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    Сергей Миркин Сергей Миркин Что ждет Украину в 2025 году

    В начале 2025 года президент США Трамп попытается убедить Россию и Украину принять его «мирный план». Но из этого ничего не выйдет. С одной стороны, ЗЕ-команда и ее патроны в США и ЕС будут противодействовать мирным инициативам Белого дома, так как желают продолжения конфликта. С другой стороны, заморозка конфликта невыгодна России.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Рождество Христово наделяет историю смыслом

    То, что мы часто полагаем само собою разумеющимся – например, вера в равенство и достоинство всех людей, имеет библейские, и даже точнее – рождественские корни. Бог становится одним из бедных, уязвимых, притесненных и преследуемых этого мира – и вера в это глубоко изменила представления о том, что такое человеческое достоинство.

    21 комментарий
    Андрей Полонский Андрей Полонский Русская культура не принимает только ненависти к России

    Современная русская культура не принимает только одного – ненависти к России. Стремление к верности своей стране, ее государству и ее языку – это не субкультура, это естественное состояние художника здесь и сейчас.

    19 комментариев
    8 января 2025, 13:59 • Новости дня

    Датчане высказались против передачи Гренландии США

    Опрос показал, что 89,2% датчан против передачи Гренландии США

    Tекст: Мария Иванова

    Подавляющее большинство датчан, девять из десяти, выступают против идеи передачи Гренландии США, они высказывали мнение после заявления Дональда Трампа о желании контролировать стратегически важный остров.

    Как сообщает агентство Ritzau, 89,2% участников опроса, проведенного социологическим институтом Voxmeter, выразили несогласие с идеей передачи Гренландии США. Лишь 4,5% респондентов поддержали эту идею, а 6,3% затруднились с ответом. В опросе приняло участие 1065 датчан старше 18 лет, передает ТАСС.

    Заявление избранного президента США Дональда Трампа о желании получить контроль над Гренландией вызвало бурные обсуждения в Дании. Гренландия, имеющая важное стратегическое значение в Арктике, впервые привлекла внимание Трампа в 2019 году. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен тогда назвала идею абсурдной, что привело к отмене визита Трампа в Данию.

    На этот раз Фредериксен заявила, что «Гренландия принадлежит гренландцам», подчеркнув, что будущее острова должно определяться его жителями. Председатель правительства Гренландии Мюте Эгеде согласился с этой позицией и отметил, что Гренландия не поддастся давлению извне, а ее будущее будет определяться местным сообществом.

    Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил о необходимости присоединения Гренландии к США для защиты «свободного мира».

    Как пояснял газете ВЗГЛЯД ученый Виктор Боярский, Штаты проявляют интерес к контролю над Северо-Западным проходом и усилению военного присутствия в Арктике.

    Между тем официальный представитель МИД Мария Захарова призвала воздержаться от комментариев по заявлениям Трампа о Канаде и Гренландии до его официального вступления в должность.

    7 января 2025, 19:21 • Новости дня
    ВСУ выбросили раненых солдат умирать на поле в Курской области

    Эвакуационная группа ВСУ выбросила раненых солдат на поле под Курском

    ВСУ выбросили раненых солдат умирать на поле в Курской области
    @ t.me/sashakots

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские разведчики обнаружили, что эвакуационная группа ВСУ выбросила раненых солдат на открытом поле у Курска, оставив их без помощи.

    Согласно сообщению военкора «Комсомольской правды» Александра Коца в Telegram-канале, в районах Курской области произошел инцидент с участием эвакуационной группы Вооруженных сил Украины. Разведчики группы «Север» зафиксировали передвижение украинской эвакуационной группы, состоящей из двух автомобилей, которые забрали несколько раненых.

    Во время движения к своим позициям, по неизвестной причине, из автомобиля были выброшены двое еще живых украинских военнослужащих. Этот поступок, по словам Коца, впервые зафиксирован операторами беспилотных летательных аппаратов «Северян». Подобные случаи, когда украинские военные не забирают раненых, ранее были известны, однако выбрасывание из машин отмечено впервые.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее заявила, что Украина отказалась забирать 630 своих пленных.

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    7 января 2025, 17:17 • Новости дня
    Эксперт объяснил рекордное истощение запасов газа в Европе

    Эксперт Юшков: Украина спровоцировала рекордное истощение запасов газа в Европе

    Эксперт объяснил рекордное истощение запасов газа в Европе
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Европейцы пока не могут найти альтернативу поставкам российского газа через украинскую территорию, поэтому стали еще быстрее истощать свои запасы топлива из подземных хранилищ, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков. Ранее о том, что отбор газа из европейских хранилищ ускорился, сообщили в Еврокомиссии.

    «Отбор газа из европейских хранилищ увеличился после запрета Украины на транзит российского газа по своей территории. Только в прошлом году через Украину прошло более 16 млрд кубов. Соответственно, 2-3 млрд кубов можно перекинуть на «Турецкий поток», а остальные 11-13 никуда не перенаправить», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Собеседник напомнил, что еще в декабре Россия ежесуточно поставляла в Европу через Украину 42,4 млн кубов газа. «Теперь европейцы достают эти объемы из подземных хранилищ, потому что альтернативного источника газа они не нашли, – продолжил спикер. – Постепенно страны, которые получали газ через Украину, найдут альтернативу, но пока этого не произошло, поэтому европейцы стали еще быстрее проедать запасы из хранилищ».

    Если отбор газа начался еще в ноябре, когда заполненность хранилищ составляла 96%, «то сейчас мы подходим к 70%». «Речи о том, что европейцам не хватит газа, не идет. Но главный вопрос заключается в цене газа. А цены растут с декабря. В итоге мы видим ценник под 550 долларов США за тысячу кубометров. Если морозы усилятся, то рост цен продолжится – до 700, 800 и 900 долларов. Все зависит от погоды», – пояснил экономист.

    По словам Юшкова, с началом отопительного сезона европейцы встали перед выбором – либо отбирать газ из хранилищ, либо конкурировать за сжиженный природный газ (СПГ). «Им было выгоднее доставать газ из собственных хранилищ, а не конкурировать с азиатами за СПГ. Но с этого года добавилась проблема отсутствия транзита российского газа через Украину. Все вместе это ускорило темпы изъятия газа. Каждая новость о снижении запасов газа порождает скачок цен, потому что это нервирует рынок», – добавил спикер.

    При этом Юшков отметил, что последние годы практически все объемы российского СПГ тоже идут на европейский рынок. «В ЕС нет запрета на импорт российского СПГ, поэтому европейские компании с удовольствием берут его в полном объеме. Если бы продолжался транзит газа через Украину, то российский СПГ все равно шел бы на европейский рынок, потому что это не один и тот же газ», – отметил собеседник.

    Тем не менее России выгоднее продавать трубопроводный газ, потому что Газпром платит за его добычу налоги (НДПИ) и затем транспортную пошлину, перечисляя 30% рыночной стоимости газа в бюджет. «А СПГ не имеет экспортной пошлины, действуют льготы на НДПИ, поэтому такая продажа газа не так выгодна государству», – пояснил спикер.

    Все это показывает, что европейский бизнес хочет получать российский газ и сохранить контракты, подчеркивает экономист. «Заявлять о том, что в ЕС обойдутся без российского газа, могут только в Брюсселе, который не несет никакой ответственности за экономическую ситуацию в странах Европы, а компании и национальные правительства бьются за возможности покупать российский газ», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ.

    Что касается заявлений отдельных стран о том, что Украина, перекрыв транзит российского газа по своей территории, нарушает соглашение об ассоциации с Евросоюзом, то они в первую очередь вызваны ростом цен на топливо. «Страдает вся Европа, а не только Венгрия, Австрия или Словакия. Даже если европейская страна не покупает российский газ, то цена на бирже все равно выросла, будь то норвежский газ, СПГ из Алжира или Азербайджана. Цена любых поставок определяется из биржевых котировок, которые пошли вверх. Поэтому Украина навредила всей Европе», – добавил Юшков.

    В субботу в Еврокомиссии заявили о том, что запасы газа в хранилищах Евросоюза остаются на уровне 70%, но отбор происходит быстрее, чем в прошлом году. Чтобы смягчить последствия о разрыве соглашения о транзите газа через Украину, Еврокомиссия поддерживает контакты с европейскими странами, а также с Молдавией и Украиной.

    Аналитики Bloomberg считают темпы истощения запасов газа в Европе рекордными за семь лет.

    Остановка транзита через Украину вызвала колоссальные проблемы с электричеством и отоплением в Молдавии, заставила страны Евросоюза срочно искать альтернативные маршруты. Все это также может привести к резкому росту цен на самой Украине, в том числе на газ и другие товары.

    О том, что Киев нарушает соглашения с ЕС из-за прекращения транзита российского газа в Европу, говорил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. По его словам, цены на газ увеличились в Европе на 20% и расплачиваться за это приходится европейцам. Сийярто добавил, что конкурентоспособность Европейского союза ухудшилась из-за высоких цен на газ по сравнению с другими регионами.

    При этом, как отмечает американское агентство Bloomberg, европейцы продолжают активно покупать российский СПГ в основном с завода «Ямал СПГ», которым руководит ПАО «Новатэк». Закупки уже превысили объемы, которые Россия продавала через Украину. По данным отслеживания движения судов, общий объем экспорта СПГ из России в прошлом году достиг рекордного уровня, подчеркивает агентство.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    7 января 2025, 16:25 • Новости дня
    Лукашенко: Зеленский «вякает» с целью втянуть Белоруссию в войну

    Лукашенко: Зеленский пытается втянуть Белоруссию в войну

    Лукашенко: Зеленский «вякает» с целью втянуть Белоруссию в войну
    @ Владимир Смирнов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что «диктатура» в Белоруссии лучше демократии в Украине, отметив при этом напряжение вокруг страны и желание недоброжелателей втянуть республику в войну.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью, опубликованном на портале БелТА, отметил, что вокруг страны нарастает напряжение и существуют силы, стремящиеся втянуть Белоруссию в конфликт. Лукашенко сравнил ситуацию в Белоруссии и на Украине, заявив: «Лучше такая диктатура, как в Беларуси, чем такая демократия, как в Украине».

    «Везде что-то… Фермеры что-то ломают, навозом забрасывают правительство, войны идут и прочее. Вооружаются. А этот маленький островок (не такой уж и маленький, как я считаю, но островок) – мирный. И вы знаете, им же (недоброжелателям за рубежом) жмет. Там жмет. Вот надо и нас втянуть в эту войнушку. Почему Володя Зеленский себя так ведет? Мы же нормально с ним были, в хороших отношениях. И моя маленькая семья тоже. Чего он вякает, чего ему не хватает? Ему дают команду. Надо всячески делать все, чтобы втянуть страну в войну», – высказался Лукашено.

    Лукашенко подчеркнул, что возможное втягивание страны в войну станет серьезным испытанием: «Мы можем не выдержать как государство. Поэтому я делаю все терпеливо, настойчиво, как Господь нас и церковь учат». Он выразил уверенность, что время расставит все на свои места, и призвал белорусов к выдержке: «Ни в коем случае нельзя шарахаться».

    Также президент упомянул о высказываниях Владимира Зеленского о Белоруссии. Лукашенко отметил, что Зеленский недавно заявил: «Жыве Беларусь!», и намекал на возможность изменений в стране по украинскому сценарию. Лукашенко выразил надежду, что подобное развитие событий в республике не произойдет.

    Ранее в Минске заявили, что Александр Лукашенко не приносил извинений Владимиру Зеленскому в начале СВО.

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    7 января 2025, 16:55 • Новости дня
    В ВСУ признали невозможность конкуренции F-16 с ВКС России

    В ВСУ признали невозможность F-16 соревноваться с российскими самолетами

    В ВСУ признали невозможность конкуренции F-16 с ВКС России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские истребители F-16 уступают в воздушных боях российским самолетам из-за технологического отставания, отметил начальник управления коммуникаций ВСУ Юрий Игнат, который подчеркнул необходимость модернизации вооружения Украины.

    Истребители F-16 не могут конкурировать в воздушных боях с технологичными самолетами России. Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает «РИА Новости». По его словам, для эффективного противостояния российским самолетам Украина нуждается в более мощных модификациях F-16 с улучшенными радарами и дальнобойными ракетами.

    Игнат отметил, что украинским пилотам было бы трудно в одиночку соревноваться с российскими самолетами, обладающими высокой технологической оснащенностью. Он также подчеркнул, что введение на вооружение Украины более современных самолетов, таких как F-35, могло бы значительно усилить обороноспособность страны и создать мощную сдерживающую силу в центре Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский миллиардер Сергей Шмотьев подтвердил готовность выплатить 15 млн рублей за уничтожение первого истребителя F-16 в рамках специальной военной операции, СБУ задержала 12 человек за слежку за военными аэродромами с F-16, а ВС России нанесли ракетный удар по месту подготовки пилотов F-16 в Киеве.

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    7 января 2025, 21:20 • Новости дня
    Трамп заявил о понимании чувств России по поводу Украины и НАТО
    Трамп заявил о понимании чувств России по поводу Украины и НАТО
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Избранный президент США Дональд Трамп выразил поддержку позиции России, выступающей против вступления Украины в НАТО, во время выступления в своей резиденции в Мар-а-Лаго.

    Трамп заявил о понимании позиции России по вопросу вступления Украины в НАТО, передает

    РИА «Новости». Трамп отметил, что Россия на протяжении многих лет утверждала, что НАТО никогда не должна быть связана с Украиной. «Это как будто было высечено в камне», – сказал он.

    Трамп также упомянул, что президент США Джо Байден заявил о необходимости присоединения Украины к НАТО, что, по его мнению, привело к появлению НАТО на пороге России. Он подчеркнул, что может понять чувства России по этому поводу.

    Кроме того, Трамп обвинил действующего лидера США Джо Байдена в фиаско, приведшем к конфликту на Украине, и раскритиковал его руководство.

    Выступление Трампа состоялось в его резиденции в Мар-а-Лаго, штат Флорида. Столь громкое заявление избранного президента США прозвучало на фоне обострения отношений между Россией и НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник по Украине в администрации избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог отложил поездку в Киев, Рим и Париж до инаугурации Трампа, а также он рассказал, каким избранный президент США хочет видеть мир между Россией и Украиной.

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    8 января 2025, 09:57 • Новости дня
    В США назвали Зеленского «ненормальным» после заявления о Путине

    Пособец назвал Зеленского «ненормальным» после слов о нелюбви Путина к России

    В США назвали Зеленского «ненормальным» после заявления о Путине
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский активист и ветеран флота Джек Пособец назвал президента Украины Владимира Зеленского «ненормальным» после его заявления о российском президенте Владимире Путине, сделанного в интервью Лексу Фридману.

    Поводом для резкой критики стало интервью Зеленского, данное журналисту Лексу Фридману, в котором украинский лидер заявил, что Путин якобы не любит свою страну.

    Пособец в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) прокомментировал фрагмент этого интервью. Он охарактеризовал слова Зеленского одним словом – «ненормальный».

    Напомним, Зеленский в интервью Лексу Фридману объяснил отказ от использования русского языка презрением к русскому народу, а также выругался несколько раз, используя нецензурную лексику.

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    7 января 2025, 21:42 • Новости дня
    Стало известно о финальном пакете помощи Украине от Байдена 9 января

    Стало известно о плане Байдена объявить финальный пакет военной помощи Украине 9 января

    Tекст: Ольга Иванова

    Администрация США планирует анонсировать финальный пакет военной помощи для Украины в четверг, 9 января, во время визита министра обороны Ллойда Остина в Германию.

    Как передает РИА «Новости» со ссылкой на «Ассошиэйтед Пресс», администрация президента Джо Байдена готовится объявить о заключительном пакете военной помощи для Украины 9 января. Это заявление ожидается во время визита министра обороны США Ллойда Остина в Германию.

    Ожидается, что пакет помощи будет значительным, но его точная сумма пока не раскрыта. Известно, что пакет не исчерпает все оставшиеся 4 миллиарда долларов, одобренные конгрессом США. Высокопоставленные источники сообщили, что будущей администрации Дональда Трампа оставят «более нескольких миллиардов долларов» для возможной помощи Киеву в случае необходимости.

    Пакет помощи будет формироваться из существующих запасов оружия США. Это позволит обеспечить оперативную поддержку Украины в сложившейся ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новые ассигнования Конгресса США на военную помощь Киеву лишь увеличивают число жертв среди украинцев, поскольку конфликт не может быть выигран. До своего ухода в 2025 году Ллойд Остин планирует провести заседание контактной группы, где западные союзники представят новые меры поддержки Украины. Суммарная военная помощь США Украине при администрации Байдена превысила 66 млрд долларов, с начала российской спецоперации сумма составила 65,4 млрд долларов, как сообщалось в Пентагоне.

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    7 января 2025, 20:54 • Новости дня
    Трамп заявил о фиаско Байдена на Украине

    Трамп обвинил Байдена в фиаско на Украине

    Трамп заявил о фиаско Байдена на Украине
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Избранный президент США Дональд Трамп обвинил действующего лидера Джо Байдена в фиаско, приведшем к конфликту на Украине, и раскритиковал его руководство.

    Трамп заявил, что считает конфликт на Украине результатом «фиаско» Байдена. Как передает РИА «Новости», Трамп отметил, что если бы в Белом доме был президент, который знал, что делает, этого бы никогда не произошло. Он добавил, что из-за действий Байдена теперь гибнут люди и разрушаются города.

    Трамп также сообщил, что осведомлен о готовности российского президента Владимира Путина к переговорам, но такие контакты возможны только после его инаугурации 20 января. Он подчеркнул, что каждый день на Украине погибают люди, в том числе молодые солдаты, и что сотни тысяч солдат с обеих сторон гибнут каждую минуту. Тем не менее, Трамп пока не может назвать приблизительную дату контактов с Путиным.

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    7 января 2025, 16:16 • Новости дня
    Двое осужденных на смертную казнь отказались от помилования Байдена
    Двое осужденных на смертную казнь отказались от помилования Байдена
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Шеннон Агофски и Лен Дэвис отказались от замены смертного приговора на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение, посчитав это юридически невыгодным.

    Как передает NBC News, двое заключенных, Шеннон Агофски и Лен Дэвис, отказались принимать решение президента США Джо Байдена о замене их смертных приговоров на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. Они подали в федеральный суд просьбу о блокировке этого решения, утверждая, что это ухудшит их юридическое положение в процессе апелляции.

    Агофски и Дэвис считают, что статус смертников предоставляет им дополнительную юридическую защиту в виде более тщательной проверки их дел, которую они могут потерять при изменении приговора. Агофски заявил, что такая комутация создает несправедливые условия для его защиты, тогда как Дэвис утверждает, что смертный приговор привлекает внимание к нарушениям в его деле.

    По мнению эксперта по конституционному праву Дэна Кобила, заключенным будет сложно вернуть смертные приговоры, так как президент обладает полномочиями на помилование без согласия осужденных. Кобил отметил, что в истории были случаи, когда заключенные отказывались от помилования в пользу казни, однако решение президента о комутации также основывается на общественном благе.

    Робин Махер, исполнительный директор Death Penalty Information Center, подчеркнула, что большинство федеральных смертников благодарны за решение Байдена, поскольку оно является конституционно обоснованным и окончательным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом выразил недовольство решением президента США Джо Байдена о помиловании сына Хантера, считая это подрывом доверия, а американский суд решил прекратить дело против Хантера Байдена, в то время как Дональд Трамп в рождественском поздравлении назвал заключенных, получивших помилование от Джо Байдена, «везучими душами» и пожелал им «катиться в ад».

    Коментарии (5)
    7 января 2025, 21:57 • Новости дня
    Трамп призвал Данию уступить Гренландию США

    Tекст: Ольга Иванова

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о необходимости присоединения Гренландии к США для защиты «свободного мира».

    Трамп сообщил о необходимости присоединения Гренландии к Соединенным Штатам, передает РИА «Новости». По его мнению, остров имеет стратегическую важность для национальной безопасности США и защиты «свободного мира», включая противостояние «угрозам» от Китая и России.

    В своей речи, произнесенной в резиденции Мар-а-Лаго, Трамп подчеркнул: «Гренландия необходима нам для целей национальной безопасности. Мне это говорили еще задолго до того, как я баллотировался. На острове всего около 45 тыс. человек, и никто толком не знает, имеет ли Дания законное право на него. Если да, то им следует уступить Гренландию, потому что она нужна нам для защиты свободного мира».

    Трамп также отметил усиление присутствия Китая и России в арктическом регионе, добавив, что США не допустят доминирования этих стран в этом стратегически важном районе. «Вы даже не нуждаетесь в биноклях, чтобы увидеть китайские и российские корабли повсюду. Мы этого не допустим», – заявил он.

    Помимо Гренландии, Трамп затронул тему Панамского канала, отказавшись обещать не использовать военную силу для установления контроля над ним. Он отметил, что США ведут переговоры с властями Панамы о возвращении канала под американский контроль, упрекнув их в несоблюдении условий американско-панамского соглашения.

    Напомним, заявления Трампа о возможном присоединении Гренландии, Канады и Панамского канала могут оказаться частью стратегии противодействия влиянию России и Китая, об этом писала газета Washington Post.

    Кроме того, близкие к Трампу источники подтвердили серьезность его намерений приобрести Гренландию и вернуть контроль над Панамским каналом.

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    7 января 2025, 17:13 • Новости дня
    Президент Чада раскритиковал Макрона за слова о неблагодарности Африки

    Президент Чада Деби осудил Макрона за слова о неблагодарности Африки к Франции

    Президент Чада раскритиковал Макрона за слова о неблагодарности Африки
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Чада Махамат Идрис Деби выразил возмущение из-за высказываний Эммануэля Макрона о неблагодарности африканских стран за помощь в борьбе с терроризмом, добавив, что французский лидер «ошибся эпохой».

    Как передает РИА «Новости», президент Чада Махамат Идрис Деби выразил негодование по поводу недавних высказываний Эммануэля Макрона. Французский президент заявил, что африканские страны «забыли сказать спасибо» Парижу за помощь в борьбе с терроризмом в регионе Сахеля.

    В своем заявлении Деби подчеркнул: «Хотел бы выразить негодование словами, которые недавно высказал президент Макрон, которые граничат с пренебрежением к Африке и африканцам. Думаю, что он ошибся эпохой».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон выразил недовольство тем, что африканские страны «забыли сказать спасибо» Парижу за усилия в борьбе с терроризмом в регионе Сахель с 2013 года, Франция начала вывод истребителей из Чада, а также получила от Африки очередную пощечину.

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    8 января 2025, 08:45 • Новости дня
    Haldelsbatt: Зеленский умолчал о потере Курахово ВСУ

    Haldelsbatt: Зеленский не упомянул о потере Курахово украинскими войсками в видеообращении

    Haldelsbatt: Зеленский умолчал о потере Курахово ВСУ
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении не упомянул о том, что украинские войска потеряли контроль над Курахово, несмотря на продолжающиеся бои в этом районе, сообщило немецкое издание Haldelsbatt.

    По информации Haldelsbatt, украинский Генштаб сообщил о боях в районе Курахово, но в обновленных сводках упомянутые населенные пункты находятся к западу от Курахово. Это предполагает, что город был потерян украинскими силами, передает РИА «Новости».

    В статье также указывается, что на данный момент непонятно, где именно украинские войска выстроили новую линию обороны.

    Ранее российская армия освободила Курахово – значимый укрепленный район ВСУ и важнейший логистический центр в юго-западной части Донбасса.

    Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил бойцов, отличившихся при освобождении Курахово, выделив 5-ю и 110-ю мотострелковые бригады.

    После взятия Курахова российские силы будут иметь возможность перерезать украинскую линию обороны в Запорожье и выйти в тыл запорожской группировки ВСУ.

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    8 января 2025, 04:04 • Новости дня
    Минюст США конфисковал квартиры у российского бизнесмена

    Минюст США конфисковал во Флориде квартиры Виктора Перевалова за 1,8 млн долларов

    Минюст США конфисковал квартиры у российского бизнесмена
    @ Ting Shen/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Две квартиры во Флориде, принадлежащие российскому бизнесмену Виктору Перевалову, были конфискованы Министерством юстиции США из-за нарушения санкций, введенных против него в 2018 году.

    Министерство юстиции США добилось конфискации двух квартир в штате Флорида, которые, как утверждается, принадлежат российскому бизнесмену Виктору Перевалову. Об этом сообщается в заявлении на сайте ведомства.

    Конфискация стала результатом рассмотрения иска, поданного в феврале 2024 года. Согласно документу, суд вынес заочное решение, позволившее изъять два кондоминиума в Майами. Квартиры содержались, передавались и сдавались в аренду в нарушение санкций США против Перевалова.

    Общая стоимость конфискованного имущества оценивается в 1,8 млн долларов. В заявлении указано, что санкции против Перевалова были введены Минфином США в 2018 году.

    Перевалов и его соучредитель Валерий Абрамов являются акционерами компании «ВАД», участвовавшей в строительстве трассы «Таврида» в Крыму. В январе 2018 года компания «ВАД» была внесена в санкционный список США.

    Напомним, в прошлом году россиянина в США обвинили в попытке вывести из-под санкций яхту предпринимателя Виктора Вексельберга.

    Ранее в Финляндии арестовали более 30 объектов российской недвижимости, принадлежащих Российскому государству, из-за исков компаний Украины.

    Между тем в берлинском отделении оппозиционной партии Христианско-демократического союза (ХДС) по земле заявили, что недвижимое имущество России в германской столице необходимо продать и передать вырученные средства на помощь Украине.

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    8 января 2025, 00:15 • Новости дня
    Трюдо: Черта с два Канада станет частью США
    Трюдо: Черта с два Канада станет частью США
    @ Spencer Colby/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг возможность присоединения страны к США, отметив, что это абсолютно исключено, и подчеркнул важность взаимного партнерства для обеих стран.

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что присоединение Канады к США категорически исключено, передает РИА «Новости». В своем аккаунте в соцсети X он написал: «Черта с два Канада станет частью Соединенных Штатов».

    По его словам, обе страны извлекают значительную выгоду от взаимного сотрудничества в торговле и области безопасности. Это заявление прозвучало в ответ на недавние предложения от избранного президента США Дональда Трампа о возможности присоединения Канады в качестве 51-го штата.

    Трюдо подчеркнул, что работники и сообщества в Канаде и США выигрывают от существующего партнерства, и предложил продолжать укреплять экономические и дипломатические связи между государствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о своем намерении покинуть пост главы правительства и лидера Либеральной партии, а избранный президент США Дональд Трамп, комментируя это заявление, отметил возможность того, что канадцы могут стать 51-м штатом США. Трамп также заявил, что налоги для канадцев снизятся более чем на 60%, если это произойдет, при этом он назвал Джастина Трюдо губернатором.

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    8 января 2025, 05:22 • Новости дня
    В аэропорту Кишинева нашли взрывчатку с Украины

    Взрывчатка из Кишинева была отправлена с Украины и предназначалась для Грузии

    В аэропорту Кишинева нашли взрывчатку с Украины
    @ Cristian Straista/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В аэропорту Кишинева молдавские пограничники обнаружили взрывчатку, замаскированную под игрушечный автомобиль, отправленную с Украины в Грузию.

    В аэропорту Кишинева молдавские пограничники обнаружили взрывчатое вещество в одной из посылок, передает ТАСС. Объект был замаскирован под игрушечный автомобиль и предназначался для доставки в Грузию. Источники радиостанции Pulsmedia сообщили, что посылка была отправлена с Украины.

    Полиция Молдавии сообщила во вторник, что специалисты центра технико-криминалистической экспертизы были вызваны для обезвреживания подозрительного предмета, который был успешно нейтрализован. На данный момент ведется расследование для установления личности отправителя и получателя опасной посылки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ представила аудиозапись, на которой жена украинского агента инструктирует его перед подготовкой теракта против российского военнослужащего. Генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник мгновенно погибли после взрыва в Москве, когда самодельная бомба была начинена поражающими элементами.

    Подозреваемый в попытке устроить покушение на известного военного блогера и на офицера Минобороны признался на видео, что действовал по заданию главного управления разведки украинского военного ведомства.

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