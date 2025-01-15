Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.5 комментариев
Премьер Дании заявила Трампу о праве Гренландии на самоопределение
Фредериксен напомнила Трампу, что Гренландия сама решит вопрос независимости
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в телефонном разговоре с Дональдом Трампом подчеркнула, что решение о возможной независимости Гренландии будет принимать исключительно Гренландия, а не Дания или другие страны.
Фредериксен во время телефонного разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом подчеркнула, что решение о независимости Гренландии должна принимать сама территория, передает ТАСС.
Фредериксен отметила, что Гренландия является самоуправляемой, и ее будущее определяется гренландцами.
Премьер сослалась на заявление председателя кабинета Гренландии Мюте Эгеде о том, что «Гренландия не продается». Это заявление подчеркивает позицию относительно сохранения своего статуса и права на самостоятельное принятие решений.
Напомним, что вопрос независимости Гренландии периодически обсуждается в международной политике, особенно на фоне интереса к территории со стороны различных стран. Гренландия обладает значительными природными ресурсами и стратегическим положением, что делает ее важным объектом внимания на мировой арене.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее гренландский премьер-министр Муте Эгеде заявил, что жители острова не хотят идентифицировать себя ни с датчанами, ни с американцами. А глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул важность проследить за тем, как Дональд Трамп будет воплощать свой лозунг «Сделать Америку великой вновь». Министр также высказался о необходимости учитывать мнение жителей Гренландии на фоне инициатив Трампа.