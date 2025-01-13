Обеспечение прав меньшинств возможно только в ситуации, когда есть бесспорное большинство. Именно его культура создает пространство, в котором все находятся в безопасности.10 комментариев
Премьер Гренландии рассказал об отношении жителей острова к гражданству США и Дании
Гренландский премьер-министр Муте Эгеде заявил, что жители острова не хотят идентифицировать себя ни с датчанами, ни с американцами.
Эгеде подчеркнул их стремление к самостоятельности и независимости, передает РИА «Новости».
Ранее Россия выразила озабоченность по поводу заявлений Дональда Трампа о возможном включении Гренландии в состав США, что может нарушить международное право.
Как писала газета ВЗГЛЯД, опрос Patriot Polling выявил, что 57,3% жителей Гренландии поддерживают присоединение к США, тогда как 37,4% высказались против. Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает все варианты, включая возможность применения военной силы в отношении Гренландии, как сообщил советник по национальной безопасности Майк Уолц.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил сомнения в реалистичности новых предложений Трампа, включая присоединение Канады и Гренландии к США и переименование Мексиканского залива.