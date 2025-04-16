Трамп лично не допустил Маска на секретный брифинг в Пентагоне по Китаю

Tекст: Ирма Каплан

Президент США Дональд Трамп лично потребовал отменить брифинг о возможном обострении отношений США и Китая вплоть до войны, в котором собирался участвовать Илон Маск, пишет портал Axios.

«Какого черта Илон там делает? Убедитесь, что его там не будет», – процитировал Трампа высокопоставленный чиновник в беседе с Axios.

Совещание в Пентагоне по Китаю тайно планировалось 21 марта, однако Трамп узнал о мероприятии и присутствии на нем Маска, у которого бизнес и хорошие отношения с коллегами в Китае. Его присутствие на брифинге подобной тематики было бы неуместным, и Трамп потребовал не допустить Маска к обсуждению.

После утечки данных о брифинге министр обороны США Пит Хегсет отстранил двух высокопоставленных чиновников Пентагона, Дэна Колдуэлла и Дарина Селника, в рамках расследования разглашения информации о сверхсекретном брифинге по Китаю.

По словам одного из источников, Трамп заявлял, что не допустит конфликта интересов с Маском во время своего правления, хотя критики сомневаются в искренности его слов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил на канале Fox News, что возглавляющий Департамент государственной эффективности (DOGE) Илон Маск не нужен ему для работы, но остается из-за личной симпатии.

Ранее Маск рисковал потерять влияние и покинуть администрацию Трампа из-за конфликта с врагами в его окружении. Кроме того, Маск подвергался критике со стороны протестующих, которые требовали его отставки из властных структур.