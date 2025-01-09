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Медведев оценил географические амбиции Трампа
Медведев назвал идеи Трампа о Канаде и Гренландии прожектерскими и нереальными
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил сомнения в реалистичности новых предложений избранного президента США Дональда Трампа, включая присоединение Канады и Гренландии к США и переименование Мексиканского залива.
В своем Telegram-канале он раскритиковал новые политические амбиции избранного президента США Дональда Трампа.
Медведев считает, что идеи Трампа о новой политической географии «сугубо прожектерские и абсолютно нереальные». В числе предложений Трампа зампред упомянул «гигантское приращение Америки» через присоединение Канады и Гренландии, а также переименование Мексиканского залива.
По словам зампреда, Трамп стремится создать яркий и цветной глобус, который будет сильно отличаться от нынешнего.
Медведев также подчеркнул, что Трамп пытается достичь быстрых успехов в урегулировании украинского конфликта, улучшении экономики США и борьбе с мигрантами, но они остаются сомнительными и не обещают быстрых побед.
Политик также отметил, что Трамп уже одержал несколько важных виртуальных побед, сформировав повестку дня космического масштаба, несмотря на то что он еще не занял пост президента.
В заключение Медведев указал, что последние дни Джо Байдена в Овальном кабинете проходят под влиянием Трампа и что компания Trump, Musk and sci-fi brothers, LLC активно приступила к работе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп стремится установить контроль над Гренландией, чтобы отправить мощный сигнал Китаю и заложить основу своей доктрины, пишет New York Post. Отмечалось, что Гренландия и Канада стали частью плана Трампа по Арктике.
Заявления Трампа о возможном присоединении Гренландии, Канады и Панамского канала могут оказаться частью стратегии противодействия влиянию России и Китая, об этом писала газета Washington Post.