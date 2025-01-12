В команде Трампа допустили силовой сценарий по Гренландии

Советник Трампа заявил о рассмотрении силового сценария в отношении Гренландии

Tекст: Вера Басилая

В эфире телеканала ABC советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что Трамп готов оценить все возможные стратегии в отношении Гренландии, включая применение военной силы, передает ТАСС.

Уолц подчеркнул, что президент Трамп всегда оставляет доступными все варианты. Он отметил, что существуют различные способы пересмотра существующих соглашений.

«Президент Трамп, в отличие от своего предшественника, не собирается исключать какие-либо варианты», – подчеркнул советник.

Уолц также сообщил, что в последнее время от жителей Гренландии поступают сигналы о стремлении к независимости. Это, по его словам, открывает новые возможности для изменения текущей ситуации, но в то же время требует тщательной оценки всех возможных действий.

Ранее директор Института изучения мировых рынков Алексей Бобровский заявил, что Дональд Трамп стремится взять под контроль Гренландию и Канаду, а также Панамский канал для расширения ресурсной базы и рынков сбыта для США.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев усомнился в реалистичности предложений Трампа о присоединении Гренландии и Канады к США и переименовании Мексиканского залива.

Эксперты объяснили, какие претензии имеет Трамп на Гренландию и Канаду.