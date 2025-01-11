Дания связалась с командой Трампа из-за Гренландии

Дания направила команде Трампа предложения по безопасности Гренландии без вхождения в состав США

Tекст: Мария Иванова

Правительство Дании направило личные сообщения команде избранного американского президента Дональда Трампа. Как передает Axios, целью этих сообщений стало убеждение администрации Трампа в том, что проблемы безопасности Гренландии можно решить без включения острова в состав США.

Дания выразила готовность рассмотреть варианты укрепления безопасности острова. В том числе речь шла об увеличении американского военного присутствия на Гренландии, отмечает ТАСС. Источники подчеркивают, что Дания предложила всеобъемлющие переговоры для достижения договоренности, которая удовлетворит обе стороны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Гренландии пока не планируют проведение референдума о независимости от Дании, несмотря на стремление к самостоятельности.

Попытка избранного американского президента Дональда Трампа присоединить Гренландию к США военным путем могла бы активировать положения Лиссабонского договора о взаимной обороне стран ЕС, что может вызвать сложности из-за отсутствия реальной военной силы, указывают СМИ.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, контроль над Гренландией может предоставить Трампу новые площадки для размещения самолетов с ядерным оружием, пункты базирования подлодок и кораблей, а также крупные запасы редкоземельных металлов.