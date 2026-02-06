Трампизм – это не глобализм, трампизм – это реванш американского Юга (первый с его эпического поражения в 1865-м). С ним нам, по-видимому, и придется иметь дело в ближайшем будущем. И это будет, конечно, непросто.5 комментариев
Львова-Белова обсудила помощь семьям для возвращения детей домой
На встрече с родителями, оказавшимися в сложных жизненных обстоятельствах, детский омбудсмен Мария Львова-Белова рассмотрела конкретные истории пяти семей из семи регионов, обсудив комплексную поддержку по восстановлению родительских прав и возвращению детей в семьи.
В администрации президента РФ прошла встреча с участием уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, представителей профильных министерств, судебных органов, прокуратуры и региональных омбудсменов из семи регионов. Обсуждались случаи пяти семей, где требуется помощь в восстановлении родительских прав и возвращении детей, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
По словам Львовой-Беловой, одной из матерей из Москвы предоставят психологическую поддержку и помогут собрать необходимые документы для возвращения двух дочерей, находящихся под опекой родственницы в Тамбовской области. Также ей окажут помощь с оплатой проезда для встреч с детьми.
Маме из Смоленской области поспособствуют в возвращении сына, который ранее находился у опекуна, лишенного полномочий. Львова-Белова отметила, что история отца из Республики Саха (Якутия), который после лишения прав изменил образ жизни и обратился за поддержкой к адвокату, также получила отклик – семье пообещали содействие обеих опекунских служб.
Молодая мама из Крыма, которую планировали лишить родительских прав из-за возраста и нестабильного положения, получит время для улучшения ситуации и помощь в оплате услуг адвоката. Органы опеки отказались от иска о лишении прав, договорившись о мониторинге ситуации.
Особое внимание уделено истории из ДНР, где после болезни матери трое сестер оказались в учреждении. Для возвращения их к отцу обеспечат установление отцовства, оформление документов, выплат и завершение ремонта в доме.