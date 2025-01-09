В начале 2025 года президент США Трамп попытается убедить Россию и Украину принять его «мирный план». Но из этого ничего не выйдет. С одной стороны, ЗЕ-команда и ее патроны в США и ЕС будут противодействовать мирным инициативам Белого дома, так как желают продолжения конфликта. С другой стороны, заморозка конфликта невыгодна России.9 комментариев
Пентагон отверг планы вторжения в Гренландию
Пентагон опроверг планы военного вторжения в Гренландию после заявлений Трампа
Министерство обороны США не планирует военное вторжение в Гренландию, несмотря на заявления Дональда Трампа об интересе к острову.
Пентагон не планирует военного вторжения в Гренландию, несмотря на заявления Дональда Трампа о желании сделать остров частью Соединенных Штатов, сообщает «Коммерсант». Заместитель официального представителя Министерства обороны Сабрина Сингх заявила, что ей неизвестно о каких-либо планах на этот счет и отказалась обсуждать гипотетические вопросы. Она добавила: «Я думаю, говорить об этом следует будущей администрации».
Дональд Трамп ранее высказался о необходимости присоединения Гренландии к США по соображениям национальной безопасности и на пресс-конференции 7 января не исключил возможности применения силы для получения контроля над островом. Также он упомянул о переговорах с властями Панамы касательно перехода Панамского канала под контроль США, что было опровергнуто Министерством иностранных дел Панамы.
Госсекретарь США Энтони Блинкен оценил инициативу Трампа как «не лучшую идею», подчеркнув, что она не заслуживает обсуждения. Гренландия, бывшая колонией Дании до 1953 года, получила автономию и право на самоуправление в 2009 году, оставаясь частью королевства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил о риске конфронтации США с Россией в случае контроля США над Канадой и Гренландией, что может обострить борьбу за арктические маршруты. Посол России в Дании подчеркнул важность независимого решения гренландцев о будущем острова, отметив недопустимость внешнего вмешательства в этот процесс. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что европейские лидеры выразили недоумение по поводу заявлений Дональда Трампа о возможности пересмотра границ в отношении Гренландии и Панамского канала.