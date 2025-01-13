Более половины жителей Гренландии поддержали вхождение в США

Опрос показал поддержку присоединения к США более половины жителей Гренландии

Tекст: Мария Иванова

Опрос, проведенный американской неправительственной организацией Patriot Polling, показал, что более половины, а именно 57,3% участников, поддерживают идею вхождения Гренландии в состав США,передает ТАСС. Против этой идеи высказались 37,4% респондентов, в то время как 5,3% не смогли определиться с ответом. Опрос был проведен с 6 по 11 января, участие в нем приняли 416 жителей острова.

Это событие совпало с визитом Дональда Трампа младшего в Гренландию, что, возможно, оказало влияние на результаты. Сам Дональд Трамп, который вступит в должность президента США 20 января, ранее заявлял, что Гренландия должна стать частью США для защиты от потенциальных угроз со стороны Китая и России.

Еще в 2019 году, во время своего первого президентского срока, Трамп заявлял о возможности покупки Гренландии, которая на данный момент является территорией в составе Дании с широкой автономией. Однако как тогда, так и сейчас власти Гренландии и Дании отвергли эту идею как абсурдную. Помимо этого, Трамп также продвигает идею присоединения Канады к США на правах нового штата.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Гренландии пока не планируют проведение референдума о независимости от Дании, несмотря на стремление к самостоятельности.

Между тем избранный президент США Дональд Трамп рассматривает все варианты, включая возможность применения военной силы в отношении Гренландии, сообщил советник по национальной безопасности Майк Уолц.

Кроме того стало известно, чтио Трамп исследует возможность приобретения таких стран, как Куба, КНДР и Багамы, заявил бывший сотрудник Пентагона.