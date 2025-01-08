То, что мы часто полагаем само собою разумеющимся – например, вера в равенство и достоинство всех людей, имеет библейские, и даже точнее, рождественские корни. Бог становится одним из бедных, уязвимых, притесненных и преследуемых этого мира – и вера в это глубоко изменила представления о том, что такое человеческое достоинство.20 комментариев
Захарова призвала дождаться инаугурации Трампа для оценки заявлений о Гренландии
Захарова призвала оценивать заявления Трампа о Канаде и Гренландии после его вступления в должность президента США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала воздержаться от комментариев по заявлениям избранного президента США Дональда Трампа о Канаде и Гренландии до его официального вступления в должность.
Она подчеркнула в эфире Радио Sputnik, что Трамп пока не занимает пост президента, и только после его инаугурации можно будет оценивать и разбирать его слова, когда он будет говорить от лица Соединенных Штатов в официальной роли.
По словам Захаровой, во многих случаях Трамп «дает обратные пасы» на высказывания, сделанные в его адрес ранее. Она отметила, что заявления Трампа касательно Канады связаны с тем, что ранее он слышал множество критики и негативных высказываний в свой адрес от этой страны. Захарова добавила, что Трамп возвращает Канаде ту «любовь», которой они его одарили.
Дипломат также отметила, что заявления Трампа по отношению к Европейскому Союзу отражают его реалистичное восприятие того, как многие режимы в ЕС относились к нему и что говорили про него.
Ранее Трамп заявил о необходимости присоединения Гренландии к США для защиты «свободного мира».
Члены Республиканской партии США скептически относятся к идеям Дональда Трампа по «захвату» Панамского канала и Гренландии, но не рискуют вступать с ним в конфронтацию.
Король Дании Фредерик изменил королевский герб, акцентировав внимание на Гренландии и Фарерских островах, что стало ответом на заявления Дональда Трампа о планах покупки Гренландии США.