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    Линии границ прочерчены не раз и навсегда. Передел мира никогда не прекращался, как и движение тектонических плит. История великих открытий – если не географических, то геополитических – продолжается.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему в гражданских войнах не бывает заморозок

    Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.

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    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Зачем России нужна ВОЗ

    США уже выходили из Всемирной организации здравоохранения при Трампе, но вернулись туда при Байдене. Теперь Трамп снова хочет выйти из ВОЗ – причем в первый же день после инаугурации. Не последовать ли и России хорошему примеру?

    9 комментариев
    11 января 2025, 17:59 • Новости дня

    Hill: Трамп задумал приобрести новые территории для США

    Бывший сотрудник Пентагона заявил о стремлении Трампа купить Кубу и КНДР

    Tекст: Мария Иванова

    Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность приобретения таких стран, как Куба, КНДР и Багамы, заявил бывший сотрудник Пентагона.

    Трамп рассматривает возможность приобретения Кубы, КНДР и других территорий, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статью бывшего сотрудника Пентагона Дугласа Маккиннона для Hill.

    Маккиннон отметил, что эти страны имеют прямые последствия для национальной и экономической безопасности Америки. Среди других потенциальных приобретений он назвал Багамы, Гаити и Тайвань.

    Ранее Трамп привлек внимание, опубликовав карту США с присоединенной Канадой. Он выразил сомнения в целесообразности финансовой помощи северному соседу и описал преимущества включения Канады в состав США. Однако премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорично заявил, что Канада не станет частью Соединенных Штатов, несмотря на политический кризис в стране.

    Кроме того, Трамп неоднократно заявлял о желании присоединить Гренландию к США, считая остров стратегически важным для национальной безопасности. Он подчеркнул необходимость защиты «свободного мира» от Китая и России, но отказался давать обещание не использовать военную силу для установления контроля над Гренландией.

    В субботу канцлер Германии Олаф Шольц призвал Дональда Трампа соблюдать международные границы после его высказываний о возможном включении Гренландии в состав США.

    Между тем Дания направила сообщения команде Трампа с предложением обсудить безопасность Гренландии без включения острова в состав США.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, контроль над Гренландией может предоставить Трампу новые площадки для размещения самолетов с ядерным оружием, пункты базирования подлодок и кораблей, а также крупные запасы редкоземельных металлов.

    9 января 2025, 01:55 • Новости дня
    Дания допустила возможность отсоединения Гренландии

    Глава МИД Дании заявил о возможной независимости Гренландии от королевства после слов Трампа

    Дания допустила возможность отсоединения Гренландии
    @ Olaf Kruger/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен выразил мнение о вероятности независимости Гренландии, отметив при этом, что остров вряд ли пожелает стать частью США.

    Как сообщает РИА «Новости», Ларс Лекке Расмуссен, возглавляющий Министерство иностранных дел Дании, высказался о перспективах независимости Гренландии. Он отметил, что у острова есть амбиции, которые могут привести к его обретению статуса независимого государства. «Мы полностью признаем, что у Гренландии есть свои амбиции. Если они осуществятся, Гренландия станет независимой», – подчеркнул он.

    Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил о стратегической важности Гренландии для нации и подчеркнул необходимость ее присоединения к Соединенным Штатам. При этом он отказался обещать, что не применит военную силу для установления контроля над островом. Однако, по словам Расмуссена, маловероятно, что Гренландия пожелает стать частью США.

    Исследовательская компания Megafon провела опрос по заказу телеканала TV2, который показал, что большинство датчан выступают за сохранение Гренландии в составе королевства, несмотря на заявления Трампа. В ответ на его слова премьер-министр Гренландии Муте Эгеде подчеркнул, что Гренландия не продается.

    Исторически, до 1953 года Гренландия была колонией Дании. В 2009 году остров получил автономию, что предоставило ему возможность самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил о риске обострения конфронтации США с Россией в случае контроля США над Канадой и Гренландией в борьбе за арктические маршруты; посол России в Дании подчеркнул важность независимого решения гренландцев о будущем острова и недопустимость внешнего вмешательства; канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что европейские лидеры выразили недоумение по поводу заявлений Дональда Трампа о возможности пересмотра границ в отношении Гренландии и Панамского канала.

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    10 января 2025, 18:29 • Новости дня
    Суд в Нью-Йорке огласил приговор Трампу

    Суд в Нью-Йорке назначил Трампу безусловное освобождение

    Суд в Нью-Йорке огласил приговор Трампу
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Избранный президент США Дональд Трамп получил безусловное освобождение по делу о подлоге финансовых документов Trump Organization в Нью-Йорке, это не помешает ему стать президентом США, сообщили СМИ.

    Как передает ТАСС, Трамп получил безусловное освобождение в качестве наказания за подлог финансовых документов компании Trump Organization. Дело касалось выплат бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

    Это решение суда в Нью-Йорке делает Трампа первым президентом Соединенных Штатов, который вступит в должность с судимостью. Ранее ни один президент не занимал пост после осуждения за уголовное преступление.

    Конституция США не препятствует лицам с судимостью баллотироваться на пост президента или занимать его. Таким образом, Трамп сможет приступить к своим обязанностям 20 января, несмотря на свою уголовную запись.

    Ранее прокурор Джошуа Стейнгласс рекомендовал суду назначить избранному президенту США Дональду Трампу безусловное освобождение, подчеркнув уникальность дела и статус подсудимого.

    Напомним, суд Нью-Йорка назначил вынесение приговора Дональду Трампу на 10 января по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате Сторми Дэниэлс. Как писала газета ВЗГЛЯД, федеральный суд Южного округа штата Флорида принял решение прекратить уголовное дело в отношении бывшего президента США Дональда Трампа.

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    11 января 2025, 12:45 • Видео
    Литва позарилась на Калининград

    Президент Литвы Гитанас Науседа отозвался о Калининградской области России как о «Малой Литве», заявив, что «Караляучус никогда не будет Калининградом». Чем ответить Литве на подобное хамство?

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    9 января 2025, 12:34 • Новости дня
    Эксперты спрогнозировали дальнейшую судьбу Гренландии

    Лукьянов: Заявление главы МИД Дании о возможной независимости Гренландии стало следствием давления Трампа

    Эксперты спрогнозировали дальнейшую судьбу Гренландии
    @ Pantke/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Гренландия давно говорит о желании добиться независимости от Дании. Нынешние заявления Дональда Трампа о планах присоединить остров к США подстегнули этот дискурс. Однако маловероятно, что идеи республиканца найдут поддержку среди гренландского населения, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Федор Лукьянов и Станислав Ткаченко. Ранее Дания допустила независимость Гренландии без присоединения к США.

    «Власти Дании никогда не отрицали право жителей Гренландии на самоопределение. Однако на фоне риторики Дональда Трампа нынешнее заявление главы МИД королевства заслуживает внимания», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор дискуссионного клуба «Валдай».

    Он напомнил, что во главе правительства Гренландии находится сепаратист, который своей целью декларирует независимость острова. Другое дело, что до сих пор подобные разговоры велись абстрактно и «в общем порядке», добавил собеседник. «На деле речь шла совсем не об отделении территорий от Дании, а об условиях взаимодействия сторон – прежде всего финансовых. Причем чем больше в Гренландии наблюдалось сепаратистских или суверенистских настроений, тем больше требований они выдвигали», – уточнил политолог.

    На этом фоне планы Трампа присоединить Гренландию к США ошарашили Копенгаген. Заявление главы МИД Дании об амбициях острова, которые могут привести к обретению статуса независимого государства, стало следствием давления избранного американского президента, считает спикер. «Позиция министра Ларса Лекке Расмуссена оборонительная», – подчеркнул аналитик.

    Дело в том, что Трамп не в первый раз озадачивает руководство королевства. «Республиканец поднимал вопрос о Гренландии еще во время первого президентского срока. Сделанное им в 2019 году предложение купить остров вызвало скандал и стало причиной довольно глубокого кризиса в отношениях Вашингтона и Копенгагена», – напомнил Лукьянов, добавив, что нынешняя риторика властей Дании диктуется новой ситуацией. 

    При этом, как отметил собеседник, Гренландия не высказывалась за присоединение к США. «Это исключительно желание Трампа. После Второй мировой войны и на протяжении холодной войны остров играл существенную роль в общей системе противоракетной обороны на Крайнем Севере. Поэтому американцы там присутствуют и никуда не денутся», – уточнил аналитик. По его оценкам, маловероятно, что идеи избранного американского президента найдут поддержку среди гренландского населения.

    Местные жители высказываются, скорее, именно за независимость от Дании. Другой вопрос, способен ли остров существовать отдельно, ведь пока это в значительной степени получатель субсидий из Копенгагена, отметил спикер.

    «Гренландия – это большая и потенциально богатая территория. Но фактически это неподъемная ноша для Копенгагена – королевство не потянет траты на разработку ресурсов. В то же время с точки зрения стратегической значимости Дания без Гренландии превратится в среднюю европейскую страну, а Вашингтон утратит интерес к государству», – рассуждает Лукьянов.

    Собеседник также обратил внимание на результаты соцопросов, согласно которым подавляющее большинство датчан высказались против передачи Гренландии США. «Итоги исследования вполне понятны: между королевством и островом нет открытого военного и силового противостояния, нет фактора, который приводил бы население митрополии к желанию избавиться от актива», – пояснил он.

    «Подобная реакция также объясняется давлением – другая страна в довольно бесцеремонной форме говорит, мол, мы сейчас у вас заберем Гренландию, – продолжил аналитик. – При этом не исключено, что настроения могут измениться, если развитие событий будет сопровождаться различными проблемами – например, США предпримут действия, ущемляющие датские интересы. Однако пока до этого все-таки еще далеко».

    По прогнозам политолога, в конечном счете все сведется к торгу между Гренландией и Копенгагеном об условиях сосуществования. «Мне кажется, формальный статус острова не изменится. Даже при экстравагантности Трампа и экстраординарности времен, которые мы переживаем, трудно представить силовой отъем части территории страны – члена НАТО другой страной – членом НАТО», – считает он.

    Как полагает специалист, речь также может идти о новых договоренностях по присутствию США на острове и о выгоде Вашингтона. «Стоит понимать, что с 40-х годов прошлого века Гренландия является частью военно-политических структур США на Крайнем Севере. Что-то может усилиться, но качественных изменений для России, мне кажется, не будет. И Канада, и Гренландия, и Норвегия так или иначе при необходимости выполняют функции в рамках общей системы обороны НАТО», – детализировал Лукьянов.

    Схожей точки зрения придерживается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Гренландия никогда особенно эффективно не управлялась Данией. Она слишком большая, расположена достаточно далеко. К тому же никто никогда не сомневался, что Дания не сможет обеспечить военную безопасность Гренландии. Вообще, остров уже с середины прошлого века говорит о своем суверенитете. И нынешние заявления Трампа только подстегнули этот дискурс», – объяснил он.

    «Сейчас Гренландия подтверждает свою субъектность. Теоретически она вполне может обрести суверенитет в полном смысле и быть признанной ООН. Но защитить ее в случае внешней агрессии смогут только США. К тому же на территории острова уже много лет действует американская база «Питуффик». Это создает почву для разговоров о вхождении острова в состав США. Но население Гренландии, как видим, против этого», – напомнил он.

    «Власти Дании, в свою очередь, надеются переждать президентство Трампа, после которого разговоры о статусе Гренландии сойдут на нет. Я думаю, что в реальности так и будет – разговоры останутся разговорами и не перейдут в практическую плоскость, поскольку остров вполне устраивает и нынешнее положение», – заключил Ткаченко.

    Ранее глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен допустил, что Гренландия может стать отдельным государством. «Мы полностью признаем, что у Гренландии есть свои амбиции. Если они осуществятся, Гренландия станет независимой, хотя вряд ли у нее будут амбиции стать субъектом США», – приводит его слова РИА «Новости».

    Так дипломат ответил на слова избранного президента США Дональда Трампа о том, что Гренландия должна стать частью США. Он подчеркнул ее стратегическую важность для нацбезопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России.

    Избранный президент США также отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. При этом, как сообщает «Коммерсант», зампредставителя Пентагона Сабрина Сингх заявила: «Я не знаю ни о каких планах... и не буду касаться гипотетических вопросов. Я думаю, говорить об этом следует будущей администрации».

    Между тем советники Трампа предупредили датских чиновников о серьезности его намерения приобрести Гренландию. Официальные лица в Дании теперь анализируют, как правильно ответить, чтобы избежать ухудшения отношений с США, важным союзником и членом НАТО. Датские чиновники полагают, что не следует считать заявление Трампа шуткой и нужно начать серьезные переговоры по этому поводу, сообщает CNN.

    Лидеры европейских стран отнеслись с непониманием к заявлениям Трампа по Гренландии, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Он напомнил, что принцип неприкосновенности границ должны соблюдать все страны, передает ТАСС. «Границы нельзя передвинуть силой», – подчеркнул канцлер. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро высказался в схожем ключе, подчеркнув, что Евросоюз не допустит ни одной стране атаковать его границы. Он усомнился, что США будут завоевывать Гренландию, но добавил, что мир вошел в эпоху диктата силы.

    Между тем посол России в Дании Владимир Барбин в интервью Danmarks radio подчеркнул важность независимого решения гренландцев о будущем острова, отметив недопустимость внешнего вмешательства в этот процесс. Дипломат отметил, что вмешательство извне только усугубит ситуацию в Арктике.

    Примечательно, что согласно опросу исследовательской компании Megafon, проведенному для телеканала TV2, большинство датчан выступают за сохранение Гренландии в составе королевства. Агентство Ritzau также сообщало, что 89,2% участников опроса, проведенного социологическим институтом Voxmeter, выразили несогласие с идеей передачи Гренландии США. Лишь 4,5% респондентов поддержали эту инициативу.

    Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась в претензиях Трампа на Гренландию.

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    9 января 2025, 23:59 • Новости дня
    Больная фон дер Ляйен попыталась организовать встречу с Трампом до инаугурации

    Заболевшая пневмонией фон дер Ляйен захотела встретиться с Трампом в Мар-а-Лаго до инаугурации

    Больная фон дер Ляйен попыталась организовать встречу с Трампом до инаугурации
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, несмотря на тяжелую пневмонию, захотела организовать встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации, сообщило Bloomberg.

    Встреча должна пройти в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. По информации Bloomberg, представители Евросоюза и самого Трампа уже провели предварительные переговоры. Однако, пока неизвестно, удастся ли организовать визит. Организация встречи усложняется тем, что фон дер Ляйен пытается оправиться от тяжелой формы пневмонии. С момента праздников она не вернулась из Германии в Брюссель, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе сообщалось, что фон дер Ляйен заболела воспалением легких, из-за чего не сможет исполнять свои обязанности в течение первых двух недель января. Трамп вступает в должность 20 января.

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    9 января 2025, 19:52 • Новости дня
    FT: Трамп пересматривает сроки урегулирования на Украине
    FT: Трамп пересматривает сроки урегулирования на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Команда избранного президента США Дональда Трампа пересматривает подход к разрешению конфликта на Украине, планируя завершить его за шесть месяцев, что контрастирует с предвыборными обещаниями, пишет Financial Times (FT).

    Как пишет FT, команда Трампа пересмотрела свой подход к урегулированию конфликта на Украине, передает РБК. Европейские чиновники, участвующие в переговорах с будущей администрацией США, отмечают, что Трамп и его команда стремятся выглядеть сильными. «Они одержимы силой и желанием выглядеть сильными, поэтому пересматривают подход к Украине», – подчеркнул один из чиновников.

    Несмотря на это, в команде Трампа пока нет четкого плана разрешения конфликта, пишет издание. Однако заявления Трампа о том, что конфликт удастся разрешить за шесть месяцев, указывают на намерение продолжать поддерживать Украину после его инаугурации, отмечается в материале. Это заявление сильно отличается от его предвыборного обещания урегулировать конфликт за сутки.

    Европейские партнеры восприняли слова Трампа как признак того, что его администрация не собирается немедленно отказаться от поддержки Киева, пишет FT. В администрации Трампа также опасаются негативных последствий, если действия на Украине будут сравниваться с «катастрофическим выводом войск из Афганистана» при Джо Байдене.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал несерьезными для России сигналы команды Трампа по Украине, а канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о желании Трампа завершить украинский конфликт.

    Коментарии (7)
    10 января 2025, 05:07 • Новости дня
    Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным
    Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Идет подготовка встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил избранный президент США Дональд Трамп.

    «Он хочет встретиться. И мы ведем подготовку», – приводит слова Трампа ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Трамп подчеркнул, что Путин также «хочет встречи». По его словам, российский лидер даже публично заявлял о своем желании провести переговоры.

    Трамп сказал, что встреча с Путиным будет направлена на урегулирование конфликта на Украине. В то же время он отметил, что окончательный формат переговоров пока не определен.

    «Что касается председателя (КНР) Си Цзиньпина, было много обсуждений», – добавил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о желании начать переговоры с Путиным в ближайшие полгода. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин был бы рад возобновлению контактов с новым президентом США, но пока Кремль не получал запросов от команды Трампа на установление контакта с президентом России.

    Коментарии (12)
    9 января 2025, 08:52 • Новости дня
    Келлог: Трамп не планирует уступать Путину в украинском конфликте
    Келлог: Трамп не планирует уступать Путину в украинском конфликте
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Избранный президент США Дональд Трамп не собирается уступать президенту России Владимиру Путину в вопросе украинского конфликта, заявил спецпосланник по Украине в администрации Кит Келлог.

    В эфире телеканала Fox News он подчеркнул, что Трамп не планирует уступать президенту России в вопросах, касающихся украинского конфликта, передает ТАСС.

    «Важно понимать, что он не пытается что-то отдать Путину или россиянам. На самом деле он хочет спасти Украину и ее суверенитет», – отметил Келлог.

    Он также уточнил, что подход Трампа не подразумевает каких-либо уступок Москве. Он считает, что укрепление позиции Украины является ключевым элементом в стратегии новой администрации США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп обвинял Байдена в фиаско, приведшем к конфликту на Украине, и раскритиковал его руководство. Кит Келлог заявил, что решение Джо Байдена не вести переговоры с Владимиром Путиным после 2022 года стало самой большой ошибкой уходящего президента США.

    Коментарии (12)
    9 января 2025, 10:15 • Новости дня
    Медведев оценил географические амбиции Трампа

    Медведев назвал идеи Трампа о Канаде и Гренландии прожектерскими и нереальными

    Медведев оценил географические амбиции Трампа
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил сомнения в реалистичности новых предложений избранного президента США Дональда Трампа, включая присоединение Канады и Гренландии к США и переименование Мексиканского залива.

    В своем Telegram-канале он раскритиковал новые политические амбиции избранного президента США Дональда Трампа.

    Медведев считает, что идеи Трампа о новой политической географии «сугубо прожектерские и абсолютно нереальные». В числе предложений Трампа зампред упомянул «гигантское приращение Америки» через присоединение Канады и Гренландии, а также переименование Мексиканского залива.

    По словам зампреда, Трамп стремится создать яркий и цветной глобус, который будет сильно отличаться от нынешнего.

    Медведев также подчеркнул, что Трамп пытается достичь быстрых успехов в урегулировании украинского конфликта, улучшении экономики США и борьбе с мигрантами, но они остаются сомнительными и не обещают быстрых побед.

    Политик также отметил, что Трамп уже одержал несколько важных виртуальных побед, сформировав повестку дня космического масштаба, несмотря на то что он еще не занял пост президента.

    В заключение Медведев указал, что последние дни Джо Байдена в Овальном кабинете проходят под влиянием Трампа и что компания Trump, Musk and sci-fi brothers, LLC активно приступила к работе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп стремится установить контроль над Гренландией, чтобы отправить мощный сигнал Китаю и заложить основу своей доктрины, пишет New York Post. Отмечалось, что Гренландия и Канада стали частью плана Трампа по Арктике.

    Заявления Трампа о возможном присоединении Гренландии, Канады и Панамского канала могут оказаться частью стратегии противодействия влиянию России и Китая, об этом писала газета Washington Post.

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    9 января 2025, 11:50 • Новости дня
    Сын Трампа раскритиковал Лос-Анджелес за передачу оборудования для тушения Киеву
    Сын Трампа раскритиковал Лос-Анджелес за передачу оборудования для тушения Киеву
    @ Michael Ho Wai Lee/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Сын избранного президента США Дональд Трамп – младший выразил недовольство решением властей Лос-Анджелеса передать Украине оборудование для пожаротушения на фоне текущих пожаров в Калифорнии.

    Трамп-младший публично осудил власти Лос-Анджелеса за передачу Украине «лишнего» оборудования для пожаротушения, передает РИА «Новости».

    По его словам, в прошлом году пожарные округа передали Киеву оборудование, которое могло быть использовано для борьбы с нынешними пожарами.

    Вспышки огня уже привели к уничтожению домов голливудских знаменитостей. По данным издания Page Six, среди пострадавших оказались Энтони Хопкинс, Адам Броди и Анна Фэрис. Многие звезды, включая Майлза Теллера и Билли Кристалла, были вынуждены эвакуироваться, спасая свои жизни и имущество.

    Associated Press сообщает, что жертвами огня стали более шести местных школ, включая Палисейдс-Чартер, известную по фильму «Кэрри».

    Продолжающие распространяться пожары угрожают культовым достопримечательностям, таким как голливудская «Аллея славы» и «Голливуд-боул», пишет Hollywood Reporter.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в округе Лос-Анджелес продолжаются масштабные пожары, уже унесшие жизни пятерых человек. Мощные пожары уничтожили дома актеров Джона Гудмена, Билли Кристалла и Юджина Леви. Более 175 тыс. человек остались без электричества.

    Лесные пожары вынудили власти объявить эвакуацию, затронувшую и резиденцию вице-президента США Камалы Харрис. Предприниматель Илон Маск согласился с критикой в адрес властей Калифорнии, назвав их худшими.

    Коментарии (3)
    10 января 2025, 14:57 • Новости дня
    Украина лишила Данию вооружений для защиты Гренландии
    Украина лишила Данию вооружений для защиты Гренландии
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Потенциальное военное вторжение США в Гренландию, где уже функционирует их космическая база Питуффик, может стать «самой короткой войной в мире» из-за отсутствия у Гренландии оборонительного потенциала, пишет Politico.

    Эксперт издания указывает, что возможное военное вторжение США в Гренландию может стать самой короткой войной в истории, передает РИА «Новости».

    Старший научный сотрудник Датского института международных исследований Ульрик Прам Гад отметил, что «присоединение Гренландии к США военным путем станет самой короткой войной в мире, у Гренландии нет оборонительного потенциала». Дания передала большую часть тяжелой техники Украине, поэтому у Гренландии нулевая обороноспособность, пояснил эксперт.

    Согласно историческим данным, в 1951 году США и Дания заключили соглашение о защите Гренландии Соединенными Штатами, учитывая неспособность датских вооруженных сил самостоятельно противостоять агрессору. Несмотря на сокращение военного присутствия США в регионе после окончания холодной войны, на северо-западе острова продолжает функционировать значимая американская космическая база Питуффик, что делает регион стратегически важным.

    Кристиан Себи Кристенсен из Копенгагенского университета выразил сомнения в необходимости сражения.

    «С кем они будут сражаться? С их собственными военными? Они уже там», – указал он, отметив, что датские военнослужащие не обладают достаточными навыками и оснащением для противостояния американским силам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о необходимости контроля США над Гренландией для защиты «свободного мира». Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен выразил мнение о вероятности независимости Гренландии, отметив, что остров вряд ли пожелает стать частью США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад должен с уважением относиться к мнению жителей Донбасса и Новороссии, как это предлагается в случае с учетом мнения жителей Гренландии.

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    10 января 2025, 02:43 • Новости дня
    США помешали Китаю получить месторождение редкоземельных металлов в Гренландии

    США убедили разработчика месторождения редкоземельных металлов в Гренландии не продавать проект китайским компаниям

    США помешали Китаю получить месторождение редкоземельных металлов в Гренландии
    @ Patrick Pleul/DPA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США убедила Tanbreez Mining, которая занимается разработкой крупнейшего месторождения редкоземельных металлов в Гренландии, продать проект нью-йоркской компании Critical Metals, предотвратив сделку с китайскими фирмами.

    Американские чиновники дважды посетили проект разработчика Tanbreez Mining в Гренландии в 2024 году. По словам гендиректора компании Грега Барнса, они дали понять, что продажа китайским фирмам нежелательна, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Барнс не уточнил, с какими именно чиновниками он встречался, и не назвал китайские компании, которые делали предложения. Однако в результате Tanbreez продали нью-йоркской компании Critical Metals. Сделка будет завершена к концу года.

    «Оказывалось сильное давление, чтобы не допустить продажу в Китай», – заявил гендиректор Critical Metals Тони Сейдж. Critical Metals заплатит 5 млн долларов наличными и 211 млн долларов акциями, хотя китайские компании предлагали больше.

    Агентство отмечает, что лоббистские усилия США подчеркивают их экономический интерес к Гренландии еще до заявлений избранного президента Дональда Трампа о ее приобретении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о необходимости контроля США над Гренландией для защиты «свободного мира». New York Post считает, что Трамп стремится установить контроль над Гренландией, чтобы отправить мощный сигнал Китаю.

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    10 января 2025, 15:00 • Новости дня
    Фон дер Ляйен не получила приглашения на инаугурацию Трампа

    ЕК заявила об отсутствии планов фон дер Ляйен посещать инаугурацию Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не планирует посетить инаугурацию президента США Дональда Трампа, так как не получила приглашения на это мероприятие, заявила представитель ЕК Паула Пинью.

    Пинью на брифинге в Брюсселе заявила, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен не планирует посетить инаугурацию Трампа, передает ТАСС.

    «Председатель фон дер Ляйен не имеет планов посетить инаугурацию Трампа», – сказала она.

    Когда журналисты уточнили, было ли получено приглашение на инаугурацию, Пинью ответила: «Если будет приглашение, мы посмотрим».

    Ранее Financial Times заявила о возможном решении Си Цзиньпина отправить главу МИД Китая Ван И на инаугурацию Трампа, а The Times of Israel писала, что премьер-министр Израиля Нетаньяху отменил планы поездки на инаугурацию Трампа из-за опасений ареста по ордеру Международного уголовного суда.

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    10 января 2025, 15:28 • Новости дня
    Датское ТВ обвинило Трампа в подкупе бездомных для видео о покупке Гренландии
    Датское ТВ обвинило Трампа в подкупе бездомных для видео о покупке Гренландии
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Датское телевидение заявило, что команда избранного президента США Дональда Трампа подкупила бездомных, чтобы снять видеообращение жителей Гренландии с просьбой приобрести остров.

    Согласно заявлению датских журналистов, для создания ролика, в котором жители Гренландии просят Трампа приобрести остров, были использованы бездомные, которым за участие предложили еду, передает РИА «Новости».

    Напомним, Трамп разместил в соцсетях видео, на котором жители Гренландии в кепках MAGA призывают США купить их остров и выражают поддержку идеи присоединения к Соединенным Штатам. Ранее он заявил о необходимости контроля США над Гренландией для защиты «свободного мира».

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    10 января 2025, 10:16 • Новости дня
    FT: ЕС опасается отмены антироссийских санкций Трампом

    Financial Times: ЕС опасается отмены антироссийских санкций Трампом

    FT: ЕС опасается отмены антироссийских санкций Трампом
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Европейские чиновники выражают опасения, что избранный президент США Дональд Трамп может отменить санкции против России, введенные Джо Байденом, пишет The Financial Times.

    По данным газеты, чиновники ЕС обеспокоены возможной отменой санкций против России, введенных при администрации Байдена, передает ТАСС.

    Согласно источникам издания, в ЕС полагают, что Трамп может отменить эти решения без учета их влияния на европейских партнеров.

    Финансовые и политические последствия такой отмены активно анализируются на уровне Еврокомиссии. В Брюсселе надеются, что Трамп оставит санкции в силе для использования их в потенциальных переговорах с Россией по вопросу прекращения огня на Украине.

    The Financial Times также напоминает, что практика пересмотра решений предыдущих американских президентов – вполне обычное явление. В качестве примера приводятся действия Трампа в его первый президентский срок, когда он вышел из ядерной сделки с Ираном и Парижского климатического соглашения.

    Напомним, Байден на этой неделе планирует ввести новые санкции против России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что сделали с Россией десять лет западных санкций.

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    10 января 2025, 12:07 • Новости дня
    Трамп опубликовал видео с просьбами жителей Гренландии купить остров

    Трамп показал видео, где жители Гренландии просят США купить остров

    Tекст: Вера Басилая

    Избранный президент США Дональд Трамп разместил в соцсетях видео, на котором жители Гренландии в кепках MAGA призывают США купить их остров и выражают поддержку идеи присоединения к Соединенным Штатам Америки.

    Видео было снято командой сына Дональда Трампа, который посетил Гренландию в январе. В кадре несколько жителей острова, одетых в кепки движения Make America Great Again, благодарят Трампа и его сына за визит и называют Трампа «великим и сильным лидером».

    «Мы хотим быть частью Америки!» – заявила одна из жительниц острова, передает ТАСС.

    Однако, как отмечает Politico, член гренландского парламента Пипалук Люнге сообщил, что визит Трампа-младшего был тщательно срежиссирован. По ее словам, местным журналистам не разрешили брать у него интервью, а видео было снято так, чтобы показать поддержку идей MAGA. Люнге подчеркнула, что Гренландия стремится сохранить свою независимость и демократию, а не стать частью США.

    Представитель Трампа-младшего в свою очередь отверг обвинения Люнге, назвав их смехотворными. Он заверил газету The Hill, что целью визита было лишь создание «забавного видеоконтента для подкастов», а встречаться с представителями власти они не планировали.

    Ранее обозреватель аргентинской газеты Tiempo Argentino заявил, что Дональд Трамп использует империалистические высказывания в отношении Канады и Гренландии для создания иллюзии могущества США.

    Трамп заявил о необходимости контроля США над Гренландией для защиты «свободного мира».

    Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен выразил мнение о вероятности независимости Гренландии, отметив, что остров вряд ли пожелает стать частью США.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад должен с уважением относиться к мнению жителей Донбасса и Новороссии, как это предлагается в случае с учетом мнения жителей Гренландии.

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