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    Линии границ прочерчены не раз и навсегда. Передел мира никогда не прекращался, как и движение тектонических плит. История великих открытий – если не географических, то геополитических – продолжается.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему в гражданских войнах не бывает заморозок

    Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.

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    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Зачем России нужна ВОЗ

    США уже выходили из Всемирной организации здравоохранения при Трампе, но вернулись туда при Байдене. Теперь Трамп снова хочет выйти из ВОЗ – причем в первый же день после инаугурации. Не последовать ли и России хорошему примеру?

    9 комментариев
    11 января 2025, 13:24 • Новости дня

    СМИ: Гренландия не планирует референдум о независимости от Дании

    Власти Гренландии не определились со сроками референдума о независимости от Дании

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Гренландии пока не планируют проводить референдум о независимости острова от Дании, несмотря на стремление к самостоятельности, заявила датская телерадиокомпания DR.

    Как сообщает DR, власти Гренландии пока не определились с планами относительно проведения референдума о независимости от Дании.

    Премьер Гренландии Муте Эгеде признал, однако, что острову не хватает самостоятельности в ведении внешней политики из-за зависимости от Дании, передает РИА «Новости».

    «Ни одна из четырех партий в парламенте Гренландии, выступающих за независимость, не имеет каких-либо конкретных планов относительно того, когда они хотят провести референдум в Гренландии, который является необходимым условием для достижения независимости», – говорится в сообщении DR.

    По данным телерадиокомпании, несмотря на отсутствие конкретных планов, многие высокопоставленные гренландские политики выступают за отделение острова от Дании и его превращение в независимое государство.

    Ранее, 7 января, избранный президент США Дональд Трамп заявил о необходимости, чтобы Гренландия стала частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул стратегическую важность острова для национальной безопасности и защиты «свободного мира». Премьер Гренландии Муте Эгеде, в свою очередь, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться, при этом Трамп отказался гарантировать, что не применит военную силу для установления контроля над Гренландией.

    Гренландия была колонией Дании до 1953 года и остается частью королевства, получив автономию в 2009 году. В 2019 году в СМИ появлялись сообщения о том, что Трамп рассматривает возможность покупки острова.

    Ранее датское телевидение заявило, что команда избранного президента США Дональда Трампа подкупила бездомных для съемки видеообращения жителей Гренландии с просьбой о покупке острова.

    Власти Дании рассчитывают начать переговоры с Трампом по этому вопросу, сообщила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, контроль над Гренландией может предоставить Трампу новые площадки для размещения самолетов с ядерным оружием, пункты базирования подлодок и кораблей, а также крупные запасы редкоземельных металлов.

    10 января 2025, 18:29 • Новости дня
    Суд в Нью-Йорке огласил приговор Трампу

    Суд в Нью-Йорке назначил Трампу безусловное освобождение

    Суд в Нью-Йорке огласил приговор Трампу
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Избранный президент США Дональд Трамп получил безусловное освобождение по делу о подлоге финансовых документов Trump Organization в Нью-Йорке, это не помешает ему стать президентом США, сообщили СМИ.

    Как передает ТАСС, Трамп получил безусловное освобождение в качестве наказания за подлог финансовых документов компании Trump Organization. Дело касалось выплат бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

    Это решение суда в Нью-Йорке делает Трампа первым президентом Соединенных Штатов, который вступит в должность с судимостью. Ранее ни один президент не занимал пост после осуждения за уголовное преступление.

    Конституция США не препятствует лицам с судимостью баллотироваться на пост президента или занимать его. Таким образом, Трамп сможет приступить к своим обязанностям 20 января, несмотря на свою уголовную запись.

    Ранее прокурор Джошуа Стейнгласс рекомендовал суду назначить избранному президенту США Дональду Трампу безусловное освобождение, подчеркнув уникальность дела и статус подсудимого.

    Напомним, суд Нью-Йорка назначил вынесение приговора Дональду Трампу на 10 января по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате Сторми Дэниэлс. Как писала газета ВЗГЛЯД, федеральный суд Южного округа штата Флорида принял решение прекратить уголовное дело в отношении бывшего президента США Дональда Трампа.

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    10 января 2025, 19:29 • Новости дня
    Умерла народная артистка России Добровольская
    Умерла народная артистка России Добровольская
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Народная артистка России Евгения Добровольская скончалась на 61-м году жизни, сообщили в Московском художественном театре (МХТ) им. А. П. Чехова.

    Добровольская умерла после борьбы с тяжелой болезнью, сообщается на сайте МХТ. «Последний год она боролась с тяжелой болезнью. Буквально боролась – упорно, не теряя надежды. Но при всей жажде жизни и упрямстве духа физические силы оказались конечны. На этом свете ее больше нет», – говорится в сообщении.

    Отмечается, что Добровольская была ведущей актрисой Художественного театра, где за свою карьеру сыграла десятки главных ролей.

    Накануне стало известно, что актер «Улицы разбитых фонарей» Анатолий Хропов скончался в Петербурге на 61-м году жизни.

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    11 января 2025, 12:45 • Видео
    Литва позарилась на Калининград

    Президент Литвы Гитанас Науседа отозвался о Калининградской области России как о «Малой Литве», заявив, что «Караляучус никогда не будет Калининградом». Чем ответить Литве на подобное хамство?

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    10 января 2025, 14:43 • Новости дня
    В Судане начались протесты из-за введения напечатанных в России денег

    Reuters: Жители Судана возмутились из-за введения напечатанных в России денег

    В Судане начались протесты из-за введения напечатанных в России денег
    @ AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Введение новых банкнот в Судане вызвало протесты из-за сложностей с обменом в подконтрольных Силам быстрого реагирования районах, где доступность банков ограничена, сообщили СМИ.

    Как передает Reuters, в районах, подконтрольных Силам быстрого реагирования (RSF), жители столкнулись с трудностями в обмене старых банкнот на новые из-за недостатка банков и отсутствия у многих граждан удостоверений личности, пишет РБК.

    Отмечается, что правила, введенные армией, требуют от граждан сдачи старых банкнот в банки и открытия счета для получения новых купюр номиналом в 500 и 1000 суданских фунтов. Ограниченная доступность банковских учреждений и отсутствие у людей документов усложняют процесс обмена, вызывая недовольство.

    Министр финансов Судана Джибриль Ибрагим заявил, что денежная реформа увеличила банковские депозиты, что позволяет армии финансировать военные расходы. Однако в районах, контролируемых RSF, жители не могут обменять деньги из-за отсутствия идентификационных документов и смартфонов для онлайн-банкинга.

    Недовольство также выразили и жители Порт-Судана. «Когда в будущем вам понадобятся наличные, они вам их не дадут. Вы можете потратить целый день, чтобы получить 50 тыс. суданских фунтов (около 20 долларов) или 100 тыс. (около 40 долларов)», – рассказал торговец рыбой Али Мониб.

    Reuters сообщает, что новые банкноты были напечатаны в России.

    Ранее и.о. замглавы МИД Судана Хусейн Аль-Хадж заявил, что российское влияние в Африке может позволить Москве сыграть ключевую роль в завершении конфликта в Судане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт в Судане обострился в 2023 году, когда между отрядами Сил быстрого реагирования и армией начались столкновения. Конфликт разгорелся на почве разногласий между главнокомандующим армией и главой Суверенного совета Абдель Фаттахом аль-Бурханом и его заместителем, главой СБР Мухаммедом Хамданом Даклу. Также конфликту способствовал раскола внутри военных элит, их борьба за власть и доступ к золотым рудникам.

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    10 января 2025, 14:38 • Новости дня
    Украинский спецназ захватил итальянского пиццайоло в Купянске

    ВСУ задержали итальянского пиццайоло Джанни Ченни в Харьковской области

    Украинский спецназ захватил итальянского пиццайоло в Купянске
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Итальянского мастера по выпечке пиццы Джанни Ченни захватили украинские спецслужбы в районе Купянска, где он находился в качестве российского добровольца, пишет Today.it.

    Итальянский пиццайоло был захвачен украинским спецназом в районе Купянска Харьковской области, передает РИА «Новости».

    Захват произошел примерно 7-8 августа, вероятно, в ходе операции разведслужб.

    Ченни, родившийся 19 августа 1973 года в Неаполе, ранее стал российским добровольцем.

    Портал опубликовал фотографию документа Джанни Ченни, который они называют военным билетом. Также согласно этому документу, у Ченни есть жена и двое детей.

    Ранее военный из Франции назвал причины вступления в ряды добровольцев в Донбассе.

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    10 января 2025, 14:22 • Новости дня
    Чешский хоккеист Недоманский назвал русских «примитивной нацией»
    Чешский хоккеист Недоманский назвал русских «примитивной нацией»
    @ RUDI BLAHA/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Чемпион мира по хоккею 1972 года из Чехии Вацлав Недоманский заявил, что считает русских «примитивной нацией».

    Недоманский отметил, что за исключением некоторых гениальных личностей, таких как писатели или композиторы, он считает русских «примитивной нацией», пишет Idnes, передает RT.

    «Когда я играл против русских, немногие из них были психически здоровы», – заявил хоккеист. Недоманский добавил, что некоторые чешские спортсмены поддерживали дружеские отношения с советскими коллегами. Однако сам он никогда не стремился к общению с ними и не поддерживал такие связи.

    Ранее президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что желает скорейшего возвращения сборной России к соревнованиям. IIHF объявила, что в начале февраля будет решено, смогут ли сборные России и Белоруссии участвовать в чемпионате мира 2026 года.

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    11 января 2025, 07:45 • Новости дня
    Пилоты ВСУ дали признательные показания по делу о терроризме

    Украинские пилоты Шиманский и Морозов дали признательные показания по делу о терроризме

    Пилоты ВСУ дали признательные показания по делу о терроризме
    @ Алексей Потицкий/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские пилоты Дмитрий Шиманский и Александр Морозов сотрудничали со следствием и дали признательные показания по уголовному делу о терроризме, которое рассматривает Второй Западный окружной военный суд, сообщили в правоохранительных органах.

    Уголовное дело рассматривается военным судом в закрытом режиме из-за наличия секретных данных и для обеспечения безопасности участников процесса, передает ТАСС.

    Шиманскому и Морозову предъявлены обвинения по нескольким статьям УК России, включая терроризм, нарушение правил международных полетов и незаконное пересечение государственной границы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, они находятся под арестом в одном из московских СИЗО. Пилоты были задержаны в 2023 году.

    Полковник ВСУ Морозов рассказал, что получил приказ атаковать склад горюче-смазочных материалов в Брянской области, но его самолет зацепился за ЛЭП и потерпел крушение. Шиманский был задержан в Тульской области.

    Они дали подробные показания о планируемых Главным управлением разведки Минобороны Украины терактах с «грязной бомбой» и переброске малых ядерных переносных зарядов.

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    10 января 2025, 22:09 • Новости дня
    В Белом доме объяснили механизм отмены Трампом новых санкций против РФ

    Кирби: Трамп сможет отменить санкции против энергетического сектора России только через Конгресс

    Tекст: Вера Басилая

    Новый пакет санкций против энергетического сектора России, введенный администрацией Джо Байдена, может быть отменен избранным президентом США Дональдом Трампом только с одобрения Конгресса, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    По словам Кирби, Дональд Трамп сможет отменить новые санкции против России только через Конгресс США, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что решение о необходимости обращения к законодательной ветви власти будет принимать следующая американская администрация.

    Кирби отметил, что санкции были введены президентом Джо Байденом и касаются российского энергетического сектора, включая нефть и сжиженный природный газ. В Вашингтоне рассчитывают, что в результате этих действий «Россия будет ежемесячно терять миллиарды долларов».

    Кроме того, в США принят ряд мер по сужению охвата ранее выданной генеральной лицензии, позволяющей западной финансовой системе обслуживать сделки по купле-продаже российских энергоносителей. Лицензия 8L от Министерства финансов США будет действовать до 12 марта 2025 года, однако ее действие теперь ограничено.

    Таким образом, новая администрация США во главе с Трампом будет вынуждена работать через Конгресс, чтобы изменить этот курс.

    Ранее европейские чиновники выражали опасения, что избранный президент США Дональд Трамп может отменить санкции против России, введенные Джо Байденом.

    Американский Минфин объявил о введении санкций против 30 российских нефтесервисных компаний, включая «РН-Бурение» и «Технологии ОФС», что осложнит доступ к сложным запасам нефти.

    Также США ввели санкции против «Газпром нефти» и заместителей главы Минэнерго.

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    10 января 2025, 16:00 • Новости дня
    Рар: Шольц дал Трампу аргумент для роспуска НАТО
    Рар: Шольц дал Трампу аргумент для роспуска НАТО
    @ Wolfgang Kumm/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Канцлер Германии Олаф Шольц вступает в конфронтацию с президентом США Дональдом Трампом. Ее причина не столько в росте военных расходов НАТО, сколько в перспективах взаимоотношений европейцев и Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее Шольц выступил против требования Трампа нарастить оборонные расходы НАТО до 5%, а также «притормозил» пакет помощи Украине.

    «Выступление Олафа Шольца против требования Дональда Трампа довести оборонные бюджеты стран НАТО до 5% ВВП – смелый шаг канцлера. Он, чувствуя себя политиком лидирующей в Европе страны, счел, что имеет право поправить избранного президента США», – сказал германский политолог Александр Рар.

    Он уточнил: кроме прибалтов и поляков, никто из европейцев не готов слушаться республиканца в вопросе оборонных расходов. «5% ВВП – это слишком завышенная цифра, которая ничем не обоснована. Разве блок готовится к войне? И почему именно 5%, а не 4%, 6% или 10%? Все эти вопросы возникают на повестке европейских лидеров», – указал собеседник.

    По его мнению, идея Трампа основывается на «диктате и демонстрации им возможностей заставить европейцев следовать приказам Вашингтона». Такой подход не понравился Шольцу, полагает Рар. При этом, как он заметил, немецкий политик не отказывается от повышения расходов на бундесвер и Североатлантический альянс – речь идет именно о «нелогичном требовании» Трампа.

    На этом фоне спикер не исключает, что республиканец намеренно выдвинул идею по увеличению расходов. «Это очень похоже на провокацию. То есть избранный президент США пытается надавить на Европу и дать ей понять, что он командир, а европейским лидерам следует становиться в ряд и слушаться. Но те пытаются усмирить республиканца и, как это уже сделал Шольц, уходят в оппозицию. Таким образом, у Трампа появляется аргумент в пользу роспуска Североатлантического альянса, который он, по всей видимости, считает неэффективным», – рассуждает политолог.

    Развитие событий по этому сценарию приведет к переполоху на Западе. «Одни будут кидаться в ноги Трампу, а другие – проклинать его. Возможно, в этом и заключается политическая затея избранного президента США», – допускает аналитик. Другими словами, конфронтация, которая возникает между Шольцем и Трампом, не столько конкретно про военные расходы НАТО, сколько в целом про стратегию блока, про отношение между Вашингтоном и европейцами, подчиненными Америки.

    Рар также обратил внимание на решение Шольца блокировать военную помощь Украине. Он объясняет такой шаг канцлера предвыборной кампанией в Германии. «В немецком обществе возникают вопросы, зачем передавать миллиарды евро Украине, если ВСУ фактически проигрывают. Шольц пытается заработать дополнительные очки и симпатию избирателей», – пояснил собеседник.

    Кроме того, свою роль сыграло и намерение Трампа урегулировать конфликт. «В ситуации, когда новая администрация может отказаться от помощи Украине, Берлину незачем выделять миллиарды. Между тем отдельные политики вроде глав МИД и Минобороны настаивают на финансировании Украины. Но делается это для того, чтобы в случае необходимости обвинить Шольца, что якобы именно он «сдал» Украину», – заключил Рар.

    Схожей точки зрения придерживается Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований. По его оценкам, позиция Шольца по торможению дополнительной военной помощи Киеву возвращает внутринемецкую дискуссию по украинскому конфликту к состоянию первой половины 2022 года – «уже не 5000 касок, еще не танки Leopard».

    «Объяснить избирателю (если такая задача в принципе стоит), как миллиардная помощь украинскому руководству изменит жизнь к лучшему, значительно труднее, чем три года назад», – пишет он в своем Telegram-канале. При этом наряду с предвыборными маневрами, играет свою роль и трансатлантическая синхронизация, объяснил политолог. «Миротворческий задор Трампа может обернуться по-разному, но ставить себя в глупое положение в Берлине не хотят», – уточнил эксперт.

    Кроме того, «пацифизм» ведомства федерального канцлера можно считать результатом негласных договоренностей между СДПГ и ХДС, которым, вероятно, еще предстоит стоять плечом к плечу в непростом диалоге с командой республиканца, считает Соколов. 

    Ранее Олаф Шольц выступил против требования Дональда Трампа о росте оборонных расходов. Он указал на то, что 5% от ВВП Германии означали бы траты в размере 200 млрд евро в год. В то же время сейчас бюджет ФРГ составляет около 490 млрд евро, отметил канцлер.

    «Это большие деньги, и в действительности это означает, что пришлось бы прибегнуть или к экономии порядка 150 млрд, или задолженности в размере 150 млрд, или комбинировать все это. Поэтому я считаю, что лучше сконцентрироваться на пути, который давно оговорен в НАТО», – пояснил Шольц. По его словам, сейчас «есть четкая процедура», в рамках которой описаны задачи по наращиванию возможностей оборонного альянса.

    Несмотря на свою позицию, глава правительства также отметил, что Германия должна делать больше для своей безопасности. За последние годы Берлин практически удвоил свои оборонные расходы до почти 80 млрд евро в год. Это произошло на фоне договоренности стран НАТО на саммите в Вильнюсе в 2023 году, где было принято решение тратить на оборону минимум 2% ВВП, что уже выполняют 23 из 32 членов альянса.

    Как отмечают опрошенные Reuters чиновники и аналитики, НАТО не согласится на предложение Трампа повысить расходы стран-членов на оборону с 2% до 5% ВВП. При этом, скорее всего, альянс все же увеличит текущий целевой показатель. «Похоже, что произойдут изменения. Я не думаю, что это будет 5%, что было бы невозможно почти для каждой страны прямо сейчас, но это будет не 2%, которых мы уже пытаемся достичь, это будет больше двух», – заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

    По мнению экспертов, показатель в 5% ВВП недостижим практически для всех членов альянса с экономической и политической точек зрения. Некоторые аналитики предполагают, что Трамп намеренно выдвинул нереалистичное предложение, чтобы по итогам длительных переговоров страны НАТО согласись на цифру, близкую к 3%.

    На этом фоне примечательно сообщение о блокировке Шольцем выделения Киеву дополнительного пакета военной помощи на сумму 3 млрд евро. Идею продвигают главы МИД и Минобороны Анналена Бербок и Борис Писториус. По данным журнала Der Spiegel, министры хотели бы реализовать проект до выборов в Бундестаг, намеченных на 23 февраля.

    Как сообщает издание, помощь должна, в частности, включать три системы ПВО IRIS-T и снаряды, ракеты для Patriot, 10 гаубиц и боеприпасы. Предполагалось провести через бюджетный комитет Бундестага 3 млрд евро как дополнительные расходы. Два ведомства обосновывают этот шаг тем, что позиции Киева на поле боя в последние месяцы ухудшились. Они также указали на неясные перспективы в отношении будущей поддержки со стороны США после возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

    Однако в офисе канцлера дали понять, что тот не поддерживает идею. По данным газеты, Шольц «не хочет ставить будущее федеральное правительство перед свершившимся фактом» и «не видит необходимости в срочных действиях». Источники Der Spiegel видят и другие причины такого решения. По их мнению, Шольц не хочет объявлять о дальнейших поставках оружия на Украину в разгар избирательной кампании, поскольку это может оттолкнуть потенциальных избирателей СДПГ. «Зеленые» при этом пытаются привлечь сторонников, требуя увеличить расходы на оборону.

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    11 января 2025, 07:24 • Новости дня
    На Украине назначили награду за оборонявшего в одиночку опорник Закарью Алиева

    Оборонявший в одиночку опорный пункт Закарья Алиев рассказал о назначенной на Украине за его голову награде

    На Украине назначили награду за оборонявшего в одиночку опорник Закарью Алиева
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Российский военный Закарья Алиев из Дагестана, который в одиночку удерживал опорный пункт, рассказал, что за его голову на Украине обещают 50 млн рублей.

    На данный момент он находится в больнице. Алиев рассказал о своих травмах: «Есть проблема с ногой, с коленом. Временами оно отказывает, и нога перестает сгибаться. Врачи говорят – что-то со связками», – передает RT.

    Также он сообщил, что подписал контракт с киностудией, которая намерена экранизировать его историю. Однако военный думает о возвращении в зону СВО. «У меня до окончания контракта осталось четыре-пять месяцев. Первым делом после выписки поеду в свою военную часть решать все вопросы», – подчеркнул Алиев.

    В настоящее время его командование рассматривает возможность вручения награды, однако, какая именно это будет награда, пока неизвестно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Алиев три недели защищал опорный пункт в одиночку, прежде чем его эвакуировали при помощи дрона. Алиев рассказал, что ВСУ не понимали, что он остался один. Эвакуационная группа не могла подойти к нему на помощь из-за обстрелов украинских боевиков.

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    11 января 2025, 05:34 • Новости дня
    Пентагон назвал страну, которая «может перестроить международный порядок»

    Первый замглавы Пентагона Хикс назвала Китай единственной способной «перестроить международный порядок» страной

    Пентагон назвал страну, которая «может перестроить международный порядок»
    @ Norbert Eisele-Hein/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Китай – единственная страна, которая может «перестроить международный порядок», для успеха в соперничестве с Китаем требуется новая тактика, а подходы холодной войны против СССР неэффективны, заявила первый замминистра обороны США Кэтлин Хикс.

    Хикс заявила, что США не смогут добиться успеха в стратегическом соперничестве с Китаем, используя методы, применявшиеся во времена холодной войны против СССР. По ее словам, Китай не является аналогом советского блока, и подходы, основанные на тактике 40-летней давности, не принесут желаемого результата.

    Она подчеркнула, что Китай является единственной страной, обладающей «волей и все большим набором средств, чтобы перестроить международный порядок», передает ТАСС.

    Хикс отметила, что конкуренция с Китаем не должна означать конфликт, так как никто не желает глобальных разрушений. «Мы хотим, чтобы руководство КНР каждый день просыпалось, взвешивало риски агрессии и думало, что сегодня не тот день», – подчеркнула Хикс.

    «И чтобы они думали так сегодня и каждый день в период до 2027 года, в 2035 году, а также в 2049-м и далее», – добавила она.

    По словам Хикс, США продолжают укреплять свою национальную оборону, чтобы соответствовать вызовам нынешней эпохи стратегического соперничества с Китаем. Администрация США модернизирует американские вооруженные силы, добиваясь превосходства над Китаем в военной сфере на долгосрочной основе, заявила она.

    По ее словам, Пентагон еще в конце 1990-х годов в своих прогнозах на 20 лет считал, что Россия и Китай являются наиболее вероятными потенциальными соперниками США. В то же время замглавы ведомства заявила, что проводимая Пекином в настоящее время модернизация Народно-освободительной армии Китая, по ее оценке, «стремительна, амбициозна и сфокусирована» против США.

    Пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй, комментируя высказывания Хикс, заявил, что Вашингтон пытается найти предлог для сохранения своей военной гегемонии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с американским президентом Джо Байденом заявил, что возможный конфликт или конфронтация Китая и США повлекли бы за собой невыносимые для обеих сторон последствия. Согласно американским СМИ, администрация Дональда Трампа будет иметь антикитайский характер.

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    10 января 2025, 21:25 • Новости дня
    Перекрывшего для намаза дорогу тракториста оштрафовали

    Тракториста в Сургуте оштрафовали за перекрытие дороги для проведения намаза

    Перекрывшего для намаза дорогу тракториста оштрафовали
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Сургуте (ХМАО) водитель трактора заблокировал дорогу для проведения намаза, за что был оштрафован полицией на сумму до 3 тыс. рублей.

    Как пишет Ura.ru, в Сургуте полиция привлекла к ответственности водителя трактора, который оставил свое транспортное средство на дороге, чтобы совершить намаз. По данным пресс-службы УМВД по ХМАО, мужчину оштрафовали за нарушение правил дорожного движения согласно статье 12.19 КоАП РФ. Нарушение связано с неправильной остановкой или стоянкой, создающей препятствия для движения других транспортных средств.

    Напомним, инцидент вызвал значительный резонанс среди жителей Сургута. По информации СМИ, водитель оставил трактор на дороге, расстелил коврик и начал молиться. Полиция отметила, что штраф за подобное нарушение варьируется от 1,5 до 3 тыс. рублей.

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    10 января 2025, 17:18 • Новости дня
    Фицо: Словакия получит российский газ альтернативным маршрутом

    Фицо: Словакия получит газ от Газпрома альтернативным маршрутом

    Фицо: Словакия получит российский газ альтернативным маршрутом
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Валерия Городецкая

    Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Газпром обещал поставить газ в Словакию «другим способом» в случае отсутствия транзита через Украину.

    Фицо подчеркнул, что крупнейший словацкий энергооператор, компания SPP, уже заполнила свои газовые резервуары и намерена минимизировать их использование, пока это будет возможно, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что на основе существующего договора с Газпромом Словакия продолжит заполнять свои хранилища газом. «Компания SPP заполнила резервуары, мы не будем из них брать, сколько это будет возможно. И между этим будем утрамбовывать газ в эти хранилища на основе договора, который у нас есть с Газпромом. Газпром сказал, что поставит этот газ другим способом», – отметил Фицо.

    Напомним, Газпром прекратил подачу газа через Украину с 1 января 2025 года из-за истечения транзитного соглашения с Нафтогазом.

    Ранее Фицо заявил, что на декабрьской встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждались гарантии поставок газа от Газпрома в Словакию, включая альтернативные маршруты.

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    10 января 2025, 20:25 • Новости дня
    США увеличили награду за Мадуро до 25 млн долларов

    США не признали инаугурацию Мадуро и увеличили награду за его поимку

    США увеличили награду за Мадуро до 25 млн долларов
    @ Jeampier Arguinzones/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Вашингтон не признал инаугурацию президента Венесуэлы Николаса Мадуро и увеличил награду за его поимку до 25 млн долларов, а также за информацию о других высокопоставленных венесуэльских чиновниках.

    США не признали инаугурацию президента Венесуэлы Николаса Мадуро и увеличили награду за него, передает ТАСС.

    Представитель американской администрации выступил на специальном брифинге для журналистов, подчеркнув, что Вашингтон вводит новый пакет санкций против Венесуэлы. Это заявление стало частью продолжающейся напряженности между двумя странами.

    «Мы увеличиваем награду за Николаса Мадуро и за министра внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Диосдадо Кабельо до 25 млн долларов», – подчеркнул представитель США. Кроме того, американская сторона предложила награду в 15 млн долларов за информацию, которая может привести к задержанию и вынесению приговора министру обороны Венесуэлы Владимиру Падрино Лопесу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на заседании БРИКС поддержал Николаса Мадуро как законного лидера Венесуэлы и отметил экономический рост страны под его руководством. Николас Мадуро вновь вступил в должность президента Венесуэлы, несмотря на то что ряд стран, включая США, не признали его переизбрание.

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    10 января 2025, 21:08 • Новости дня
    В США заявили о неготовности Украины к переговорам с Россией
    В США заявили о неготовности Украины к переговорам с Россией
    @ Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Евгения Караваева

    Украина и Россия не готовы к переговорам, заявили в действующей администрации США.

    На онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что в настоящее время нет ожиданий, что стороны готовы к диалогу, передает ТАСС.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, если соглашения будут такими, чтобы их невозможно было нарушить. Лавров отметил, что президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам года обозначил принципиальную позицию Москвы по урегулированию конфликта.

    «Мы всегда были и остаемся готовыми к переговорам», – подчеркнул Лавров, добавив, что речь может идти только о надежных, юридически обязывающих договоренностях, которые устраняют первопричины конфликта и предусматривают механизм невозможности их нарушения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Карин Келлер-Зуттер заявила о готовности Швейцарии выступить посредником в урегулировании конфликта. Лидер Украины Владимир Зеленский заявил о намерении страны получить гарантии безопасности от США и завершить конфликт с Россией в 2025 году.

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    10 января 2025, 20:02 • Новости дня
    В США признали рост цен на нефть из-за новых санкций против России

    Кирби: Санкции США против российской энергетики уже привели к росту цен на нефтяных рынках

    В США признали рост цен на нефть из-за новых санкций против России
    @ Chris Kleponis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что санкции США против энергетики России вызвали рост цен на мировых рынках, но считает это временной ситуацией.

    На онлайн-брифинге он заявил: «Да, мы знаем о небольшом росте рынков с того момента, как появились новости об этих санкциях, но мы не считаем, что это долгосрочная проблема», передает ТАСС.

    Он также отметил, что принятые меры не окажут значительного влияния на мировой рынок нефти и экономику США. По его словам, ситуация на рынках является временной и не вызовет долгосрочных экономических последствий.

    В интервью Кирби подчеркнул, что санкции направлены на ограничение средств, которые Россия может использовать для финансирования своей экономики и военной деятельности, но они не должны привести к значительным потрясениям на мировом уровне.

    Ранее американский Минфин включил в санкционный список гендиректора Росатома Алексея Лихачева и других топ-менеджеров корпорации. Представители американской администрации подчеркнули, что санкции направлены на подрыв экономической основы России, снижение доходов от энергетического экспорта и усложнение доступа к ключевым технологиям. По их словам, санкции касаются не только энергетического сектора, но и лиц, поддерживающих металлургическую и горнодобывающую отрасли России.

    В пятницу сообщалось, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE впервые с октября 2024 года выросла выше 80 долларов за баррель. Кроме того, в пятницу утром стало известно, что мировые цены на нефть снизились, продолжив динамику предыдущего торгового дня.

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