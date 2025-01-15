Премьер Дании заявила Трампу о праве Гренландии на самоопределение

Фредериксен напомнила Трампу, что Гренландия сама решит вопрос независимости

Tекст: Евгения Караваева

Фредериксен во время телефонного разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом подчеркнула, что решение о независимости Гренландии должна принимать сама территория, передает ТАСС.

Фредериксен отметила, что Гренландия является самоуправляемой, и ее будущее определяется гренландцами.

Премьер сослалась на заявление председателя кабинета Гренландии Мюте Эгеде о том, что «Гренландия не продается». Это заявление подчеркивает позицию относительно сохранения своего статуса и права на самостоятельное принятие решений.

Напомним, что вопрос независимости Гренландии периодически обсуждается в международной политике, особенно на фоне интереса к территории со стороны различных стран. Гренландия обладает значительными природными ресурсами и стратегическим положением, что делает ее важным объектом внимания на мировой арене.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее гренландский премьер-министр Муте Эгеде заявил, что жители острова не хотят идентифицировать себя ни с датчанами, ни с американцами. А глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул важность проследить за тем, как Дональд Трамп будет воплощать свой лозунг «Сделать Америку великой вновь». Министр также высказался о необходимости учитывать мнение жителей Гренландии на фоне инициатив Трампа.