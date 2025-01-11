Шольц напомнил Трампу о неприкосновенности границ

Шольц призвал Трампа соблюдать границы после заявления о Гренландии

Tекст: Ольга Иванова

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил с критикой заявлений избранного президента США Дональда Трампа о возможности включения Гренландии в состав Соединенных Штатов. Об этом сообщает ТАСС. Шольц, выступая на федеральном съезде Социал-демократической партии Германии в Берлине, подчеркнул неприкосновенность государственных границ как основополагающий принцип международного права.

«Мы слышали некоторые заявления из США, которые дают повод для беспокойства», – заявил Шольц. Он добавил, что принцип неприкосновенности границ должен соблюдаться любой страной, вне зависимости от ее размера и могущества.

Канцлер также отметил, что ни одна страна не является задворками другой и ни одна маленькая страна не должна бояться большого соседа. Эти заявления были сделаны в контексте обсуждения западных ценностей.

Шольц подчеркнул, что соблюдение границ является сердцевиной того, что определяет западные ценности, и призвал Трампа придерживаться международных норм.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Гренландии пока не планируют проведение референдума о независимости от Дании, несмотря на стремление к самостоятельности.

Попытка избранного американского президента Дональда Трампа присоединить Гренландию к США военным путем могла бы активировать положения Лиссабонского договора о взаимной обороне стран ЕС, что может вызвать сложности из-за отсутствия реальной военной силы, указывают СМИ.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, контроль над Гренландией может предоставить Трампу новые площадки для размещения самолетов с ядерным оружием, пункты базирования подлодок и кораблей, а также крупные запасы редкоземельных металлов.