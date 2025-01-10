Дания призвала Трампа к диалогу

Эксперты спрогнозировали дальнейшую судьбу Гренландии

Лукьянов: Заявление главы МИД Дании о возможной независимости Гренландии стало следствием давления Трампа

Tекст: Анастасия Куликова

«Власти Дании никогда не отрицали право жителей Гренландии на самоопределение. Однако на фоне риторики Дональда Трампа нынешнее заявление главы МИД королевства заслуживает внимания», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор дискуссионного клуба «Валдай».

Он напомнил, что во главе правительства Гренландии находится сепаратист, который своей целью декларирует независимость острова. Другое дело, что до сих пор подобные разговоры велись абстрактно и «в общем порядке», добавил собеседник. «На деле речь шла совсем не об отделении территорий от Дании, а об условиях взаимодействия сторон – прежде всего финансовых. Причем чем больше в Гренландии наблюдалось сепаратистских или суверенистских настроений, тем больше требований они выдвигали», – уточнил политолог.

На этом фоне планы Трампа присоединить Гренландию к США ошарашили Копенгаген. Заявление главы МИД Дании об амбициях острова, которые могут привести к обретению статуса независимого государства, стало следствием давления избранного американского президента, считает спикер. «Позиция министра Ларса Лекке Расмуссена оборонительная», – подчеркнул аналитик.

Дело в том, что Трамп не в первый раз озадачивает руководство королевства. «Республиканец поднимал вопрос о Гренландии еще во время первого президентского срока. Сделанное им в 2019 году предложение купить остров вызвало скандал и стало причиной довольно глубокого кризиса в отношениях Вашингтона и Копенгагена», – напомнил Лукьянов, добавив, что нынешняя риторика властей Дании диктуется новой ситуацией.

При этом, как отметил собеседник, Гренландия не высказывалась за присоединение к США. «Это исключительно желание Трампа. После Второй мировой войны и на протяжении холодной войны остров играл существенную роль в общей системе противоракетной обороны на Крайнем Севере. Поэтому американцы там присутствуют и никуда не денутся», – уточнил аналитик. По его оценкам, маловероятно, что идеи избранного американского президента найдут поддержку среди гренландского населения.

Местные жители высказываются, скорее, именно за независимость от Дании. Другой вопрос, способен ли остров существовать отдельно, ведь пока это в значительной степени получатель субсидий из Копенгагена, отметил спикер.

«Гренландия – это большая и потенциально богатая территория. Но фактически это неподъемная ноша для Копенгагена – королевство не потянет траты на разработку ресурсов. В то же время с точки зрения стратегической значимости Дания без Гренландии превратится в среднюю европейскую страну, а Вашингтон утратит интерес к государству», – рассуждает Лукьянов.

Собеседник также обратил внимание на результаты соцопросов, согласно которым подавляющее большинство датчан высказались против передачи Гренландии США. «Итоги исследования вполне понятны: между королевством и островом нет открытого военного и силового противостояния, нет фактора, который приводил бы население митрополии к желанию избавиться от актива», – пояснил он.

«Подобная реакция также объясняется давлением – другая страна в довольно бесцеремонной форме говорит, мол, мы сейчас у вас заберем Гренландию, – продолжил аналитик. – При этом не исключено, что настроения могут измениться, если развитие событий будет сопровождаться различными проблемами – например, США предпримут действия, ущемляющие датские интересы. Однако пока до этого все-таки еще далеко».

По прогнозам политолога, в конечном счете все сведется к торгу между Гренландией и Копенгагеном об условиях сосуществования. «Мне кажется, формальный статус острова не изменится. Даже при экстравагантности Трампа и экстраординарности времен, которые мы переживаем, трудно представить силовой отъем части территории страны – члена НАТО другой страной – членом НАТО», – считает он.

Как полагает специалист, речь также может идти о новых договоренностях по присутствию США на острове и о выгоде Вашингтона. «Стоит понимать, что с 40-х годов прошлого века Гренландия является частью военно-политических структур США на Крайнем Севере. Что-то может усилиться, но качественных изменений для России, мне кажется, не будет. И Канада, и Гренландия, и Норвегия так или иначе при необходимости выполняют функции в рамках общей системы обороны НАТО», – детализировал Лукьянов.

Схожей точки зрения придерживается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Гренландия никогда особенно эффективно не управлялась Данией. Она слишком большая, расположена достаточно далеко. К тому же никто никогда не сомневался, что Дания не сможет обеспечить военную безопасность Гренландии. Вообще, остров уже с середины прошлого века говорит о своем суверенитете. И нынешние заявления Трампа только подстегнули этот дискурс», – объяснил он.

«Сейчас Гренландия подтверждает свою субъектность. Теоретически она вполне может обрести суверенитет в полном смысле и быть признанной ООН. Но защитить ее в случае внешней агрессии смогут только США. К тому же на территории острова уже много лет действует американская база «Питуффик». Это создает почву для разговоров о вхождении острова в состав США. Но население Гренландии, как видим, против этого», – напомнил он.

«Власти Дании, в свою очередь, надеются переждать президентство Трампа, после которого разговоры о статусе Гренландии сойдут на нет. Я думаю, что в реальности так и будет – разговоры останутся разговорами и не перейдут в практическую плоскость, поскольку остров вполне устраивает и нынешнее положение», – заключил Ткаченко.

Ранее глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен допустил, что Гренландия может стать отдельным государством. «Мы полностью признаем, что у Гренландии есть свои амбиции. Если они осуществятся, Гренландия станет независимой, хотя вряд ли у нее будут амбиции стать субъектом США», – приводит его слова РИА «Новости».

Так дипломат ответил на слова избранного президента США Дональда Трампа о том, что Гренландия должна стать частью США. Он подчеркнул ее стратегическую важность для нацбезопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России.

Избранный президент США также отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. При этом, как сообщает «Коммерсант», зампредставителя Пентагона Сабрина Сингх заявила: «Я не знаю ни о каких планах... и не буду касаться гипотетических вопросов. Я думаю, говорить об этом следует будущей администрации».

Между тем советники Трампа предупредили датских чиновников о серьезности его намерения приобрести Гренландию. Официальные лица в Дании теперь анализируют, как правильно ответить, чтобы избежать ухудшения отношений с США, важным союзником и членом НАТО. Датские чиновники полагают, что не следует считать заявление Трампа шуткой и нужно начать серьезные переговоры по этому поводу, сообщает CNN.

Лидеры европейских стран отнеслись с непониманием к заявлениям Трампа по Гренландии, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Он напомнил, что принцип неприкосновенности границ должны соблюдать все страны, передает ТАСС. «Границы нельзя передвинуть силой», – подчеркнул канцлер. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро высказался в схожем ключе, подчеркнув, что Евросоюз не допустит ни одной стране атаковать его границы. Он усомнился, что США будут завоевывать Гренландию, но добавил, что мир вошел в эпоху диктата силы.

Между тем посол России в Дании Владимир Барбин в интервью Danmarks radio подчеркнул важность независимого решения гренландцев о будущем острова, отметив недопустимость внешнего вмешательства в этот процесс. Дипломат отметил, что вмешательство извне только усугубит ситуацию в Арктике.

Примечательно, что согласно опросу исследовательской компании Megafon, проведенному для телеканала TV2, большинство датчан выступают за сохранение Гренландии в составе королевства. Агентство Ritzau также сообщало, что 89,2% участников опроса, проведенного социологическим институтом Voxmeter, выразили несогласие с идеей передачи Гренландии США. Лишь 4,5% респондентов поддержали эту инициативу.

Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в претензиях Трампа на Гренландию.