В Дании предложили США обменять Калифорнию на Гренландию

Tекст: Ольга Иванова

Датская инициативная группа Denmarkification предложила выкупить штат Калифорния у США за 1 трлн долларов и запас датской выпечки, который оплатит Голливуд. Инициатор кампании Ксавье Дютуа заявил, что представители производителя конструктора Lego могли бы заняться переговорами с США, сообщает ТАСС.

Собрать средства на покупку Калифорнии предлагается через краудфандинг. В Denmarkification подсчитали: каждый датчанин должен внести 200 тыс. крон. Петицию о вхождении штата в состав Дании уже подписали более 198 тыс. человек. Группа считает, что президент США согласится на сделку, так как не является поклонником Калифорнии и неоднократно называл ее разрушенной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Шольц призвал американского лидера соблюдать международные границы после его заявлений о возможном включении Гренландии в состав США.

Министерство обороны США отмечало, между тем, что не планирует военное вторжение в Гренландию,.

Гренландия давно говорит о желании добиться независимости от Дании, а последние события лишь подстегнули этот дискурс, хотя маловероятно, что идеи о присоединении к США найдут поддержку среди гренландского населения, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Федор Лукьянов и Станислав Ткаченко.