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    Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.

    7 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Большая игра в карты вокруг залива Америка

    Линии границ прочерчены не раз и навсегда. Передел мира никогда не прекращался, как и движение тектонических плит. История великих открытий – если не географических, то геополитических – продолжается.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему в гражданских войнах не бывает заморозок

    Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.

    20 комментариев
    12 января 2025, 18:48 • Новости дня

    В команде Трампа допустили силовой сценарий по Гренландии

    Советник Трампа заявил о рассмотрении силового сценария в отношении Гренландии

    В команде Трампа допустили силовой сценарий по Гренландии
    @ Egmont Strigl/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает все варианты, включая возможность применения военной силы в отношении Гренландии, заявил советник по национальной безопасности Майк Уолц.

    В эфире телеканала ABC советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что Трамп готов оценить все возможные стратегии в отношении Гренландии, включая применение военной силы, передает ТАСС.

    Уолц подчеркнул, что президент Трамп всегда оставляет доступными все варианты. Он отметил, что существуют различные способы пересмотра существующих соглашений.

    «Президент Трамп, в отличие от своего предшественника, не собирается исключать какие-либо варианты», – подчеркнул советник.

    Уолц также сообщил, что в последнее время от жителей Гренландии поступают сигналы о стремлении к независимости. Это, по его словам, открывает новые возможности для изменения текущей ситуации, но в то же время требует тщательной оценки всех возможных действий.

    Ранее директор Института изучения мировых рынков Алексей Бобровский заявил, что Дональд Трамп стремится взять под контроль Гренландию и Канаду, а также Панамский канал для расширения ресурсной базы и рынков сбыта для США.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев усомнился в реалистичности предложений Трампа о присоединении Гренландии и Канады к США и переименовании Мексиканского залива.

    Эксперты объяснили, какие претензии имеет Трамп на Гренландию и Канаду.

    10 января 2025, 18:29 • Новости дня
    Суд в Нью-Йорке огласил приговор Трампу

    Суд в Нью-Йорке назначил Трампу безусловное освобождение

    Суд в Нью-Йорке огласил приговор Трампу
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Избранный президент США Дональд Трамп получил безусловное освобождение по делу о подлоге финансовых документов Trump Organization в Нью-Йорке, это не помешает ему стать президентом США, сообщили СМИ.

    Как передает ТАСС, Трамп получил безусловное освобождение в качестве наказания за подлог финансовых документов компании Trump Organization. Дело касалось выплат бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

    Это решение суда в Нью-Йорке делает Трампа первым президентом Соединенных Штатов, который вступит в должность с судимостью. Ранее ни один президент не занимал пост после осуждения за уголовное преступление.

    Конституция США не препятствует лицам с судимостью баллотироваться на пост президента или занимать его. Таким образом, Трамп сможет приступить к своим обязанностям 20 января, несмотря на свою уголовную запись.

    Ранее прокурор Джошуа Стейнгласс рекомендовал суду назначить избранному президенту США Дональду Трампу безусловное освобождение, подчеркнув уникальность дела и статус подсудимого.

    Напомним, суд Нью-Йорка назначил вынесение приговора Дональду Трампу на 10 января по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате Сторми Дэниэлс. Как писала газета ВЗГЛЯД, федеральный суд Южного округа штата Флорида принял решение прекратить уголовное дело в отношении бывшего президента США Дональда Трампа.

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    9 января 2025, 23:59 • Новости дня
    Больная фон дер Ляйен попыталась организовать встречу с Трампом до инаугурации

    Заболевшая пневмонией фон дер Ляйен захотела встретиться с Трампом в Мар-а-Лаго до инаугурации

    Больная фон дер Ляйен попыталась организовать встречу с Трампом до инаугурации
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, несмотря на тяжелую пневмонию, захотела организовать встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации, сообщило Bloomberg.

    Встреча должна пройти в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. По информации Bloomberg, представители Евросоюза и самого Трампа уже провели предварительные переговоры. Однако, пока неизвестно, удастся ли организовать визит. Организация встречи усложняется тем, что фон дер Ляйен пытается оправиться от тяжелой формы пневмонии. С момента праздников она не вернулась из Германии в Брюссель, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе сообщалось, что фон дер Ляйен заболела воспалением легких, из-за чего не сможет исполнять свои обязанности в течение первых двух недель января. Трамп вступает в должность 20 января.

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    12 января 2025, 14:20 • Видео
    Киев раскрыл военные планы на 2025 год

    Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

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    9 января 2025, 19:52 • Новости дня
    FT: Трамп пересматривает сроки урегулирования на Украине
    FT: Трамп пересматривает сроки урегулирования на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Команда избранного президента США Дональда Трампа пересматривает подход к разрешению конфликта на Украине, планируя завершить его за шесть месяцев, что контрастирует с предвыборными обещаниями, пишет Financial Times (FT).

    Как пишет FT, команда Трампа пересмотрела свой подход к урегулированию конфликта на Украине, передает РБК. Европейские чиновники, участвующие в переговорах с будущей администрацией США, отмечают, что Трамп и его команда стремятся выглядеть сильными. «Они одержимы силой и желанием выглядеть сильными, поэтому пересматривают подход к Украине», – подчеркнул один из чиновников.

    Несмотря на это, в команде Трампа пока нет четкого плана разрешения конфликта, пишет издание. Однако заявления Трампа о том, что конфликт удастся разрешить за шесть месяцев, указывают на намерение продолжать поддерживать Украину после его инаугурации, отмечается в материале. Это заявление сильно отличается от его предвыборного обещания урегулировать конфликт за сутки.

    Европейские партнеры восприняли слова Трампа как признак того, что его администрация не собирается немедленно отказаться от поддержки Киева, пишет FT. В администрации Трампа также опасаются негативных последствий, если действия на Украине будут сравниваться с «катастрофическим выводом войск из Афганистана» при Джо Байдене.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал несерьезными для России сигналы команды Трампа по Украине, а канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о желании Трампа завершить украинский конфликт.

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    10 января 2025, 05:07 • Новости дня
    Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным
    Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Идет подготовка встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил избранный президент США Дональд Трамп.

    «Он хочет встретиться. И мы ведем подготовку», – приводит слова Трампа ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Трамп подчеркнул, что Путин также «хочет встречи». По его словам, российский лидер даже публично заявлял о своем желании провести переговоры.

    Трамп сказал, что встреча с Путиным будет направлена на урегулирование конфликта на Украине. В то же время он отметил, что окончательный формат переговоров пока не определен.

    «Что касается председателя (КНР) Си Цзиньпина, было много обсуждений», – добавил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о желании начать переговоры с Путиным в ближайшие полгода. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин был бы рад возобновлению контактов с новым президентом США, но пока Кремль не получал запросов от команды Трампа на установление контакта с президентом России.

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    10 января 2025, 14:57 • Новости дня
    Украина лишила Данию вооружений для защиты Гренландии
    Украина лишила Данию вооружений для защиты Гренландии
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Потенциальное военное вторжение США в Гренландию, где уже функционирует их космическая база Питуффик, может стать «самой короткой войной в мире» из-за отсутствия у Гренландии оборонительного потенциала, пишет Politico.

    Эксперт издания указывает, что возможное военное вторжение США в Гренландию может стать самой короткой войной в истории, передает РИА «Новости».

    Старший научный сотрудник Датского института международных исследований Ульрик Прам Гад отметил, что «присоединение Гренландии к США военным путем станет самой короткой войной в мире, у Гренландии нет оборонительного потенциала». Дания передала большую часть тяжелой техники Украине, поэтому у Гренландии нулевая обороноспособность, пояснил эксперт.

    Согласно историческим данным, в 1951 году США и Дания заключили соглашение о защите Гренландии Соединенными Штатами, учитывая неспособность датских вооруженных сил самостоятельно противостоять агрессору. Несмотря на сокращение военного присутствия США в регионе после окончания холодной войны, на северо-западе острова продолжает функционировать значимая американская космическая база Питуффик, что делает регион стратегически важным.

    Кристиан Себи Кристенсен из Копенгагенского университета выразил сомнения в необходимости сражения.

    «С кем они будут сражаться? С их собственными военными? Они уже там», – указал он, отметив, что датские военнослужащие не обладают достаточными навыками и оснащением для противостояния американским силам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о необходимости контроля США над Гренландией для защиты «свободного мира». Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен выразил мнение о вероятности независимости Гренландии, отметив, что остров вряд ли пожелает стать частью США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад должен с уважением относиться к мнению жителей Донбасса и Новороссии, как это предлагается в случае с учетом мнения жителей Гренландии.

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    10 января 2025, 02:43 • Новости дня
    США помешали Китаю получить месторождение редкоземельных металлов в Гренландии

    США убедили разработчика месторождения редкоземельных металлов в Гренландии не продавать проект китайским компаниям

    США помешали Китаю получить месторождение редкоземельных металлов в Гренландии
    @ Patrick Pleul/DPA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США убедила Tanbreez Mining, которая занимается разработкой крупнейшего месторождения редкоземельных металлов в Гренландии, продать проект нью-йоркской компании Critical Metals, предотвратив сделку с китайскими фирмами.

    Американские чиновники дважды посетили проект разработчика Tanbreez Mining в Гренландии в 2024 году. По словам гендиректора компании Грега Барнса, они дали понять, что продажа китайским фирмам нежелательна, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Барнс не уточнил, с какими именно чиновниками он встречался, и не назвал китайские компании, которые делали предложения. Однако в результате Tanbreez продали нью-йоркской компании Critical Metals. Сделка будет завершена к концу года.

    «Оказывалось сильное давление, чтобы не допустить продажу в Китай», – заявил гендиректор Critical Metals Тони Сейдж. Critical Metals заплатит 5 млн долларов наличными и 211 млн долларов акциями, хотя китайские компании предлагали больше.

    Агентство отмечает, что лоббистские усилия США подчеркивают их экономический интерес к Гренландии еще до заявлений избранного президента Дональда Трампа о ее приобретении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о необходимости контроля США над Гренландией для защиты «свободного мира». New York Post считает, что Трамп стремится установить контроль над Гренландией, чтобы отправить мощный сигнал Китаю.

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    10 января 2025, 15:00 • Новости дня
    Фон дер Ляйен не получила приглашения на инаугурацию Трампа

    ЕК заявила об отсутствии планов фон дер Ляйен посещать инаугурацию Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не планирует посетить инаугурацию президента США Дональда Трампа, так как не получила приглашения на это мероприятие, заявила представитель ЕК Паула Пинью.

    Пинью на брифинге в Брюсселе заявила, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен не планирует посетить инаугурацию Трампа, передает ТАСС.

    «Председатель фон дер Ляйен не имеет планов посетить инаугурацию Трампа», – сказала она.

    Когда журналисты уточнили, было ли получено приглашение на инаугурацию, Пинью ответила: «Если будет приглашение, мы посмотрим».

    Ранее Financial Times заявила о возможном решении Си Цзиньпина отправить главу МИД Китая Ван И на инаугурацию Трампа, а The Times of Israel писала, что премьер-министр Израиля Нетаньяху отменил планы поездки на инаугурацию Трампа из-за опасений ареста по ордеру Международного уголовного суда.

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    10 января 2025, 15:28 • Новости дня
    Датское ТВ обвинило Трампа в подкупе бездомных для видео о покупке Гренландии
    Датское ТВ обвинило Трампа в подкупе бездомных для видео о покупке Гренландии
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Датское телевидение заявило, что команда избранного президента США Дональда Трампа подкупила бездомных, чтобы снять видеообращение жителей Гренландии с просьбой приобрести остров.

    Согласно заявлению датских журналистов, для создания ролика, в котором жители Гренландии просят Трампа приобрести остров, были использованы бездомные, которым за участие предложили еду, передает РИА «Новости».

    Напомним, Трамп разместил в соцсетях видео, на котором жители Гренландии в кепках MAGA призывают США купить их остров и выражают поддержку идеи присоединения к Соединенным Штатам. Ранее он заявил о необходимости контроля США над Гренландией для защиты «свободного мира».

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    10 января 2025, 10:16 • Новости дня
    FT: ЕС опасается отмены антироссийских санкций Трампом

    Financial Times: ЕС опасается отмены антироссийских санкций Трампом

    FT: ЕС опасается отмены антироссийских санкций Трампом
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Европейские чиновники выражают опасения, что избранный президент США Дональд Трамп может отменить санкции против России, введенные Джо Байденом, пишет The Financial Times.

    По данным газеты, чиновники ЕС обеспокоены возможной отменой санкций против России, введенных при администрации Байдена, передает ТАСС.

    Согласно источникам издания, в ЕС полагают, что Трамп может отменить эти решения без учета их влияния на европейских партнеров.

    Финансовые и политические последствия такой отмены активно анализируются на уровне Еврокомиссии. В Брюсселе надеются, что Трамп оставит санкции в силе для использования их в потенциальных переговорах с Россией по вопросу прекращения огня на Украине.

    The Financial Times также напоминает, что практика пересмотра решений предыдущих американских президентов – вполне обычное явление. В качестве примера приводятся действия Трампа в его первый президентский срок, когда он вышел из ядерной сделки с Ираном и Парижского климатического соглашения.

    Напомним, Байден на этой неделе планирует ввести новые санкции против России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что сделали с Россией десять лет западных санкций.

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    12 января 2025, 18:14 • Новости дня
    Советник Трампа сообщил о подготовке встречи с Путиным

    Майк Уолтц заявил о подготовке встречи Путина и Трампа по Украине

    Советник Трампа сообщил о подготовке встречи с Путиным
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ведется подготовка встречи избранного президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, заявил советник Дональда Трампа Майк Уолтц.

    В эфире телекомпании ABC Уолтц заявил о подготовке встречи между Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что контакт между двумя лидерами может быть установлен в ближайшие дни или недели через телефонный разговор, передает РИА «Новости».

    «Я ожидаю, что звонок, по крайней мере, состоится в ближайшие дни или недели. Это будет первым шагом, после чего мы будем действовать дальше», – сказал Уолц.

    Уолтц также добавил, что, с точки зрения Дональда Трампа, невозможно заключить сделку по Украине без диалога с Россией.

    «Необходимо установить диалог и отношения с другой стороной, и мы обязательно будем работать над этим в предстоящие месяцы», – заявил он.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц одобрил инициативу Дональда Трампа о встрече с Владимиром Путиным, считая ее хорошей новостью и возможностью для реальных переговоров.

    Избранный президент США Дональд Трамп ранее заявил о подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин готов встретиться с Трампом без каких-либо предварительных условий, однако для организации таких контактов необходимы желание и политическая воля со стороны США.

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    11 января 2025, 17:59 • Новости дня
    Бывший сотрудник Пентагона заявил о стремлении Трампа купить Кубу и КНДР

    Tекст: Мария Иванова

    Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность приобретения таких стран, как Куба, КНДР и Багамы, заявил бывший сотрудник Пентагона.

    Трамп рассматривает возможность приобретения Кубы, КНДР и других территорий, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статью бывшего сотрудника Пентагона Дугласа Маккиннона для Hill.

    Маккиннон отметил, что эти страны имеют прямые последствия для национальной и экономической безопасности Америки. Среди других потенциальных приобретений он назвал Багамы, Гаити и Тайвань.

    Ранее Трамп привлек внимание, опубликовав карту США с присоединенной Канадой. Он выразил сомнения в целесообразности финансовой помощи северному соседу и описал преимущества включения Канады в состав США. Однако премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорично заявил, что Канада не станет частью Соединенных Штатов, несмотря на политический кризис в стране.

    Кроме того, Трамп неоднократно заявлял о желании присоединить Гренландию к США, считая остров стратегически важным для национальной безопасности. Он подчеркнул необходимость защиты «свободного мира» от Китая и России, но отказался давать обещание не использовать военную силу для установления контроля над Гренландией.

    В субботу канцлер Германии Олаф Шольц призвал Дональда Трампа соблюдать международные границы после его высказываний о возможном включении Гренландии в состав США.

    Между тем Дания направила сообщения команде Трампа с предложением обсудить безопасность Гренландии без включения острова в состав США.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, контроль над Гренландией может предоставить Трампу новые площадки для размещения самолетов с ядерным оружием, пункты базирования подлодок и кораблей, а также крупные запасы редкоземельных металлов.

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    10 января 2025, 12:07 • Новости дня
    Трамп опубликовал видео с просьбами жителей Гренландии купить остров

    Трамп показал видео, где жители Гренландии просят США купить остров

    Tекст: Вера Басилая

    Избранный президент США Дональд Трамп разместил в соцсетях видео, на котором жители Гренландии в кепках MAGA призывают США купить их остров и выражают поддержку идеи присоединения к Соединенным Штатам Америки.

    Видео было снято командой сына Дональда Трампа, который посетил Гренландию в январе. В кадре несколько жителей острова, одетых в кепки движения Make America Great Again, благодарят Трампа и его сына за визит и называют Трампа «великим и сильным лидером».

    «Мы хотим быть частью Америки!» – заявила одна из жительниц острова, передает ТАСС.

    Однако, как отмечает Politico, член гренландского парламента Пипалук Люнге сообщил, что визит Трампа-младшего был тщательно срежиссирован. По ее словам, местным журналистам не разрешили брать у него интервью, а видео было снято так, чтобы показать поддержку идей MAGA. Люнге подчеркнула, что Гренландия стремится сохранить свою независимость и демократию, а не стать частью США.

    Представитель Трампа-младшего в свою очередь отверг обвинения Люнге, назвав их смехотворными. Он заверил газету The Hill, что целью визита было лишь создание «забавного видеоконтента для подкастов», а встречаться с представителями власти они не планировали.

    Ранее обозреватель аргентинской газеты Tiempo Argentino заявил, что Дональд Трамп использует империалистические высказывания в отношении Канады и Гренландии для создания иллюзии могущества США.

    Трамп заявил о необходимости контроля США над Гренландией для защиты «свободного мира».

    Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен выразил мнение о вероятности независимости Гренландии, отметив, что остров вряд ли пожелает стать частью США.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад должен с уважением относиться к мнению жителей Донбасса и Новороссии, как это предлагается в случае с учетом мнения жителей Гренландии.

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    9 января 2025, 22:25 • Новости дня
    Маск счел сильное лидерство в США условием урегулирования конфликта на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Урегулирование конфликта на Украине возможно при условии наличия сильного лидерства внутри США, заявил американский предприниматель Илон Маск.

    Во время онлайн-дискуссии с сопредседателем партии «Альтернатива для Германии» Алисой Вайдель в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России) Маск заявил: «Путь к решению существует, но это требует сильного лидерства внутри Соединенных Штатов».

    Он выразил уверенность, что избранный президент США Дональд Трамп способен решить украинский конфликт «довольно быстро». Тем не менее Маск отказался комментировать, каким образом Трамп намерен добиться этого, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кит Келлог, будущий спецпредставитель президента США по урегулированию конфликта на Украине, поставил цель завершить боевые действия за 100 дней со дня инаугурации Дональда Трампа, то есть к 30 апреля.

    Financial Times пишет, что команда Трампа пересматривает подход к разрешению конфликта на Украине, планируя завершить его за шесть месяцев, что контрастирует с предвыборными обещаниями. Трамп заявил о своем желании провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в течение первых шести месяцев после вступления в должность.

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    10 января 2025, 03:55 • Новости дня
    Верховный суд США не стал отменять вынесение приговора Трампу в Нью-Йорке

    Верховный суд США отказался отменить вынесение приговора Трампу в Нью-Йорке по делу о подлоге документов

    Верховный суд США не стал отменять вынесение приговора Трампу в Нью-Йорке
    @ Brendan Mcdermid/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Верховный суд США отклонил ходатайство об отмене вынесения приговора избранному президенту США Дональду Трампу в деле о подлоге документов Trump Organization, связанном с выплатами бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс

    Верховный суд отметил, что предполагаемые нарушения доказательств могут быть рассмотрены в обычном порядке апелляции. При этом, как указано в решении, бремя, налагаемое приговором на обязанности избранного президента, признано относительно несущественным. Краткое виртуальное слушание суда первой инстанции должно завершиться вынесением приговора о «безусловном освобождении», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, апелляционный суд Нью-Йорка отказал Трампу в переносе даты вынесения приговора.

    Приговор по этому делу должен быть оглашен 10 января, за десять дней до инаугурации избранного президента. Трамп назвал решение судьи о назначении приговора незаконной атакой и фарсом.

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    10 января 2025, 01:50 • Новости дня
    Дания призвала Трампа к диалогу

    Премьер Дании Фредериксен предложила Трампу переговоры на фоне его заявлений по Гренландии

    Дания призвала Трампа к диалогу
    @ Shealah Craighead/White House/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Дании рассчитывают начать переговоры с избранным президентом США Дональдом Трампом, сообщила премьер-министр Дании Метте Фредериксен после встречи с парламентскими партиями в связи с заявлениями Трампа о Гренландии.

    «Мы предложили провести переговоры. И я полагаю, они состоятся. Но я не думаю, что они произойдут до 20 января», – приводит слова Фредериксен ТАСС.

    Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен отверг предположения о возможном внешнеполитическом кризисе, вызванном высказываниями Трампа. По его мнению, можно относиться к словам Трампа серьезно, но не воспринимать их буквально.

    Некоторые политики обвинили правительство Дании в чрезмерной дипломатичности в ответе на заявления Трампа о Гренландии. Фредериксен подчеркнула необходимость сплоченности всех политических сил королевства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о необходимости контроля США над Гренландией и призвал Данию уступить этот регион Соединенным Штатам. МИД Дании выразил мнение, что Гренландия вряд ли пожелает стать частью США, хотя ее независимость возможна.

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