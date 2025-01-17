Гренландия исключила присоединение к США

Гренландия заявила о нежелании входить в США, но готова к деловому сотрудничеству

Tекст: Максим Попов

По словам Натаниэльсен, остров принадлежит народу Гренландии и не ассоциируется ни с США, ни с Данией, передает ТАСС. Вместе с тем, по словам Натаниэльсен, Гренландия видит возможности для заключения выгодных сделок с США.

Министр подчеркнула, что потенциал развития острова огромен, благодаря богатым геологическим ресурсам и высоким экологическим стандартам. Она пригласила США к более тесному деловому сотрудничеству, указав на возможность увеличения инвестиций в горнодобывающий сектор.

Натаниэльсен также отметила, что Гренландия сотрудничает с Госдепартаментом США в вопросах минеральных ресурсов. Она пояснила, что пока большинство лицензий на добычу полезных ископаемых принадлежат компаниям из Канады и Британии, но уверена в изменении этой ситуации, открывая новые возможности для американских инвесторов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат парламента Гренландии и председатель оппозиционной партии «Налерака» Пеле Броберг заявил, что 75% населения острова выступают за независимость от Дании, при этом лишь 0,0001% гренландцев хотят стать гражданами США.

Напомним, 7 января избранный президент Дональд Трамп заявил о стратегической важности Гренландии для национальной безопасности США в части защиты от потенциальных угроз со стороны Китая и России. В ответ на это премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула, что решение о возможной независимости Гренландии будет принимать исключительно Гренландия, а не Дания или другие страны. При этом премьер-министр Муте Эгеде заявил, что жители острова не хотят идентифицировать себя ни с датчанами, ни с американцами.