Лавров: Надо следить, какими методами Трамп хочет сделать Америку великой

Сенатор призвал Анкару отреагировать на атаку ВСУ по инфраструктуре «Турецкого потока»

Сенатор Климов: Украинские власти занялись энергетическим терроризмом Турции и Восточной Европы

Tекст: Роман Крецул

«Анкара всегда подчеркивала, что ведет рациональные отношения со всеми. И сейчас, мне кажется, ей стоит подумать, стоило ли оказывать поддержку Киеву, например, поставками беспилотников «Байрактар». «Турецкий поток», который был атакован, непосредственно связан с обеспечением благополучия Турции», – сказал сенатор Андрей Климов. На этом фоне он призвал страну отреагировать на случившееся и дать этому оценку «хотя бы непублично».

Парламентарий отметил, что сначала были взорваны «Северные потоки», потом Киев отказался от транзита газа и вот теперь происходит атака на инфраструктуру, связанную с «Турецким потоком». «Соединенные Штаты – а Украина действует в полном соответствии с их указаниями – не скрывают своего желания отсечь Европейский континент от российских энергоресурсов. Причем эту задачу они формулируют с 50-х годов прошлого века», – пояснил он.

По словам Климова, украинские власти фактически занялись энергетическим терроризмом европейской части западного мира. «Они прекратили поставки энергоносителей – вся Восточная Европа на ушах стоит. Через «Турецкий поток» страны ЕС еще могут получать наше топливо, но противник теперь и эту возможность пытается перекрыть. А вот те, кто находятся в Восточной Европе, и конкретно в Турции, должны активно принимать меры, чтобы нейтрализовать этих деятелей. Мы предупреждали, что это будет затрагивать их национальные интересы», – заметил сенатор.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Украина атаковала девятью беспилотниками самолетного типа инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре в Краснодарском крае, обеспечивающей подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». В ходе отражения налета подразделениями ПВО все аппараты были сбиты, пострадавших нет. В результате падения осколков одного из дронов здание и оборудование газоизмерительной станции на территории компрессорной станции получили незначительные повреждения.

Дежурные расчеты по аварийному реагированию ПАО «Газпром» оперативно устранили последствия падения осколков, оборудование восстановлено. Компрессорная станция продолжает подачу газа в трубопровод «Турецкий поток» в штатном режиме, сбоев в работе не зафиксировано, сообщили в ведомстве. Всего в ночь на субботу в Краснодарском крае были перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотников.

Напомним, с начала года Киев прекратил транзит российского газа через свою территорию в Европу. Газета ВЗГЛЯД писала, какой ущерб нанесла Украина себе и другим странам. Европейцы пока не могут найти альтернативу поставкам российского газа через украинскую территорию, что приводит к быстрому истощению запасов в подземных хранилищах, говорил эксперт Игорь Юшков.

На минувшей неделе сообщалось, что в Европе снизились запасы газа в подземных хранилищах до менее чем 69% из-за наращивания отбора на фоне ожидающегося похолодания и увеличенных темпов расхода газа. В понедельник агентство Bloomberg сообщило, что Европа рискует не достичь целевых показателей по запасам газа к следующей зиме из-за остановки транзита российского газа через территорию Украины.