Захарова призвала дождаться инаугурации Трампа для оценки заявлений о Гренландии

Захарова призвала оценивать заявления Трампа о Канаде и Гренландии после его вступления в должность президента США

Tекст: Елизавета Шишкова

Она подчеркнула в эфире Радио Sputnik, что Трамп пока не занимает пост президента, и только после его инаугурации можно будет оценивать и разбирать его слова, когда он будет говорить от лица Соединенных Штатов в официальной роли.

По словам Захаровой, во многих случаях Трамп «дает обратные пасы» на высказывания, сделанные в его адрес ранее. Она отметила, что заявления Трампа касательно Канады связаны с тем, что ранее он слышал множество критики и негативных высказываний в свой адрес от этой страны. Захарова добавила, что Трамп возвращает Канаде ту «любовь», которой они его одарили.

Дипломат также отметила, что заявления Трампа по отношению к Европейскому Союзу отражают его реалистичное восприятие того, как многие режимы в ЕС относились к нему и что говорили про него.

Ранее Трамп заявил о необходимости присоединения Гренландии к США для защиты «свободного мира».

Члены Республиканской партии США скептически относятся к идеям Дональда Трампа по «захвату» Панамского канала и Гренландии, но не рискуют вступать с ним в конфронтацию.

Король Дании Фредерик изменил королевский герб, акцентировав внимание на Гренландии и Фарерских островах, что стало ответом на заявления Дональда Трампа о планах покупки Гренландии США.