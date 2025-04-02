Путин заявил о надежном обеспечении безопасности России и Белоруссии

Tекст: Александра Юдина

В своем заявлении на сайте Кремля президент России поздравил участников торжественного собрания с Днем единения народов России и Белоруссии, отметив крепкие связи братской дружбы, которые связывают эти страны.

Путин подчеркнул, что в условиях сложной международной обстановки совместные действия России и Белоруссии надежно обеспечивают укрепление оборонного потенциала и безопасность Союзного государства.

«Сердечно поздравляю вас с Днем единения народов России и Беларуси – праздником, символизирующим нерушимые узы братской дружбы наших народов, общность их исторических судеб, духовных и нравственных ценностей», – заявил президент России в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

В тексте подчеркивается, что именно совместные усилия обеих сторон позволяют надежно обеспечить обороноспособность и безопасность в сложной международной обстановке.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Кремле, чтобы обсудить развитие отношений между Москвой и Минском. Путин на встрече с Лукашенко поставил в пример другим странам отношения России и Белоруссии.