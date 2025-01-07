Датский король изменил герб на фоне конфликта с Трампом

Король Дании изменил герб, подчеркнув контроль над Гренландией и Фарерами

Tекст: Дмитрий Зубарев

Король Дании Фредерик, менее чем через год после вступления на престол после своей матери, королевы Маргрете, изменил королевский герб, сделав более заметными символы Гренландии и Фарерских островов. Как сообщает The Guardian, теперь герб включает более крупного полярного медведя и барана, символизирующих эти территории.

Изменения произошли на фоне напряженности из-за Гренландии и ее отношений с Данией, которая продолжает контролировать внешнюю и оборонную политику этой автономной территории. Недавно избранный президент США Дональд Трамп заявил о желании США купить Гренландию, а премьер-министр Гренландии Мюте Эгеде обвинил Данию в геноциде в ответ на расследования принудительной контрацепции в 1960-1970-х годах.

Фредерик сделал изменение герба после рекомендации комитета, назначенного сразу после его восшествия на престол 14 января 2024 года. В своей первой новогодней речи король подчеркнул: «Мы все едины и каждый из нас предан королевству Дании. От датского меньшинства в Южном Шлезвиге до Гренландии. Мы принадлежим друг другу.»

Тем временем, Трамп-младший посетит Гренландию с частным визитом, чтобы записать материал для подкаста, но не планирует встречаться с местными чиновниками. Сам Трамп подтвердил поездку на своей странице в Truth Social и заявил, что Гренландия станет частью США, и ее жители значительно выиграют от этого.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Гренландии Мюте Эгеде выступил с заявлением о необходимости стремиться к независимости от Дании, подчеркнув, что решение должно приниматься народом, в то время как в США оценили серьезность идей Дональда Трампа по поводу «захвата» Панамского канала и Гренландии, а недавно было анонсировано предстоящее посещение Гренландии Трампом-младшим.