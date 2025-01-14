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Лавров призвал учитывать мнение жителей Гренландии в вопросе инициатив Трампа
Лавров предложил учесть мнение гренландцев о принадлежности острова на фоне инициатив Трампа
Глава МИД Сергей Лавров высказался о необходимости учитывать мнение жителей Гренландии на фоне инициатив избранного президента США Дональда Трампа.
«Я думаю, что для начала нужно послушать гренландцев», – сказал он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году, передает ТАСС.
Ранее Лавров заявил, что важно проследить за тем, какими способами избранный президент США Дональд Трамп собрался воплощать свой лозунг «Сделать Америку великой вновь».
Между тем премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что жители острова не хотят идентифицировать себя ни с датчанами, ни с американцами.
При этом опрос Patriot Polling выявил, что 57,3% жителей Гренландии поддерживают присоединение к США, тогда как 37,4% высказались против.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад должен с уважением относиться к мнению жителей Донбасса и Новороссии, как это предлагается в случае с учетом мнения жителей Гренландии.