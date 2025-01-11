Линии границ прочерчены не раз и навсегда. Передел мира никогда не прекращался, как и движение тектонических плит. История великих открытий – если не географических, то геополитических – продолжается.0 комментариев
Шольц напомнил Трампу о неприкосновенности границ
Шольц призвал Трампа соблюдать границы после заявления о Гренландии
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Дональда Трампа соблюдать международные границы после его высказываний о возможном включении Гренландии в состав США.
Канцлер Германии Олаф Шольц выступил с критикой заявлений избранного президента США Дональда Трампа о возможности включения Гренландии в состав Соединенных Штатов. Об этом сообщает ТАСС. Шольц, выступая на федеральном съезде Социал-демократической партии Германии в Берлине, подчеркнул неприкосновенность государственных границ как основополагающий принцип международного права.
«Мы слышали некоторые заявления из США, которые дают повод для беспокойства», – заявил Шольц. Он добавил, что принцип неприкосновенности границ должен соблюдаться любой страной, вне зависимости от ее размера и могущества.
Канцлер также отметил, что ни одна страна не является задворками другой и ни одна маленькая страна не должна бояться большого соседа. Эти заявления были сделаны в контексте обсуждения западных ценностей.
Шольц подчеркнул, что соблюдение границ является сердцевиной того, что определяет западные ценности, и призвал Трампа придерживаться международных норм.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Гренландии пока не планируют проведение референдума о независимости от Дании, несмотря на стремление к самостоятельности.
Попытка избранного американского президента Дональда Трампа присоединить Гренландию к США военным путем могла бы активировать положения Лиссабонского договора о взаимной обороне стран ЕС, что может вызвать сложности из-за отсутствия реальной военной силы, указывают СМИ.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, контроль над Гренландией может предоставить Трампу новые площадки для размещения самолетов с ядерным оружием, пункты базирования подлодок и кораблей, а также крупные запасы редкоземельных металлов.