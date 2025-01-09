Песков указал на необходимость уважать мнение жителей Донбасса по аналогии с Гренландией

Tекст: Елизавета Шишкова

Песков подчеркнул, что если США настаивают на учете мнения жителей Гренландии относительно включения ее в состав США, то Запад должен проявить аналогичное уважение к мнению жителей четырех новых регионов России, передает ТАСС. Песков заявил: «Очень важно про это помнить».

Пресс-секретарь президента также отметил, что Москва внимательно следит за притязаниями США на Канаду и Гренландию, но считает, что это вопрос двусторонних отношений Вашингтона с Оттавой и Копенгагеном. Песков подчеркнул, что такие притязания пока существуют на уровне заявлений, и Россия наблюдает за развитием ситуации.

Кроме того, Кремль следит за дискуссией вокруг Панамского канала после заявлений Трампа о возможном возвращении контроля над ним. Песков сообщил, что Москва считает это вопросом двусторонних отношений США и Панамы, но внимательно отслеживает обмен заявлениями между странами.

Избранный президент США Дональд Трамп не оставляет идею присоединения Гренландии и Канады к Соединенным Штатам, несмотря на международные последствия.

Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала воздержаться от комментариев по заявлениям Трампа до его официального вступления в должность.

Подавляющее большинство датчан, девять из десяти, выступают против идеи передачи Гренландии США, выражая мнение о стратегической важности острова.