Лавров предложил учесть мнение гренландцев о принадлежности острова на фоне инициатив Трампа

Tекст: Елизавета Шишкова

«Я думаю, что для начала нужно послушать гренландцев», – сказал он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году, передает ТАСС.

Ранее Лавров заявил, что важно проследить за тем, какими способами избранный президент США Дональд Трамп собрался воплощать свой лозунг «Сделать Америку великой вновь».

Между тем премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что жители острова не хотят идентифицировать себя ни с датчанами, ни с американцами.

При этом опрос Patriot Polling выявил, что 57,3% жителей Гренландии поддерживают присоединение к США, тогда как 37,4% высказались против.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад должен с уважением относиться к мнению жителей Донбасса и Новороссии, как это предлагается в случае с учетом мнения жителей Гренландии.