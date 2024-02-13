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    13 февраля 2024, 11:30 • Экономика

    Чем удивит российская экономика в 2024 году

    От российской экономики в 2024 году ждут бурного промышленного роста

    Чем удивит российская экономика в 2024 году
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    Российская экономика растет выше среднемировых темпов, инфляция продолжает снижаться, бюджет страны радует, доходы не от нефти и газа растут, заявил президент Владимир Путин. Что ждет российскую экономику в 2024 году? Удастся ли продолжить положительные тренды прошлого года?

    «ВВП России прибавил, мы до сих пор считали 3,5%, но по последним данным – 3,6%. Это выше среднемировых темпов. Среднемировой темп роста – 3%, темп роста экономик развитых стран – 1,5%», – сказал на совещании по экономическим вопросам президент РФ Владимир Путин. 

    Достичь этого удалось благодаря внутренним возможностям страны. Промышленность выросла на 3,5%, а обрабатывающая промышленность и вовсе на 7,5%. При этом ряд отраслей росли двузначными темпами, например, выпуск компьютеров вырос на 32,8%, а транспортные средства, прежде всего авиационная техника и судостроение, выросли на 25,5%.

    Дефицит бюджета составил 1,9%, что меньше плана. И важная особенность в том, что ненефтегазовые доходы России в прошлом году выросли почти на 25%, а в четвертом квартале оказались почти на полтриллиона рублей больше, чем ожидалось. Путин также раскрыл январский дефицит бюджета – он оказался на 1,3 трлн рублей меньше, чем в 2023 году, и составил всего 308 млрд рублей.

    Инфляция на конец января 2024 года снизилась до 7,2% с 7,4% на конец декабря 2023 года. Сдерживанию инфляции нужно уделить особое внимание, сказал президент.

    Путин отметил необходимость сохранить макроэкономическую стабильность, устойчивость госфинансов, выдержать баланс между развитием экономики, сохранением занятости и обеспечением ценовой стабильности.

    Потребительский спрос остается в России высоким в начале года, что «позитивно отражается на настроениях и планах отечественного бизнеса». Главная задача властей – «это повышение доходов и качество жизни граждан, благополучие российских семей».

    Экономисты считают, что в 2024 году российская экономика продолжит положительные тренды прошлого года, и россиян ждет еще один растущий год.

    «В целом 2024 год может быть еще одним успешным годом для российской экономики, однако темпы роста ВВП могут быть медленнее, чем в 2023 году, из-за продолжения снижения добычи нефти.

    Мы ожидаем роста ВВП России в текущем году до 2,5–3%», – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

    Если, конечно, не сработает большой риск – падение мировой экономики на фоне проблем с ЕС и США. «В этом случае сбыт сырья в любом случае принесет меньше доходов, а значит ВВП может даже продемонстрировать отрицательные темпы роста. Однако даже в таком сценарии стоит помнить, что российская продукция выигрывает у конкурентов по уровню себестоимости, а значит, в физическом объеме потери будут минимальными, что позволит компенсировать возможный провал на этапе восстановительного роста экономики. Пока же ожидаем темп роста экономики на уровне 2,3–2,7%», – говорит Сергей Гришунин, управляющий директор рейтинговой службы НРА.

    Промышленность продолжит свой рост. «Очевидные успехи промышленности в 2023 году в отдельных секторах связаны с низкой базой 2022 года. Тем не менее в металлургических изделиях и в производстве пищевых продуктов рост вполне высокий даже на фоне успешного 2022 года. Связано это с бюджетным импульсом, который позволил дозагрузить предприятия машиностроительного сектора и поддержать ранее начатые крупные проекты, например, завода по сжижению газа в Усть-Луге», – отмечает Гришунин.

    По его оценке, в 2024 году большая часть отраслей, показавших хорошую динамику в 2023 году, замедлится в силу роста прошлогодней базы и в результате снижения бюджетного импульса и инвестиций частного сектора на фоне высоких ставок. «Тем не менее динамика промпроизводства останется на высоком уровне, близком к 5%, поскольку потенциал импортозамещения еще далек от исчерпания, в частности, ожидается рост локализации производства в автопроме, что должно подстегнуть смежные отрасли», – отмечает Гришунин. 

    Что касается ненефтегазовых доходов, то уже в январе они выросли на 85%. Однако здесь играет эффект низкой базы прошлого года, поэтому по году цифры будут скромнее. «Однако рост ненефтегазовых доходов на 10–13% вполне можно закладывать, так как потребление в динамике ВВП будет нарастать, а вот вклад импорта в замедление ВВП, наоборот, снизится в результате слабости национальной валюты», – считает собеседник.

    Власти рассчитывают в 2024 году почти вдвое сократить дефицит бюджета – с 1,9% от ВВП до 1% от ВВП. «На наш взгляд, это вполне возможно, так как по плану доходы бюджета в 2024 году должны вырасти на 22%, а расходная часть – только на 15%. Треть доходов бюджета должны будут обеспечить нефтегазовые доходы, но

    основным драйвером роста должны стать ненефтегазовые доходы, то есть поступления от НДС, НДФЛ и налога на прибыль. И это вполне закономерно, учитывая бурный рост обрабатывающей промышленности и ожидаемые в этом году сильные финансовые результаты многих российских компаний»,

    – говорит Мильчакова. Помешать планам могут лишь новые санкции или «черные лебеди», которые сложно спрогнозировать.

    «Риски всегда есть, не исключено падение цен на энергоносители и твердые сырьевые материалы, которые страна экспортирует. Тем не менее запас средств в ФНБ составляет 11,9 трлн рублей, что должно помочь Минфину закрыть потенциальный дефицит. Кроме того, Россия – страна с одним из самых низких уровней долговой нагрузки в мире, поэтому по текущим ставкам Минфину легко получится привлечь инвесторов в долг, если таковой потребуется», – рассуждает Гришунин.

    Важная цель на этот год – это снижение инфляции. ЦБ поставил цель снизить ее до 4%, но экономисты считают, что это вряд ли удастся в этом году, скорее в 2025 году. По базовому сценарию, инфляция в этом году может снизиться до 5–5,5%, и это значительно ниже, чем в 2023 году, говорит Мильчакова. Снижения ключевой ставки эксперт ждет осенью 2024 года, в конце третьего квартала или в четвертом квартале.

    Прошлый год удивил ростом реальных заработных плат на 8%, а рост реальных доходов – на 5%. В этом году тренд продолжится. «Рост реальных заработных плат в 2024 году, скорее всего, продолжится, так как дефицит квалифицированных специалистов по-прежнему актуален. Кроме того, по среднему уровню зарплат, пересчитанному на доллары США, Россия еще не вышла на уровень 2013 года, значит, еще есть куда расти. На фоне замедления темпов инфляции рост реальных доходов, по нашей оценке, в 2024 году может составить еще около 3-4%», – оценивает Мильчакова.

    Гришунин считает, что рост зарплат будет продолжен в высокотехнологичных отраслях экономики, так как там еще ощущается дефицит кадров, но в среднем по экономике зарплаты уже достаточно выросли и ожидать дальнейшего роста пока не стоит.

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