слепых зон

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корабельный комплекс «Панцирь-МЕ» способен обнаруживать любые атакующие объекты благодаря интегрированной радиолокационно-оптической системе и отсутствию слепых зон, сообщили в Ростехе.

    Как передает ТАСС, представители Ростеха сообщили, что корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-МЕ» не имеет аналогов в мире и выделяется возможностью обнаруживать все атакующие объекты. В Ростехе подчеркнули, что башня комплекса сочетает мощное артиллерийское и многорежимное ракетное вооружение, а интегрированная система управления включает три радара: оптический, дальнего обнаружения и сопровождения цели. Благодаря этому «Панцирь-МЕ» практически не имеет слепых зон и способен фиксировать даже такие цели, как парашюты. Представители корпорации отметили, что в ближайшее время не стоит ожидать появления зарубежных аналогов данной системы. Комплекс работает в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной корректировки, а его установка возможна на боевых кораблях различных классов. В Ростехе также заявили, что «Панцирь-МЕ» подтвердил способность отражать массированные воздушные удары, сбивать цели на сверхмалых высотах, а также поражать морские и наземные объекты одновременно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые показала на выставке в Абу-Даби модернизированный комплекс «Панцирь-С1М», усовершенствованный с учетом боевого опыта в Сирии. «Панцирь-МЕ» впервые показали за рубежом. Испытания морского комплекса «Панцирь-МЕ» запланировали на ближайшее время.

    3 сентября 2025, 16:59 • Новости дня
    Путин назвал своевременной китайскую идею глобального управления

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал своевременной китайскую инициативу по глобальному управлению.

    По словам Путина, инициатива направлена на позитивную работу между странами-участниками саммита в Китае и потенциальными партнерами, которые пока не заявляют о партнерстве, передает РИА «Новости».

    «Я бы в этой связи отметил особо китайскую инициативу о глобальном управлении. Мне кажется, что это очень своевременно, и, что важно, эта инициатива направлена на позитив в работе между теми странами, которые собрались на саммит в Китае, и нашими возможными партнерами среди стран, которые на сегодняшний день не желают заявлять об этом партнерстве», – сказал он.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на расширенном заседании Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине предложил инициативу по созданию новой системы глобального управления. Путин поддержал эту инициативу, назвав ее хорошей.

    3 сентября 2025, 19:32 • Новости дня
    Путин завершил визит в Китай и вылетел во Владивосток

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин завершил свой официальный визит в Китай и покинул страну, сообщили в Кремле.

    В аэропорту Шоуду в Пекине его провожали министр иностранных дел Китая Ван И и посол России в КНР Игорь Моргулов, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Напомним, Путин в воскресенье прибыл в Китай.

    Он принял участие в масштабном параде в Пекине по случаю 80-й годовщины победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне.

    Кроме того, президент России провел ряд встреч, в том числе с вьетнамским лидером Лыонг Кыонгом, президентом Конго Дени Сассу-Нгессо, главой Индонезии Прабово Субианто и другими лидерами.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что визит Путина в Китай закрепит новый баланс сил.

    4 сентября 2025, 08:21 • Новости дня
    Минтранс спрогнозировал рост турпотока в Китай на 40%

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министерство транспорта России ожидает значительный рост числа российских туристов в Китае после введения безвизового режима, заявил глава ведомства Андрей Никитин.

    Минтранс России при планировании транспортных маршрутов ориентируется на прогноз увеличения туристического потока в Китай на 30–40%, сказал Никитин, передает РИА «Новости».

    Минтранс учитывает оценки Ассоциации туроператоров России, которые ожидают существенный прирост из-за введения безвизового режима.

    Также министр заявил, что в ведомстве рассматривают возможность увеличения числа авиарейсов между Россией и Китаем. Рост может затронуть и железнодорожные перевозки, указал он.

    Сейчас уже уже возобновлено курсирование поезда №402/401 Суйфэньхэ – Гродеково, который был временно отменен в 2020 году.

    Ранее в КНР объявили о запуске пробного безвизового режима для россиян. Китайские власти намерены разрешить гражданам России с обычными загранпаспортами находиться на территории Китая без визы до 30 дней.

    При этом в российском Минэкономразвития пояснили, что введение безвизового режима для граждан Китая в России сейчас не планируется, это требует дополнительной серьезной проработки.

    3 сентября 2025, 16:44 • Новости дня
    Путин оценил свою поездку в Китай

    Путин назвал результаты своей поездки в Китай позитивными

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин положительно высказался о результатах своей поездки в Китай.

    «Что касается результатов, то они весьма позитивные, на мой взгляд», – сказал он представителям СМИ, передает РИА «Новости».

    Напомним, Путин в воскресенье прибыл в Китай.

    Он принял участие в масштабном параде в Пекине по случаю 80-й годовщины победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне.

    Кроме того, президент России провел ряд встреч, в том числе с вьетнамским лидером Лыонг Кыонгом, президентом Конго Дени Сассу-Нгессо, главой Индонезии Прабово Субианто и другими лидерами.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что визит Путина в Китай закрепит новый баланс сил.

    Российские войска освободили Новоселовку в Запорожской области
    Украинские десантники понесли потери в бою с колумбийскими наемниками ВСУ
    Рар оценил австрийский призыв к общей архитектуре безопасности Европы с Россией
    Нетаньяху запретил Макрону въезд в Израиль
    Греф предсказал ослабление рубля к концу года
    Путина во Владивостоке научили словам «кринж», «траблы» и «чиловая катка»
    Пролетевший внутри лунной орбиты астероид заметили лишь полмесяца назад

    США не смогут закрыть Европу для российской нефти

    На фоне недовольства Дональда Трампа ходом переговоров с Россией по украинскому урегулированию американская пресса заявила о давлении США на Евросоюз, чтобы тот сам перестал покупать российскую нефть и присоединился к санкциям против других ее импортеров. О чем идет речь и чем опасно это давление? Подробности

    Россия и Китай консолидировали Глобальный Юг

    Владимир Путин завершил визит в Китай, в ходе которого участвовал в работе саммита ШОС, проводил двусторонние встречи и был главным гостем на грандиозном военном параде в Пекине. Итоги поездки российского лидера подтвердили, что многополярный мир продолжает укрепляться, а Россия становится ключевым игроком не только в Евразии. Подробности

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Зачем США угрожают вторжением в Мексику

    Соединенные Штаты находятся на грани ввода войск в очередную страну, и вновь под самым благовидным предлогом – борьба с наркотиками. И действительно, может сложиться впечатление, что другими способами невозможно перекрыть постоянный поток наркотиков из Латинской Америки в США и остановить деятельность наркокартелей. Однако на самом деле США сами вырастили и подкармливают эту угрозу. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Канцлер Германии слишком много на себя берет

      Канцлер Германии Фридрих Мерц отметился двумя громкими заявлениями. Согласно одному из них, Германия находится в конфликте с Россией, что ранее отрицалось. Согласно другому, Мерц спас НАТО от распада. В чем тут суть? И где здесь ложь?

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

